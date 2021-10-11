Cloud

Apa itu komputasi mobile cloud?

Pemandangan Udara Shanghai Lujiazui di Awan Stratosfer

Apa itu komputasi mobile cloud?

Komputasi mobile cloud menggunakan komputasi cloud untuk mengirimkan aplikasi ke perangkat mobile. Aplikasi mobile ini dapat digunakan dari jarak jauh dengan kecepatan, fleksibilitas, dan alat pengembangan.

Aplikasi mobile cloud dapat dibangun atau direvisi dengan cepat dengan menggunakan layanan cloud. Mereka dapat dikirim ke banyak perangkat yang berbeda dengan sistem operasi yang berbeda, tugas komputasi dan penyimpanan data. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses aplikasi yang mungkin tidak didukung.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pengembangannya, lihat "Mobile Application Development: A Complete Guide (Pengembangan Aplikasi Mobile: Panduan Lengkap)."

Pemandangan udara dari jalan raya

Dapatkan ketenangan saat menggunakan cloud  

Dapatkan Buletin Think mingguan untuk mendapatkan panduan pakar dalam mengoptimalkan pengaturan multicloud di era AI.

Mengapa mobile cloud?

Kecepatan dan fleksibilitas

Aplikasi mobile cloud dapat dibangun atau direvisi dengan cepat dengan menggunakan layanan cloud. Mereka dapat dikirim ke banyak perangkat berbeda dengan sistem operasi yang berbeda.

Sumber daya bersama

Aplikasi mobile yang berjalan di cloud tidak dibatasi oleh penyimpanan dan sumber daya pemrosesan perangkat. Proses yang padat data dapat berjalan di cloud.

Data terintegrasi

Komputasi mobile cloud memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dengan cepat dan aman, di mana pun data tersebut berada.

Akademi AI

Mencapai kesiapan AI dengan hybrid cloud

Dipandu oleh pemimpin terkemuka IBM, kurikulum dirancang untuk membantu pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan demi memprioritaskan investasi AI untuk mendorong pertumbuhan.
Buka episode

Fitur dan pertimbangan utama

Fitur utama

  • Memfasilitasi pengembangan cepat, sumber daya bersama aplikasi seluler
  • Mendukung berbagai pendekatan pengembangan dan perangkat
  • Meningkatkan keandalan dengan informasi yang dicadangkan dan disimpan di cloud
  • Menggunakan lebih sedikit sumber daya perangkat karena aplikasinya didukung cloud
  • Terhubung ke layanan yang disampaikan pada arsitektur API

Pertimbangan

Manajemen

Terkadang, profesional TI tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola aplikasi. Penyedia cloud membantu mereka tetap berjalan.

Infrastruktur

Aplikasi yang butuh banyak sumber daya memberikan tekanan pada perangkat. Infrastruktur cloud yang fleksibel dapat membantu beban kerja yang sulit.

Integrasi

Organisasi harus sepenuhnya mengintegrasikan sistem dan data mobile mereka ke dalam proses bisnis lainnya untuk menghemat waktu dan biaya.

Keamanan

Melindungi data rahasia merupakan perhatian di setiap tingkat: untuk pengguna, perangkat, dan terkait integrasi ke sistem lain.

Perspektif IBM: Komputasi mobile cloud

Daniel Yellin

Wakil Presiden, Pengembangan Platform Mobile IBM; Insinyur Terkemuka, IBM Watson dan Platform Cloud

Komputasi mobile cloud memberikan fleksibilitas, memberdayakan pengembang untuk secara efisien berbagi pemrosesan dan penyimpanan data antara perangkat dan cloud untuk mengoptimalkan kinerja dan skalabilitas. Elastisitas yang cepat dari layanan berbasis cloud melengkapi portabilitas dan kenyamanan perangkat mobile—kombinasi yang memastikan pengalaman pengguna yang menarik dan mendorong peningkatan loyalitas pelanggan.

