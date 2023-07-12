Perbedaan utama antara kedua metrik ini adalah bahwa sementara OEE mengukur persentase waktu produksi terencana yang produktif, TEEP mengukur persentase seluruh waktu yang produktif.

Penting untuk menggunakan terminologi yang tepat ketika membuat perhitungan waktu ini. Berikut adalah beberapa cara umum untuk mengukur waktu dalam konteks produksi:

Waktu tidak terjadwal : Waktu ketika produksi tidak dijadwalkan untuk menghasilkan apa pun (berlawanan dengan "waktu terjadwal").

Waktu kalender : Jumlah waktu yang dihabiskan untuk pesanan pekerjaan hingga penyelesaiannya.

Total waktu operasi : Jumlah total waktu mesin tersedia untuk memproduksi produk.

Waktu siklus ideal : Waktu tercepat teoretis yang mungkin untuk memproduksi satu unit.

Waktu berjalan: Waktu ketika proses manufaktur dijadwalkan untuk produksi dan berjalan.

OEE terutama berfokus pada pemanfaatan waktu yang tersedia dan mengidentifikasi kerugian akibat masalah ketersediaan, kinerja, dan kualitas. Ini membantu mengidentifikasi area untuk peningkatan dan optimalisasi efisiensi.

TEEP, di sisi lain, memberikan perspektif yang lebih luas dengan mempertimbangkan semua waktu produksi potensial, termasuk waktu henti yang direncanakan untuk pemeliharaan preventif atau pergantian. Ini bertujuan untuk mengukur potensi maksimum peralatan atau lini produksi.

OEE biasanya digunakan untuk mengukur kinerja peralatan atau mesin tertentu. Ini membantu Anda memahami seberapa efektif peralatan digunakan selama waktu produksi aktual. OEE umumnya digunakan sebagai alat pembandingan untuk melacak dan meningkatkan kinerja peralatan dari waktu ke waktu. Ini membantu mengidentifikasi hambatan, area untuk pengoptimalan, dan inisiatif peningkatan.

TEEP digunakan untuk mengukur kinerja keseluruhan dari seluruh lini produksi atau beberapa peralatan yang bekerja bersama. Ini memberikan gambaran holistik tentang efektivitas seluruh sistem. Jika Anda tertarik untuk memahami potensi kinerja maksimum lini produksi Anda, termasuk waktu henti yang direncanakan untuk pemeliharaan, pergantian, atau peristiwa terjadwal lainnya, TEEP adalah metrik kinerja yang dapat digunakan. TEEP dapat membantu dalam perencanaan kapasitas produksi dan menentukan kemampuan peralatan atau lini produksi Anda.