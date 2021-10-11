Aplikasi mobile cloud dapat dibangun atau direvisi dengan cepat dengan menggunakan layanan cloud. Mereka dapat dikirim ke banyak perangkat yang berbeda dengan sistem operasi yang berbeda, tugas komputasi dan penyimpanan data. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses aplikasi yang mungkin tidak didukung.

