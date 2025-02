Apa itu stemming?

Untuk mengeksplorasi perbedaan antara operasi algoritma stemming, kita dapat memproses baris ini dari A Midsummer Night's Dream karya Shakespeare: "Love looks not with the eyes but with the mind, and therefore is winged Cupid painted blind." Sebelum melakukan stemming, pengguna harus menandai data teks mentah. Tokenizer bawaan toolkit bahasa alami Python (NLTK) menghasilkan teks yang dikutip sebagai:

Tokenized: ['Love', 'looks', 'not', 'with', 'the', 'eyes', 'but', 'with', 'the', 'mind', ',', 'and', 'therefore', 'is', 'winged', 'Cupid', 'painted', 'blind', '.']

Dengan menjalankan output token melalui beberapa stemmer, kita dapat mengamati bagaimana algoritma stemming berbeda.