Saat organisasi Anda memulai atau memperluas perjalanan cloud, salah satu opsi yang perlu dipertimbangkan adalah apakah akan menggunakan arsitektur cloud penyewa tunggal (khusus) atau banyak penyewa (bersama).
Setiap opsi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, yang akan kita bahas dalam posting ini.
Untuk penyewa tunggal, manfaatnya termasuk kontrol manajemen yang lebih besar dan tingkat isolasi yang lebih tinggi. Untuk banyak penyewa, manfaatnya meliputi memulai dengan hemat biaya, kemampuan cepat untuk menskalakan, dan melepaskan tugas manajemen dan pemeliharaan.
Sebagai manfaat tambahan, jika organisasi Anda memigrasikan aplikasi dan beban kerja di VMware ke lingkungan cloud publik atau cloud hybrid, Anda tidak perlu memilih satu dari keduanya! Anda dapat membuat pilihan untuk setiap aplikasi dan beban kerja berdasarkan apa yang terbaik untuk bisnis Anda, memberikan fleksibilitas dan kelincahan yang optimal.
Para pemimpin bisnis semakin menekan tim TI menuju skenario yang mengutamakan cloud atau bahkan hanya cloud. Yang sering terjadi adalah ini menyangkut masalah bisnis mendasar seputar ketangkasan, dampak cloud terhadap keuangan, dan respons terhadap kebutuhan karyawan dan pelanggan.
Bagi perusahaan mana pun yang sudah memiliki jejak VMware, salah satu langkah pertama menuju cloud adalah memigrasikan mesin virtual (VM) ke cloud. Konsepnya adalah untuk memperluas beban kerja VMware yang ada ke cloud menggunakan alat dan teknologi yang konsisten di seluruh infrastruktur cloud dan lokal.
Ada banyak keuntungan untuk model ini, bila digunakan dengan benar. Ini memungkinkan tim TI untuk melakukan hal berikut:
Manfaat utama menggunakan model cloud bersama dengan banyak penyewa adalah penghematan biaya. Dengan solusi seperti IBM Cloud for VMware Solutions Shared (IC4V Shared), tim TI dapat memperluas VM mereka ke cloud dengan fleksibilitas dan skalabilitas sebanyak yang mereka butuhkan. Dengan demikian, mereka dapat memilih model penetapan harga sesuai permintaan atau reservasi di mana mereka hanya membayar untuk apa yang dikonsumsi.
Keuntungan lain dari model cloud dengan banyak pengguna adalah migrasi cepat dan efisien. TI dapat mulai memindahkan VMware ke cloud dalam hitungan menit menggunakan konsol layanan mandiri yang memudahkan untuk meningkatkan atau menurunkan kapasitas dengan cepat untuk memaksimalkan efisiensi biaya. Dengan model cloud berbasis konsumsi, banyak tim TI menemukan bahwa model dengan banyak pengguna sangat efektif dalam menyiapkan situs pemulihan bencana atau menyediakan sumber daya cloud untuk DevOps dan tim pengembangan perangkat lunak yang bergerak cepat.
Manfaat utama dari model penyewa tunggal khusus adalah memungkinkan TI untuk mempertahankan kendali atas aktivitas seperti mengelola pembaruan, penambalan, dan aktivitas lainnya hingga ke tingkat hypervisor. Seperti disebutkan oleh TechTarget, cloud khusus “bekerja sangat baik untuk beban kerja padat sumber daya,” dan “dibuat untuk mengurangi waktu henti dan biaya organisasi sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan kinerja.” IT juga memiliki lebih banyak opsi penyesuaian dalam hal fitur seperti bandwidth dan penyimpanan.
Untuk tim TI yang memigrasikan beban kerja dan aplikasi VMware ke cloud, kenyataan baru adalah bahwa mereka tidak harus memilih antara lingkungan dengan banyak penyewa atau penyewa tunggal; mereka dapat memanfaatkan keduanya, tergantung pada kebutuhan mereka dan kebutuhan organisasi. Kuncinya adalah manfaatkan lingkungan VMware yang ada dan semua pengetahuan dan alat yang telah mereka investasikan.
Bagaimana Anda memilih solusi yang tepat? Dimulai dengan memilih penyedia cloud yang menawarkan fleksibilitas untuk menggunakan arsitektur cloud banyak penyewa atau penyewa tunggal melalui berbagai model penerapan dan harga.
