Klien IBM dapat memanfaatkan kekuatan platform komputasi edge dengan banyak akses dengan solusi AI IBM dan kemampuan hybrid cloud Red Hat. Dengan IBM, klien dapat membawa jaringan dan infrastruktur edge mereka sendiri yang sudah ada dan kami menyediakan perangkat lunak yang berjalan di atasnya untuk menciptakan solusi terpadu.

Red Hat OpenShift memungkinkan virtualisasi dan kontainerisasi perangkat lunak otomatisasi untuk memberikan fleksibilitas tingkat lanjut dalam penerapan perangkat keras, dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Termasuk juga penyediaan orkestrasi sistem yang efisien, sehingga pengambilan keputusan real-time berbasis data dapat dilakukan di edge dan pemrosesan lebih lanjut di cloud.

IBM menawarkan berbagai solusi yang dioptimalkan untuk AI, mulai dari server dan penyimpanan hingga perangkat lunak dan konsultasi. Generasi terbaru server, penyimpanan, dan perangkat lunak IBM dapat membantu Anda memodernisasi dan meningkatkan skala on premises dan di cloud dengan hybrid cloud yang kaya akan keamanan serta otomatisasi dan insight AI tepercaya.