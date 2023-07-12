Kerusakan, kegagalan peralatan, pemadaman, dan gangguan di lantai produksi lainnya dapat mengakibatkan kerugian besar bagi organisasi. Manajer produksi bertugas memastikan bahwa pabrik dan lini produksi lainnya mendapatkan nilai maksimal dari peralatan dan sistem mereka.
Efektivitas peralatan secara keseluruhan (OEE) dan kinerja peralatan efektif total (TEEP) adalah dua KPI terkait yang digunakan di lingkungan manufaktur dan produksi untuk membantu mencegah kerugian dengan mengukur dan meningkatkan kinerja peralatan dan lini produksi.
OEE adalah metrik yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan kinerja proses manufaktur atau setiap peralatan. Metrik ini memberikan insight tentang seberapa baik peralatan digunakan dan seberapa efisien peralatan beroperasi dalam memproduksi barang atau memberikan layanan.
OEE mengukur efisiensi dan efektivitas peralatan berdasarkan tiga faktor. Perhitungan OEE sederhana: ketersediaan x kinerja x kualitas.
TEEP juga merupakan metrik yang digunakan dalam lingkungan manufaktur dan produksi untuk mengukur efisiensi dan efektivitas peralatan atau lini produksi secara keseluruhan. Ini mencakup semua waktu produksi potensial, termasuk waktu henti yang direncanakan dan tidak direncanakan.
TEEP dihitung dengan mengalikan empat faktor: ketersediaan x kinerja x kualitas x pemanfaatan.
Perbedaan utama antara kedua metrik ini adalah bahwa sementara OEE mengukur persentase waktu produksi terencana yang produktif, TEEP mengukur persentase seluruh waktu yang produktif.
Penting untuk menggunakan terminologi yang tepat ketika membuat perhitungan waktu ini. Berikut adalah beberapa cara umum untuk mengukur waktu dalam konteks produksi:
OEE terutama berfokus pada pemanfaatan waktu yang tersedia dan mengidentifikasi kerugian akibat masalah ketersediaan, kinerja, dan kualitas. Ini membantu mengidentifikasi area untuk peningkatan dan optimalisasi efisiensi.
TEEP, di sisi lain, memberikan perspektif yang lebih luas dengan mempertimbangkan semua waktu produksi potensial, termasuk waktu henti yang direncanakan untuk pemeliharaan preventif atau pergantian. Ini bertujuan untuk mengukur potensi maksimum peralatan atau lini produksi.
OEE biasanya digunakan untuk mengukur kinerja peralatan atau mesin tertentu. Ini membantu Anda memahami seberapa efektif peralatan digunakan selama waktu produksi aktual. OEE umumnya digunakan sebagai alat pembandingan untuk melacak dan meningkatkan kinerja peralatan dari waktu ke waktu. Ini membantu mengidentifikasi hambatan, area untuk pengoptimalan, dan inisiatif peningkatan.
TEEP digunakan untuk mengukur kinerja keseluruhan dari seluruh lini produksi atau beberapa peralatan yang bekerja bersama. Ini memberikan gambaran holistik tentang efektivitas seluruh sistem. Jika Anda tertarik untuk memahami potensi kinerja maksimum lini produksi Anda, termasuk waktu henti yang direncanakan untuk pemeliharaan, pergantian, atau peristiwa terjadwal lainnya, TEEP adalah metrik kinerja yang dapat digunakan. TEEP dapat membantu dalam perencanaan kapasitas produksi dan menentukan kemampuan peralatan atau lini produksi Anda.
Dengan menggabungkan OEE dan TEEP, Anda dapat melakukan analisis komprehensif kinerja peralatan saat ini di tingkat mesin individu dan lini produksi. Pendekatan terpadu ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor kinerja, membantu memprioritaskan upaya peningkatan, dan memaksimalkan efektivitas dan efisiensi keseluruhan operasi manufaktur Anda, memungkinkan manajer produksi mencapai throughput yang lebih tinggi dan waktu aktif maksimum.
IBM Maximo adalah perangkat lunak manajemen aset perusahaan yang memberikan solusi prediktif untuk memaksimalkan efektivitas peralatan. Maximo adalah platform berbasis cloud tunggal terintegrasi yang menggunakan AI, IoT, dan analitik untuk mengoptimalkan kinerja, memperpanjang siklus hidup aset, dan mengurangi biaya pemadaman.
Ikuti tur untuk melihat bagaimana Maximo dapat mencapai peningkatan OEE sambil mengurangi biaya operasi lembur, limbah material, suku cadang, dan pemeliharaan darurat.
Gunakan proses prediktif yang didukung AI untuk meningkatkan hasil produksi pabrik, mengurangi inventaris suku cadang, dan menyederhanakan layanan manajemen aset.
Pelajari cara memberdayakan tim operasi Anda dengan manajemen aset dan kinerja cerdas.
Didukung oleh data AI dan IoT, aset yang terhubung dan cerdas dapat mengoptimalkan kinerja, beradaptasi dengan keadaan yang berubah, dan membantu memastikan keberlanjutan.
Optimalkan jadwal, sumber daya, dan kinerja aset dengan IBM Maximo Application Suite.
Gunakan AI dan insight data untuk mengoptimalkan kinerja aset dari awal hingga akhir.
Transformasi operasi Anda menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang kuat untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan dan memungkinkan pertumbuhan yang cerdas.
Maksimalkan hasil dari aset perusahaan Anda dengan IBM Maximo Application Suite, set perangkat lunak cerdas yang terintegrasi. Kelola dan pantau aset secara lebih efektif dengan menggunakan analitik canggih, AI, dan otomatisasi, termasuk pemeliharaan prediktif untuk meningkatkan keandalan aset.