Oleh karena itu, strategi mobile cloud terintegrasi sangat penting untuk mendapatkan hasil maksimal dari teknologi yang sedang berkembang, menjaga karyawan tetap produktif dan pelanggan tetap terlibat penuh serta mempertahankan keunggulan kompetitif.

Pelajari solusi seluler lebih lanjut

Solusi mobile dari IBM dapat membantu Anda membangun, meng-host, dan menjalankan aplikasi Anda di cloud.

Sumber daya

AI yang Lebih Cerdas Dimulai dengan Tumpukan Cloud yang Tepat

Siap membuat AI bekerja untuk bisnis Anda? Ketahui bagaimana IBM Cloud dan Red Hat memudahkan penyesuaian, menerapkan, dan penskalaan AI. Semua dalam satu sesi. Bergabunglah dengan webinar dan bangun jalur Anda menuju kesuksesan AI.
Memindahkan Beban Kerja Lama? Lihat Mengapa Hybrid Cloud adalah Pilihan Cerdas

Laporan IDC ini menunjukkan bagaimana perusahaan mengatasi tantangan migrasi cloud terberat - dan cara mana yang berhasil.
Platform Database Cloud Terbaik Gartner—Siapa yang Memberikan Hasil dalam Skala Besar?

Jelajahi Kuadran Ajaib 2024 untuk CDBMS dan temukan vendor mana yang memberdayakan ekosistem data kinerja tinggi dan siap hybrid.
GK Cloud Solutions menggunakan watsonx.ai

Dengan menerapkan IBM Watson Discovery, watsonx Assistant, dan watsonx.ai di IBM Cloud, perusahaan EdTech ini tidak hanya meningkatkan pengalaman belajar bagi para pelanggannya, namun juga meraih manfaat bisnis yang signifikan.
Apa yang dimaksud dengan migrasi cloud?

Temukan solusi migrasi IBM cloud yang dirancang untuk menyederhanakan perjalanan Anda ke cloud. Pelajari tentang berbagai jenis migrasi, strategi, dan manfaat yang mendorong efisiensi, skalabilitas, dan inovasi.
Cloud publik vs. cloud pribadi vs. hybrid cloud

Jelajahi perbedaan utama antara solusi cloud publik, pribadi, dan hybrid cloud dengan IBM. Pahami model cloud mana yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda untuk meningkatkan fleksibilitas, keamanan, dan skalabilitas.
IBM Cloud mempercepat inovasi untuk klien

Pelajari 5 cara IBM Cloud membantu klien membuat keputusan penempatan beban kerja yang tepat berdasarkan ketahanan, kinerja, keamanan, kepatuhan, dan TCO.

Solusi terkait

Paket gratis IBM Cloud 

Buat akun IBM Cloud gratis Anda dan akses lebih dari 40 produk yang selalu gratis, termasuk API IBM Watson.

 Membuat akun
IBM Cloud  

IBM Cloud adalah platform cloud perusahaan yang dirancang untuk industri teregulasi, serta menyediakan solusi hybrid, aman, dan kompatibel dengan AI.

 Jelajahi solusi cloud
Layanan Konsultasi Cloud 

Dapatkan kemampuan baru dan dorong ketangkasan bisnis dengan layanan konsultasi cloud IBM. Temukan cara menciptakan solusi dengan berkreasi bersama, mempercepat transformasi digital, dan mengoptimalkan kinerja melalui strategi hybrid cloud dan kemitraan pakar.

 Layanan cloud
Ambil langkah selanjutnya

Dapatkan potensi penuh AI dan hybrid cloud dengan platform IBM yang aman dan dapat diskalakan. Mulai dengan menjelajahi solusi siap AI kami atau buat akun gratis untuk mengakses produk dan layanan yang selalu gratis.

 Jelajahi solusi AI IBM Cloud Buat akun IBM Cloud gratis