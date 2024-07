Faktanya, membuat pilihan yang lebih cerdas tentang bagaimana, kapan, dan ke mana kita bepergian merupakan komponen penting untuk mencapai hari esok yang lebih baik. Sektor transportasi merupakan penyumbang utama gas rumah kaca global. Dan selama dekade terakhir, pemerintah dan perusahaan swasta telah bekerja sama untuk menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan untuk memindahkan manusia dan material ke seluruh planet kita.

Misalnya, setiap hari di Australia, jutaan pelancong memilih sistem kereta api ringan dan berat untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Dan selama lebih dari 100 tahun, Downer Group berfokus pada pembangunan kereta penumpang tersebut dan menjaganya tetap bergerak dan beroperasi.

“Apa yang benar-benar kami lihat dalam 10 tahun terakhir adalah perubahan dalam cara pemerintah mengelola kereta api mereka,” jelas Adam Williams, Head of Growth for Rail and Transit Systems di Downer. “Sebelumnya, mereka awalnya meminta kami untuk membangun kereta mereka, namun mereka akan mengoperasikan dan merawatnya—mungkin meminta kami untuk melakukan perombakan atau peningkatan. Namun kini, mereka tidak ingin kami hanya merancang dan membangun kereta api, mereka ingin kami memberikan dukungan seumur hidup—yaitu seluruh pekerjaan pemeliharaan kereta api dalam rentang waktu yang biasanya 25⁠–⁠30 tahun.”

Ia melanjutkan: “Jadi saat ini, kami adalah penyedia layanan manajemen aset pendukung seumur hidup terbesar untuk kereta penumpang di Australia. Itu berarti setiap hari kami mengoperasikan beberapa ratus kereta di setiap kota besar di Australia.”

Selain itu, pengelolaan yang berkelanjutan juga diharapkan dapat membantu menciptakan jaringan transportasi yang lebih berkelanjutan. “Pada titik ini, hampir semua yurisdiksi barat telah berkomitmen untuk mencapai net zero pada tahun 2050 atau sekitar itu,” jelas Williams. “Hal ini memberikan insentif bagi kami untuk berinvestasi dalam teknologi dan menyediakan layanan baru yang berfokus pada peningkatan efisiensi dan nilai jangka panjang. Ini bukan hanya sesuatu yang ingin kami fokuskan. Ini penting untuk kesuksesan kami.”