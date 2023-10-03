Bagaimana industri semikonduktor memanfaatkan komputasi berkinerja tinggi untuk mendorong inovasi

Semikonduktor bertindak sebagai pembangkit tenaga listrik rahasia di balik berbagai industri, mulai dari perawatan kesehatan, manufaktur, hingga layanan keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita telah melihat betapa pentingnya semikonduktor dan mengapa perusahaan perlu mengembangkan teknologi ini dengan cepat untuk memaksimalkan produktivitas. Karena produsen semikonduktor berusaha untuk memenuhi harapan pelanggan, alat otomatisasi desain elektronik (EDA) adalah kunci untuk membuka solusi.
Namun, untuk benar-benar mendorong inovasi dalam skala besar, para pemimpin EDA membutuhkan daya komputasi yang besar. Seiring meningkatnya kebutuhan untuk mengelola beban kerja intensif komputasi dengan tingkat ketahanan dan kinerja yang tinggi, sekaranglah saatnya beralih ke cloud untuk komputasi kinerja tinggi (HPC).
Dengan memanfaatkan solusi seperti IBM Cloud HPC, organisasi dapat lebih efektif mengelola beban kerja puncak mereka sekaligus mengurangi risiko waktu henti. Pada tahun-tahun mendatang, kami berharap memiliki daya komputasi tingkat tinggi akan menjadi lebih penting karena semakin banyak organisasi beralih ke kecerdasan buatan (AI) generatif dan model bahasa besar (LLM) untuk meningkatkan produktivitas di seluruh bidang EDA. Di sinilah solusi HPC hybrid cloud bisa sangat berharga.
Cadence adalah pemimpin global dalam EDA. Dengan pengalaman komputasi selama lebih dari 30 tahun, Cadence lanjutkan membantu perusahaan merancang produk elektronik inovatif yang mendorong teknologi saat ini, termasuk chip, papan, dan sistem untuk aplikasi pasar yang dinamis seperti komputasi skala besar, komunikasi 5G, otomotif, mobile, kedirgantaraan, konsumen, industri, dan perawatan kesehatan. Dengan lebih dari 10.000 insinyur dan jutaan pekerjaan yang diimplementasikan setiap bulannya, Cadence membutuhkan sumber daya komputasi yang signifikan. Ditambah dengan meningkatnya permintaan untuk lebih banyak chip dan penggabungan AI dan machine learning perusahaan ke dalam proses EDA mereka, kebutuhan mereka akan daya komputasi berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Organisasi di industri EDA seperti Cadence membutuhkan solusi yang memungkinkan beban kerja bergeser dengan lancar antara on premises dan cloud — sekaligus memungkinkan diferensiasi dari satu proyek ke proyek lainnya. Pendekatan hybrid cloud memberikan ketangkasan, fleksibilitas, dan keamanan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan ini.
Cadence memulai perjalanan cloud publiknya pada tahun 2016 dan kini beroperasi dengan pendekatan hybrid, multicloud, yang mencakup IBM. Dengan IBM Cloud HPC untuk secara fleksibel mengelola beban kerja intensif komputasi di lokasi dan di cloud dengan tingkat ketahanan dan kinerja yang tinggi, perusahaan dapat mengembangkan perangkat lunak desain chip dan sistemnya lebih cepat dan dalam skala besar.
Karena Cadence terus mendorong inovasi perangkat lunak komputasi, operasi berkelanjutan sangat penting untuk mengoptimalkan operasi di seluruh unit bisnis yang bertanggung jawab untuk mengirimkan perangkat lunak desain chip dan sistem kepada pelanggan dengan cepat. Dengan kekuatan gabungan IBM Cloud sebagai bagian dari lingkungan multicloud dan IBM LSF sebagai workload scheduler HPC, Cadence telah mampu mencapai pemanfaatan komputasi tinggi, mengoptimalkan anggaran cloud, dan merampingkan beban kerja komputasi. Cadence juga melaporkan bahwa ia mampu melakukan lebih banyak regresi dan, sebagai hasilnya, dapat mendukung time to value yang lebih dapat diprediksi dan lebih cepat. Karena perusahaan seperti Cadence bertujuan untuk tetap berada di depan tren pasar, IBM Cloud HPC membantu mengatasi tantangan skala besar dan intensif komputasi dan mempercepat waktu untuk mendapatkan insight, yang pada akhirnya menguntungkan pemberdayaan pekerjaan R & D strategis.
Ketika perusahaan ingin memecahkan tantangan mereka yang paling kompleks, IBM akan terus memberikan solusi terintegrasi kepada klien di seluruh komponen penting komputasi, jaringan, penyimpanan, dan keamanan—semua sekaligus bertujuan untuk membantu mereka mengatasi tuntutan regulasi dan efisiensi. IBM Cloud HPC juga menyertakan keamanan dan kontrol yang dibangun ke dalam platform untuk membantu klien di seluruh industri menggunakan HPC sebagai layanan terkelola sambil membantu mereka mengatasi risiko pihak ketiga dan keempat.
Dengan kombinasi rangkaian alat kami untuk manajemen dan penjadwalan beban kerja—termasuk IBM LSF dan IBM Symphony bersama dengan IBM Cloud HPC dalam lingkungan hybrid cloud—kami bertujuan untuk membantu klien kami memanfaatkan otomatisasi yang membantu mengoptimalkan pekerjaan HPC. Hal ini memungkinkan mereka untuk mewujudkan time to value yang lebih cepat, meningkatkan kinerja, dan meminimalkan biaya—semua kemampuan penting untuk industri yang pindah dengan kecepatan tinggi seperti ruang semikonduktor.
Selain itu, solusi penyimpanan IBM Storage Scale melengkapi IBM Cloud HPC lebih lanjut, menawarkan solusi tunggal yang terintegrasi secara global yang dirancang untuk membantu pengguna mengelola dan memindahkan data di seluruh lingkungan hybrid, dengan cara yang hemat biaya, untuk mengimplementasikan beban kerja HPC secara real-time.
