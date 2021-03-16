OLAP vs OLTP: Apa perbedaannya?

Kita hidup dalam era berbasis data, di mana organisasi yang menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan merespons lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan akan lebih mungkin menjadi yang teratas. Anda dapat melihat data ini bekerja di penawaran layanan baru (seperti aplikasi berbagi tumpangan) serta sistem tangguh yang mendorong retail (baik e-commerce maupun transaksi di toko).

Dalam bidang ilmu data, ada dua jenis sistem pemrosesan data: pemrosesan analitik online (OLAP) dan pemrosesan transaksi online (OLTP). Perbedaan utamanya adalah bahwa yang satu menggunakan data untuk mendapatkan insight berharga, sementara yang lainnya murni bersifat operasional. Namun, ada cara yang berarti untuk menggunakan kedua sistem untuk memecahkan masalah data.

Pertanyaannya bukanlah mana yang harus dipilih, tetapi bagaimana memanfaatkan kedua jenis pemrosesan sebaik-baiknya untuk situasi Anda.