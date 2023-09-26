Penundaan penerbangan adalah aspek penerbangan yang membuat frustrasi. Ini adalah situasi yang mungkin sering Anda alami: duduk di terminal atau di landasan pacu sambil bertanya-tanya mengapa penerbangan Anda ditunda, tanpa jawaban atau informasi.

Ada banyak alasan mengapa sebuah pesawat bisa tertunda dan keselamatan adalah alasan utama dari banyak alasan tersebut. Misalkan sebuah pesawat mengalami kerusakan kecil akibat sambaran petir atau bersentuhan dengan peralatan darat saat ditarik atau mengisi bahan bakar, atau mengalami kerusakan akibat tabrakan dengan burung saat penerbangan atau cuaca buruk. Dalam kasus ini, pesawat harus menjalani inspeksi sebelum dapat terbang lagi. Industri penerbangan menghadapi tantangan yang signifikan terkait pemeriksaan kerusakan sebelum penerbangan yang tepat waktu dan penundaan ini merupakan masalah yang umum dialami oleh maskapai penerbangan dan penumpang.

Proses memastikan pesawat aman untuk terbang adalah tugas yang tidak dapat dihindari dan memakan waktu. Bayangkan sebuah skenario di mana peralatan penanganan bagasi secara tidak sengaja bertabrakan dengan pesawat, menyebabkan kerusakan pada badan pesawat. Teknisi darat harus memeriksa kerusakan, menentukan lokasi, kedalaman, dan luasnya secara tepat, dan memutuskan apakah pesawat masih laik terbang. Keselamatan pesawat adalah proses yang sangat diatur dan merupakan persyaratan industri, dan setiap bagian utama pesawat memiliki nomor seri yang dilacak dan dinilai kelaikan udaranya. Pemeriksaan manual ini—meliputi pencatatan kerusakan dan pendokumentasian prosesnya—dapat memakan waktu lebih dari 30 menit, sehingga menyebabkan penundaan dan gangguan yang cukup besar pada jadwal penerbangan.