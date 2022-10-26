“Garmen berasal dari Asia, kakao dan buah dari Afrika, dan kopi dari Amerika Selatan—Undang-Undang Rantai-Pasokan baru (Lieferkettengesetz) bertujuan untuk melindungi hak-hak orang yang memproduksi barang untuk pasar Jerman.”
Kata pengantar Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman (SCDDA) di situs web Pemerintah Federal Jerman ini menangkap mengapa pemerintah melangkah masuk untuk menempatkan penekanan pada aspek manusia dari rantai pasokan, di luar dampak lingkungan seperti emisi rantai pasokan.
Pada tahun 2021, Jerman mengesahkan Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, LKSg atau Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan (SCDDA) Jerman. Situasi ini menandai tonggak signifikan dalam akuntabilitas lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), mengingat untuk pertama kalinya entitas Jerman akan dimintai pertanggungjawaban hukum atas kepatuhan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasok global mereka.
Meskipun Undang-Undang ini sangat berfokus pada 'S' dalam ESG, UU ini menganggap bahwa risiko lingkungan dan dampak negatifnya terhadap kesehatan manusia dalam rantai pasokan sangat terkait. Akibatnya, SCDDA mewajibkan organisasi untuk mematuhi perjanjian internasional yang berfokus pada risiko lingkungan—seperti Konvensi Minamata dan Basel—untuk membatasi bahaya yang disebabkan oleh polutan, bahan kimia beracun, dan penanganan serta pembuangan limbah berbahaya.
Dalam artikel ini, kami menyelidiki siapa yang memengaruhi SCDDA, apa yang harus dilakukan organisasi untuk mematuhi, dan bagaimana organisasi dapat mempersiapkan kewajiban uji tuntas.
Apa itu SCDDA Jerman?
Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman menerapkan kewajiban uji tuntas pada perusahaan yang memiliki administrasi pusat, tempat bisnis utama, kantor pusat administrasi, kantor pusat hukum atau kantor cabang di Jerman untuk mematuhi standar lingkungan dan hak asasi manusia dalam rantai pasokan mereka.
SCDDA memperkenalkan daftar kewajiban yang komprehensif, yang mencakup pengembangan sistem manajemen risiko untuk kepatuhan. SCDDA juga memerinci langkah-langkah pencegahan dan perbaikan yang diperlukan dan membuat prosedur pengaduan wajib. Undang-undang ini memerlukan dokumentasi dan pelaporan rutin, dan pelanggaran dikenakan denda besar.
Apa yang perlu dilakukan organisasi untuk mematuhi SCDDA?
Organisasi harus memantau dan bertindak atas pelanggaran baik dalam operasi mereka sendiri, maupun pemasok langsung mereka (dari proses ekstraksi bahan baku hingga pengiriman barang ke pelanggan) terlepas dari apakah kegiatan itu dilakukan di Jerman atau di luar Jerman.
Demikian pula, jika perusahaan mengetahui bahwa pemasok tidak langsungnya mungkin melanggar aturan lingkungan atau HAM, mereka harus segera mengecek dan menganalisis risiko pelanggaran itu.
Undang-undang menetapkan tidak hanya tanggung jawab yang sangat jelas pada organisasi atas kinerja rantai pasokan mereka, tetapi mengamanatkan tindakan dan remediasi yang berarti.
Poin-poin penting:
Bagi para eksekutif perusahaan, hal ini berarti bahwa rantai pasokan mereka kini membutuhkan perhatian yang sama besarnya dengan kinerja keuangan, karena semakin kuatnya tekanan bagi mereka untuk memahami apa yang terjadi di tingkat hulu—atau menghadapi risiko reputasi, investor, dan finansial yang sangat nyata.
Organisasi mana yang termasuk dalam lingkup cakupan SCDDA?
Akan ada dua fase untuk membawa organisasi di bawah lingkup SCDDA.
Undang-Undang Uji Tuntas Rantai Pasokan Jerman akan berlaku untuk perusahaan yang berbasis di Jerman dengan lebih dari 3.000 karyawan, atau cabang perusahaan asing yang terdaftar di Jerman dengan lebih dari 3.000 karyawan. Jumlah karyawan juga mencakup setiap personel yang ditempatkan di luar negeri untuk perusahaan domestik. Perusahaan grup termasuk dalam perhitungan jumlah karyawan perusahaan induk dan Undang-undang menganggap karyawan sebagai “pekerja apa pun dengan kontrak kerja lebih dari enam bulan.” Kriteria ini berlaku untuk sekitar 600 perusahaan.
Ruang lingkup akan diperluas ke perusahaan yang berbasis di Jerman yang mempekerjakan lebih dari 1.000 karyawan, atau cabang perusahaan asing yang terdaftar di Jerman dengan lebih dari 1.000 karyawan. Setelah ruang lingkup ini diberlakukan, kriteria tersebut akan berlaku untuk sekitar 2.900 perusahaan.
Akankah SCDDA berdampak pada usaha kecil dan menengah (UKM)?
Penting untuk memahami bahwa undang-Undang Uji tuntas Rantai Pasokan Jerman akan memicu serangkaian dampak lanjutan di berbagai tingkat. UKM yang mungkin tidak termasuk dalam cakupan tetap diperkirakan akan terdampak dalam beberapa bulan dan tahun mendatang, karena perusahaan-perusahaan besar kemungkinan akan meneruskan kewajiban uji tuntas yang dibebankan kepada mereka oleh Undang-Undang tersebut kepada para pemasoknya.
