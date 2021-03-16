OLAP vs OLTP: Apa perbedaannya?

OLAP (pemrosesan analitik online) dan OLTP (pemrosesan transaksional online) sering membingungkan. Apa perbedaan utama mereka dan bagaimana Anda memilih yang tepat untuk situasi Anda?
Kita hidup dalam era berbasis data, di mana organisasi yang menggunakan data untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan merespons lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan akan lebih mungkin menjadi yang teratas. Anda dapat melihat data ini bekerja di penawaran layanan baru (seperti aplikasi berbagi tumpangan) serta sistem tangguh yang mendorong retail (baik e-commerce maupun transaksi di toko).
Dalam bidang ilmu data, ada dua jenis sistem pemrosesan data: pemrosesan analitik online (OLAP) dan pemrosesan transaksi online (OLTP). Perbedaan utamanya adalah bahwa yang satu menggunakan data untuk mendapatkan insight berharga, sementara yang lainnya murni bersifat operasional. Namun, ada cara yang berarti untuk menggunakan kedua sistem untuk memecahkan masalah data.
Pertanyaannya bukanlah mana yang harus dipilih, tetapi bagaimana memanfaatkan kedua jenis pemrosesan sebaik-baiknya untuk situasi Anda.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Pemrosesan analitik online (OLAP) adalah sistem untuk melakukan analisis multidimensi dengan kecepatan tinggi pada volume data yang besar. Biasanya, data ini berasal dari gudang data, pasar data, atau penyimpanan data terpusat lainnya. OLAP sangat ideal untuk penambangan data, intelijen bisnis, dan perhitungan analitis yang kompleks, serta fungsi pelaporan bisnis seperti analisis keuangan, penganggaran, dan forecasting.
Inti dari sebagian besar basis data OLAP adalah kubus OLAP yang memungkinkan Anda untuk dengan cepat mengajukan kueri, melaporkan, dan menganalisis data multidimensi. Apa itu dimensi data? Ini hanyalah satu elemen dari kumpulan data tertentu. Misalnya, angka penjualan mungkin memiliki beberapa dimensi yang terkait dengan wilayah, waktu dalam setahun, model produk, dan banyak lagi.
Kubus OLAP memperluas format baris-kolom dari skema basis data relasional tradisional dan menambahkan lapisan untuk dimensi data lainnya. Sebagai contoh, meskipun lapisan atas kubus dapat mengatur penjualan berdasarkan wilayah, analis data juga dapat "menelusuri" ke berbagai lapisan untuk penjualan berdasarkan negara bagian/provinsi, kota, dan/atau toko tertentu. Data agregat historis untuk OLAP ini biasanya disimpan dalam skema bintang atau skema kepingan salju.
Grafik berikut ini menunjukkan kubus OLAP untuk data penjualan dalam berbagai dimensi — berdasarkan wilayah, kuartal, dan produk:
OLTP (pemrosesan transaksi online) memungkinkan eksekusi real-time dari sejumlah besar transaksi basis data oleh banyak orang, biasanya melalui internet. Sistem OLTP berada di balik banyak transaksi sehari-hari kita, mulai dari ATM hingga pembelian di dalam toko hingga reservasi hotel. OLTP juga dapat mendorong transaksi bukan keuangan, termasuk perubahan kata sandi dan pesan teks.
Sistem OLTP menggunakan basis data relasional yang dapat melakukan hal berikut:
Banyak organisasi menggunakan sistem OLTP untuk menyediakan data bagi OLAP. Dengan kata lain, kombinasi OLTP dan OLAP sangat penting dalam dunia berbasis data kita.
Perbedaan utama antara kedua sistem adalah dalam nama mereka: analitis vs transaksional. Setiap sistem dioptimalkan untuk jenis pemrosesan tersebut.
OLAP dioptimalkan untuk melakukan analisis data yang kompleks untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Sistem OLAP dirancang untuk digunakan oleh ilmuwan data, analis bisnis, dan pekerja berbasis pengetahuan. Mereka mendukung intelijen bisnis (BI), penambangan data, dan aplikasi pendukung keputusan lainnya.
OLTP, di sisi lain, dioptimalkan untuk memproses sejumlah besar transaksi. Sistem OLTP dirancang untuk digunakan oleh pekerja garis depan (misalnya, kasir, kasir nasabah, staf resepsionis hotel) atau aplikasi layanan mandiri pelanggan (misalnya, perbankan online, e-commerce, reservasi perjalanan).
Memilih sistem yang tepat untuk situasi Anda tergantung pada tujuan Anda. Apakah Anda memerlukan satu platform untuk insight bisnis? OLAP dapat membantu Anda mengungkapkan nilai dari sejumlah besar data. Apakah Anda perlu mengelola transaksi harian? OLTP dirancang untuk pemrosesan cepat sejumlah besar transaksi per detik.
Perlu diketahui bahwa alat OLAP tradisional membutuhkan keahlian pemodelan data dan sering kali membutuhkan kerja sama di beberapa unit bisnis. Sebaliknya, sistem OLTP penting bagi bisnis, waktu henti bisa mengakibatkan transaksi terganggu, kehilangan pendapatan, dan kerusakan reputasi merek Anda.
Sebagian besar waktu, organisasi menggunakan sistem OLAP dan OLTP. Bahkan, sistem OLAP dapat digunakan untuk menganalisis data yang mengarah pada perbaikan proses bisnis dalam sistem OLTP.
Sistem pemrosesan online berada di balik keputusan bisnis dan transaksi data yang mendukung kehidupan kita sehari-hari. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang sistem basis data yang digunakan dengan OLAP dan OLTP, kami menyarankan Anda untuk menjelajahi artikel Learn Hub tentang semua topik ini. Kami juga merekomendasikan Anda untuk melihat konten IBM tentang basis data relasional dan contoh penggunaannya untuk OLTP, solusi IoT, dan gudang data untuk OLAP.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengintegrasian data untuk kueri yang lebih cepat dan insight yang lebih intuitif, baca buku elektronik kami tentang IBM Db2: Basis Data AI.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Temukan mengapa kecerdasan data yang didukung AI dan integrasi data sangat penting untuk mendorong kesiapan data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mempercepat hasil AI.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi cara IBM Research secara berkala diintegrasikan ke dalam fitur-fitur baru untuk IBM Cloud Pak for Data.
Buat dan kelola pipeline data streaming cerdas melalui antarmuka grafis yang intuitif, yang memfasilitasi integrasi data tanpa batas di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud.
watsonx.data memungkinkan Anda untuk menskalakan analitik dan AI dengan semua data Anda, di mana pun data berada, melalui penyimpanan data yang terbuka, hybrid, dan diatur.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.