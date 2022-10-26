“Garmen berasal dari Asia, kakao dan buah dari Afrika, dan kopi dari Amerika Selatan—Undang-Undang Rantai-Pasokan baru (Lieferkettengesetz) bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang memproduksi barang untuk pasar Jerman.”

Kata pengantar Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman (SCDDA) di situs web Pemerintah Federal Jerman ini menangkap mengapa pemerintah melangkah masuk untuk menempatkan penekanan pada aspek manusia dari rantai pasokan, di luar dampak lingkungan seperti emisi rantai pasokan.

Pada tahun 2021, Jerman mengesahkan Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, LKSg atau Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan (SCDDA) Jerman. Situasi ini menandai tonggak signifikan dalam akuntabilitas lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), mengingat untuk pertama kalinya entitas Jerman akan dimintai pertanggungjawaban hukum atas kepatuhan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasok global mereka.

Meskipun Undang-Undang ini sangat berfokus pada 'S' dalam ESG, UU ini menganggap bahwa risiko lingkungan dan dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia dalam rantai pasokan sangat terkait. Akibatnya, SCDDA mewajibkan organisasi untuk mematuhi perjanjian internasional yang berfokus pada risiko lingkungan—seperti Konvensi Minamata dan Basel—untuk membatasi bahaya yang disebabkan oleh polutan, bahan kimia beracun, dan penanganan serta pembuangan limbah berbahaya.

Dalam artikel ini, kami menyelidiki siapa yang memengaruhi SCDDA, apa yang harus dilakukan organisasi untuk mematuhi, dan bagaimana organisasi dapat mempersiapkan kewajiban uji tuntas.

Apa itu SCDDA Jerman?

Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman menerapkan kewajiban uji tuntas pada perusahaan yang memiliki administrasi pusat, tempat bisnis utama, kantor pusat administrasi, kantor pusat hukum atau kantor cabang di Jerman untuk mematuhi standar lingkungan dan hak asasi manusia dalam rantai pasokan mereka.

SCDDA memperkenalkan daftar kewajiban yang komprehensif, yang mencakup pengembangan sistem manajemen risiko untuk kepatuhan. SCDDA juga memerinci langkah-langkah pencegahan dan perbaikan yang diperlukan dan membuat prosedur pengaduan wajib. Undang-undang ini memerlukan dokumentasi dan pelaporan rutin, dan pelanggaran dikenakan denda besar.

Apa yang perlu dilakukan organisasi untuk mematuhi SCDDA?

Organisasi harus memantau dan bertindak atas pelanggaran baik dalam operasi mereka sendiri, maupun pemasok langsung mereka (dari proses ekstraksi bahan baku hingga pengiriman barang ke pelanggan) terlepas dari apakah kegiatan itu dilakukan di Jerman atau di luar Jerman.

Demikian pula, jika perusahaan mengetahui bahwa pemasok tidak langsungnya mungkin melanggar aturan lingkungan atau HAM, mereka harus segera mengecek dan menganalisis risiko pelanggaran itu.

Undang-undang menetapkan tidak hanya tanggung jawab yang sangat jelas pada organisasi atas kinerja rantai pasokan mereka, tetapi mengamanatkan tindakan dan remediasi yang berarti.

Poin-poin penting:

Bagi para eksekutif perusahaan, hal ini berarti bahwa rantai pasokan mereka kini membutuhkan perhatian yang sama besarnya dengan kinerja keuangan, karena semakin kuatnya tekanan bagi mereka untuk memahami apa yang terjadi di tingkat hulu—atau menghadapi risiko reputasi, investor, dan finansial yang sangat nyata.

Organisasi mana yang termasuk dalam lingkup cakupan SCDDA?

Akan ada dua fase untuk membawa organisasi di bawah lingkup SCDDA.

Fase 1: Mulai Januari 2023

Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman akan berlaku untuk perusahaan yang berbasis di Jerman dengan lebih dari 3.000 karyawan, atau cabang perusahaan asing yang terdaftar di Jerman dengan lebih dari 3.000 karyawan. Jumlah karyawan juga mencakup setiap personel yang ditempatkan di luar negeri untuk perusahaan domestik. Perusahaan grup termasuk dalam perhitungan jumlah karyawan perusahaan induk dan Undang-undang menganggap karyawan sebagai “pekerja apa pun dengan kontrak kerja lebih dari enam bulan.” Kriteria ini berlaku untuk sekitar 600 perusahaan.

Fase 2: Mulai Januari 2024

Ruang lingkup akan diperluas ke perusahaan yang berbasis di Jerman yang mempekerjakan lebih dari 1.000 karyawan, atau cabang perusahaan asing yang terdaftar di Jerman dengan lebih dari 1.000 karyawan. Setelah ruang lingkup ini diberlakukan, kriteria tersebut akan berlaku untuk sekitar 2.900 perusahaan.

Akankah SCDDA berdampak pada usaha kecil dan menengah (UKM)?

Penting untuk memahami bahwa undang-Undang Uji tuntas Rantai Pasokan Jerman akan memicu serangkaian dampak lanjutan di berbagai tingkat. UKM yang mungkin tidak termasuk dalam cakupan tetap diperkirakan akan terdampak dalam beberapa bulan dan tahun mendatang, karena perusahaan-perusahaan besar kemungkinan akan meneruskan kewajiban uji tuntas yang dibebankan kepada mereka oleh Undang-Undang tersebut kepada para pemasoknya.