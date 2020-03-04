Setiap opsi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, yang akan kita bahas dalam posting ini.

Untuk penyewa tunggal, manfaatnya termasuk kontrol manajemen yang lebih besar dan tingkat isolasi yang lebih tinggi. Untuk banyak penyewa, manfaatnya meliputi memulai dengan hemat biaya, kemampuan cepat untuk menskalakan, dan melepaskan tugas manajemen dan pemeliharaan.

Sebagai manfaat tambahan, jika organisasi Anda memigrasikan aplikasi dan beban kerja di VMware ke lingkungan cloud publik atau cloud hybrid, Anda tidak perlu memilih satu dari keduanya! Anda dapat membuat pilihan untuk setiap aplikasi dan beban kerja berdasarkan apa yang terbaik untuk bisnis Anda, memberikan fleksibilitas dan kelincahan yang optimal.