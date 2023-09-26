Penundaan penerbangan adalah aspek penerbangan yang membuat frustrasi. Ini adalah situasi yang mungkin sering Anda alami: duduk di terminal atau di landasan pacu sambil bertanya-tanya mengapa penerbangan Anda ditunda, tanpa jawaban atau informasi.
Ada banyak alasan mengapa sebuah pesawat bisa tertunda dan keselamatan adalah alasan utama dari banyak alasan tersebut. Misalkan sebuah pesawat mengalami kerusakan kecil akibat sambaran petir atau bersentuhan dengan peralatan darat saat ditarik atau mengisi bahan bakar, atau mengalami kerusakan akibat tabrakan dengan burung saat penerbangan atau cuaca buruk. Dalam kasus ini, pesawat harus menjalani inspeksi sebelum dapat terbang lagi. Industri penerbangan menghadapi tantangan yang signifikan terkait pemeriksaan kerusakan sebelum penerbangan yang tepat waktu dan penundaan ini merupakan masalah yang umum dialami oleh maskapai penerbangan dan penumpang.
Proses memastikan pesawat aman untuk terbang adalah tugas yang tidak dapat dihindari dan memakan waktu. Bayangkan sebuah skenario di mana peralatan penanganan bagasi secara tidak sengaja bertabrakan dengan pesawat, menyebabkan kerusakan pada badan pesawat. Teknisi darat harus memeriksa kerusakan, menentukan lokasi, kedalaman, dan luasnya secara tepat, dan memutuskan apakah pesawat masih laik terbang. Keselamatan pesawat adalah proses yang sangat diatur dan merupakan persyaratan industri, dan setiap bagian utama pesawat memiliki nomor seri yang dilacak dan dinilai kelaikan udaranya. Pemeriksaan manual ini—meliputi pencatatan kerusakan dan pendokumentasian prosesnya—dapat memakan waktu lebih dari 30 menit, sehingga menyebabkan penundaan dan gangguan yang cukup besar pada jadwal penerbangan.
Regional Jet Center (RJC) adalah organisasi pemeliharaan, perbaikan, dan perbaikan khusus dari Grup Air France-KLM. Dalam kemitraan dengan IBM, RJC mengembangkan solusi penilaian kerusakan pesawat menggunakan augmented reality dan teknologi kembaran digital—proses inti komputasi spasial—untuk merombak pemeriksaan kerusakan sebelum penerbangan.
Komputasi spasial memadukan dunia fisik dan digital, menggunakan augmented reality, virtual reality, atau teknologi 3D real-time. Seiring pertumbuhan penggunaan perangkat mobile oleh perusahaan, komputasi spasial menawarkan organisasi cara untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari investasi dalam ponsel pintar, tablet, dan headset. Maskapai penerbangan dapat menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan pengambilan keputusan para teknisi darat dengan memberikan pengalaman yang lebih menyeluruh dan interaktif. Dalam konteks keselamatan penerbangan, komputasi spasial memungkinkan inspeksi kerusakan yang lebih efisien dan akurat, sehingga secara drastis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses secara efektif.
Menggunakan aplikasi khusus yang disebut Damage Assessment yang dirancang untuk iPad, teknisi dapat menggunakan augmented reality untuk meningkatkan inspeksi mereka terhadap pesawat. Aplikasi ini menggunakan kembaran digital pesawat untuk memetakan bingkai pesawat ke pesawat yang sebenarnya secara real-time sehingga inspektur dapat menentukan dengan tepat di mana kerusakan berada. Dengan Damage Assessment, a) inspektur dapat secara tepat mengidentifikasi dan menilai kerusakan, yang secara signifikan mempercepat proses inspeksi; b) teknisi darat dapat mengambil riwayat kerusakan yang relevan dan dokumentasi teknik untuk mendukung proses penilaian; dan c) waktu inspeksi dapat dikurangi dari 30 menit menjadi 3 menit (peningkatan efisiensi 900% yang luar biasa).
Pada akhirnya, AI dapat membantu lebih lanjut dengan memberikan tindakan yang direkomendasikan untuk lebih mempercepat proses. Mengurangi waktu untuk meninjau dan mencatat kerusakan baru dengan alat digital yang didukung data yang aman akan meningkatkan akurasi pelaporan di industri yang sangat diatur, yang mengarah ke penerbangan yang lebih aman. Solusi inovatif ini juga memastikan keakuratan dan integritas data inspeksi. Inspeksi sering dicatat secara manual di atas kertas, yang menyebabkan potensi kesalahan dan kehilangan data. Dengan komputasi spasial, semua data inspeksi diintegrasikan dengan lancar ke dalam kembaran digital pesawat, menciptakan rantai informasi yang transparan dan dapat dilacak. Komputasi spasial meningkatkan keselamatan dan menyederhanakan kepatuhan terhadap peraturan industri.
Meskipun teknologi ini tidak diragukan lagi merupakan inovasi bagi RJC, perlu dicatat bahwa ini adalah masalah di seluruh industri. Maskapai penerbangan di seluruh dunia menghadapi kesulitan dalam inefisiensi pemeriksaan kerusakan sebelum penerbangan. Solusi komputasi spasial RJC tidak hanya memberikan manfaat bagi operasi mereka, tetapi juga berpotensi mengubah praktik keselamatan penerbangan di seluruh dunia.
Dalam industri yang sangat diatur, RJC harus membuktikan bahwa proses baru seperti ini memberikan hasil yang nyata, baik dalam waktu maupun akurasi, untuk disetujui oleh pembuat regulasi industri ini. RJC telah memulai proses untuk mendapatkan adopsi industri yang luas dari teknologi ini, sehingga maskapai penerbangan lain dapat menggunakannya. Pada saat yang sama, IBM mencari kemitraan dengan organisasi yang berinvestasi dalam teknologi komputasi spasial.
IBM dapat membantu para profesional di industri penerbangan, eksekutif maskapai penerbangan, atau perusahaan apa pun yang ingin mengadopsi solusi serupa atau menjelajahi kemungkinan komputasi spasial untuk tantangan unik mereka.
Pelajari lebih lanjut tentang RJC dan solusi komputasi spasial IBM dan saksikan aksi potensinya. Hadiri World Aviation Festival (tautan berada di luar ibm.com) 26-28 September 2023 di Lisbon, Portugal, dan jadilah bagian dari perjalanan menuju perjalanan udara yang lebih aman dan lebih efisien.