Dalam SCDDA, risiko yang berkaitan dengan hak asasi manusia dijelaskan sebagai “kondisi yang, berdasarkan indikasi faktual, memiliki tingkat probabilitas memadai bahwa suatu pelanggaran terhadap salah satu larangan berikut dapat terjadi:”
Sesuai SCDDA, risiko yang terkait dengan lingkungan didefinisikan sebagai “situasi di mana ada tingkat probabilitas yang cukup berdasarkan indikasi faktual bahwa pelanggaran salah satu larangan berikut akan terjadi:”
Pembuatan produk tambahan merkuri sesuai dengan pasal 4 Konvensi
Konvensi Stockholm tentang Pencemaran Organik yang Persisten (POPs)
Kewajiban uji tuntas berdasarkan Undang-Undang mencakup beberapa persyaratan tingkat tinggi yang tercantum di bawah ini. Yang paling penting adalah bahwa kategori dan persyaratan pelaporan tersebut menandai pergeseran menuju pendekatan pelaporan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada metrik dan indikator lingkungan tradisional, tetapi juga mencakup faktor-faktor lain, khususnya kondisi kerja karyawan.
Semua perusahaan harus menerapkan manajemen risiko yang sesuai atau menyesuaikan manajemen risiko yang sudah ada. Mereka wajib mengidentifikasi apakah terdapat risiko bahwa aktivitas bisnis mereka sendiri maupun aktivitas dalam rantai pasok dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.
Perusahaan perlu mengadopsi pernyataan kebijakan mengenai hak asasi manusia dan strategi lingkungan mereka. Pernyataan kebijakan harus mencakup prosedur pemenuhan kewajiban uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan dalam rantai pasok, risiko-risiko spesifik yang telah diidentifikasi, serta ekspektasi perusahaan terkait HAM dan lingkungan terhadap karyawan dan para pemasoknya.
Berdasarkan analisis risiko, perusahaan diharuskan untuk mengambil atau membuat ulasan tindakan pencegahan dan perbaikan yang tepat. Ini berlaku untuk pemilihan pemasok dan pemantauan pemasok, pembuatan kode etik, pelaksanaan kursus pelatihan, serta penyusunan kontrak berkelanjutan.
Perusahaan harus mengembangkan, menerapkan, dan mempublikasikan mekanisme pengaduan secara tertulis, melalui mana orang yang (berpotensi) terdampak serta pihak yang memiliki informasi tentang kemungkinan pelanggaran dapat melaporkan risiko dan pelanggaran hak asasi manusia. Efektivitas prosedur pengaduan juga perlu ditinjau setiap tahun, dan bila perlu, secara ad hoc.
Semua kewajiban uji tuntas harus didokumentasikan, dan laporan harus disiapkan dan diterbitkan setiap tahun. Laporan ini juga harus dikirim kepada Kantor Federal untuk Urusan Ekonomi dan Pengawasan Ekspor alias BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle).
Bacaan terkait: Panduan untuk membuat Rencana Aksi Keberlanjutan (dengan templat yang dapat diunduh secara gratis)
Menghormati persyaratan SCDDA sangat penting bagi perusahaan untuk melindungi tidak hanya reputasi mereka, tetapi juga keuntungan mereka karena hukuman atas pelanggaran sangat besar.
Selain itu, serikat pekerja dan LSM juga dapat diberikan wewenang untuk melakukan litigasi untuk pihak yang terkena dampak.
BAFA telah dilengkapi dengan kemampuan penegakan yang efektif untuk memantau manajemen rantai pasokan perusahaan dan dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan orang yang terkena dampak. Otoritas memiliki hak untuk memasuki tempat bisnis, meminta informasi dan memeriksa dokumen.
IBM® Envizi ESG Suite dapat mendukung persyaratan pelaporan GSCA organisasi dengan menyediakan data tingkat keuangan dalam sistem yang dapat diaudit.
Secara khusus, Survei dan Penilaian Rantai Nilai Envizi IBM® adalah portal tunggal yang dapat dengan mudah dan aman mengumpulkan metrik ESG dari seluruh rantai nilai Anda untuk memudahkan proses pelaporan. Modul ini dapat membantu untuk memperoleh insight untuk mendukung organisasi dengan materialitas dan penilaian risiko mereka dengan hal-hal berikut:
Bagi perusahaan, pendekatan keberlanjutan yang kuat di seluruh rantai pasokan mereka sekarang menjadi keharusan bisnis. Perusahaan yang gagal memenuhi kewajiban uji tuntas mereka terkait standar lingkungan dan hak asasi manusia akan mengalami kerugian ekonomi dan reputasi, serta menghadapi hambatan untuk beroperasi di Jerman.
Karena Parlemen Eropa baru-baru ini mengesahkan proposal arahan terkait due diligence keberlanjutan perusahaan, muncul kemungkinan besar bahwa proses uji tuntas rantai pasok yang terstandardisasi akan segera diberlakukan. Aturan ini kemudian akan diutamakan daripada undang-undang uji tuntas nasional.
Dengan hadirnya Petunjuk Pelaporan Keberlanjutan Perusahaan Uni Eropa (CSRD) yang mulai berlaku pada 2024, semakin terlihat bahwa arah perjalanan pelaporan keberlanjutan dan uji tuntas rantai pasokan akan menjadi tuntutan utama, karena pemerintah kini menuntut akuntabilitas lebih besar dari perusahaan.
Sekarang saatnya bagi organisasi untuk mulai bekerja untuk memastikan bahwa mereka mematuhi undang-undang lingkungan, tenaga kerja, dan kesehatan dan keselamatan untuk melindungi diri dari undang-undang yang muncul di masa depan.
Catatan: Informasi dalam artikel ini terakhir diperbarui pada Oktober 2022. Organisasi harus merujuk pada Pertanyaan Umum Resmi SCDDA untuk mendapatkan informasi dan pembaruan terbaru.
