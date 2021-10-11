Komputasi mobile cloud menggunakan komputasi cloud untuk mengirimkan aplikasi ke perangkat mobile. Aplikasi mobile ini dapat digunakan dari jarak jauh dengan kecepatan, fleksibilitas, dan alat pengembangan.
Aplikasi mobile cloud dapat dibangun atau direvisi dengan cepat dengan menggunakan layanan cloud. Mereka dapat dikirim ke banyak perangkat yang berbeda dengan sistem operasi yang berbeda, tugas komputasi dan penyimpanan data. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses aplikasi yang mungkin tidak didukung.
Untuk informasi lebih lanjut tentang pengembangannya, lihat "Mobile Application Development: A Complete Guide (Pengembangan Aplikasi Mobile: Panduan Lengkap)."
Aplikasi mobile yang berjalan di cloud tidak dibatasi oleh penyimpanan dan sumber daya pemrosesan perangkat. Proses yang padat data dapat berjalan di cloud.
Komputasi mobile cloud memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan cepat dan aman, di mana pun data tersebut berada.
Terkadang, profesional TI tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola aplikasi. Penyedia cloud membantu mereka tetap berjalan.
Aplikasi yang butuh banyak sumber daya memberikan tekanan pada perangkat. Infrastruktur cloud yang fleksibel dapat membantu beban kerja yang sulit.
Organisasi harus sepenuhnya mengintegrasikan sistem dan data mobile mereka ke dalam proses bisnis lainnya untuk menghemat waktu dan biaya.
Melindungi data rahasia merupakan perhatian di setiap tingkat: untuk pengguna, perangkat, dan terkait integrasi ke sistem lain.
Wakil Presiden, Pengembangan Platform Mobile IBM; Insinyur Terkemuka, IBM Watson dan Platform Cloud
Komputasi mobile cloud memberikan fleksibilitas, memberdayakan pengembang untuk secara efisien berbagi pemrosesan dan penyimpanan data antara perangkat dan cloud untuk mengoptimalkan kinerja dan skalabilitas. Elastisitas yang cepat dari layanan berbasis cloud melengkapi portabilitas dan kenyamanan perangkat mobile—kombinasi yang memastikan pengalaman pengguna yang menarik dan mendorong peningkatan loyalitas pelanggan.
Oleh karena itu, strategi mobile cloud terintegrasi sangat penting untuk mendapatkan hasil maksimal dari teknologi yang sedang berkembang, menjaga karyawan tetap produktif dan pelanggan tetap terlibat penuh serta mempertahankan keunggulan kompetitif.
Solusi mobile dari IBM dapat membantu Anda membangun, meng-host, dan menjalankan aplikasi Anda di cloud.
Siap membuat AI bekerja untuk bisnis Anda? Ketahui bagaimana IBM Cloud dan Red Hat memudahkan penyesuaian, menerapkan, dan penskalaan AI. Semua dalam satu sesi. Bergabunglah dengan webinar dan bangun jalur Anda menuju kesuksesan AI.
Laporan IDC ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengatasi tantangan migrasi cloud terberat - dan cara mana yang berhasil.
Jelajahi Kuadran Ajaib 2024 untuk CDBMS dan temukan vendor mana yang memberdayakan ekosistem data kinerja tinggi dan siap hybrid.
Dengan menerapkan IBM Watson Discovery, watsonx Assistant, dan watsonx.ai di IBM Cloud, perusahaan EdTech ini tidak hanya meningkatkan pengalaman belajar bagi para pelanggannya, namun juga meraih manfaat bisnis yang signifikan.
Temukan solusi migrasi IBM cloud yang dirancang untuk menyederhanakan perjalanan Anda ke cloud. Pelajari tentang berbagai jenis migrasi, strategi, dan manfaat yang mendorong efisiensi, skalabilitas, dan inovasi.
Jelajahi perbedaan utama antara solusi cloud publik, pribadi, dan hybrid cloud dengan IBM. Pahami model cloud mana yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda untuk meningkatkan fleksibilitas, keamanan, dan skalabilitas.
Buat akun IBM Cloud gratis Anda dan akses lebih dari 40 produk yang selalu gratis, termasuk API IBM Watson.
IBM Cloud adalah platform cloud perusahaan yang dirancang untuk industri teregulasi, serta menyediakan solusi hybrid, aman, dan kompatibel dengan AI.
Dapatkan kemampuan baru dan dorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi cloud IBM. Temukan cara menciptakan solusi dengan berkreasi bersama, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.
Dapatkan potensi penuh AI dan hybrid cloud dengan platform IBM yang aman dan dapat diskalakan. Mulai dengan menjelajahi solusi siap AI kami atau buat akun gratis untuk mengakses produk dan layanan yang selalu gratis.