Bagaimana industri semikonduktor memanfaatkan komputasi berkinerja tinggi untuk mendorong inovasi

Semikonduktor bertindak sebagai pembangkit tenaga listrik rahasia di balik berbagai industri, mulai dari perawatan kesehatan, manufaktur, hingga layanan keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, kita telah melihat betapa pentingnya semikonduktor dan mengapa perusahaan perlu mengembangkan teknologi ini dengan cepat untuk memaksimalkan produktivitas. Karena produsen semikonduktor berusaha untuk memenuhi harapan pelanggan, alat otomatisasi desain elektronik (EDA) adalah kunci untuk membuka solusi.

Namun, untuk benar-benar mendorong inovasi dalam skala besar, para pemimpin EDA membutuhkan daya komputasi yang besar. Seiring meningkatnya kebutuhan untuk mengelola beban kerja intensif komputasi dengan tingkat ketahanan dan kinerja yang tinggi, sekaranglah saatnya beralih ke cloud untuk komputasi kinerja tinggi (HPC).

Dengan memanfaatkan solusi seperti IBM Cloud HPC, organisasi dapat lebih efektif mengelola beban kerja puncak mereka sekaligus mengurangi risiko waktu henti. Pada tahun-tahun mendatang, kami berharap memiliki daya komputasi tingkat tinggi akan menjadi lebih penting karena semakin banyak organisasi beralih ke kecerdasan buatan (AI) generatif dan model bahasa besar (LLM) untuk meningkatkan produktivitas di seluruh bidang EDA. Di sinilah solusi HPC hybrid cloud bisa sangat berharga.