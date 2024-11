Apa itu mikrokontroler?

Berikut ini adalah komponen kunci dari mikrokontroler:

Unit pemrosesan pusat (CPU): Dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai 'otak' komputer, CPU berfungsi sebagai komponen inti yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan mengendalikan operasi.



Memori: Mikrokontroler berisi memori volatil (RAM) - yang tidak seperti memori program, menyimpan data sementara yang dapat hilang jika sistem kehilangan daya - dan memori flash non-volatil untuk menyimpan set instruksi pemrograman mikrokontroler (firmware).





Periferal: Bergantung pada aplikasi yang dituju, mikrokontroler mungkin berisi berbagai komponen tambahan, seperti antarmuka input/output (I/O)—termasuk pengatur waktu, penghitung, konverter sinyal (ADC) analog ke digital (ADC) dan digital ke analog (DAC)—dan protokol komunikasi (UART, SPI, I2C). Alat bantu mungkin juga menyertakan komponen seperti layar LCD, port konektivitas ethernet, atau antarmuka untuk jenis modul tersebut.

Mikrokontroler ideal untuk elektronik konsumen yang dioperasikan dengan baterai, seperti ponsel cerdas, jam tangan pintar, dan perangkat wearable lainnya, karena ringan, kecil, dan membutuhkan daya yang relatif rendah.

Favorit di kalangan penggemar sumber terbuka, mikrokontroler berbiaya rendah dan papan pengembangan mikrokontroler, seperti yang dibuat oleh Arduino dan Adafruit, dapat dengan mudah dikonfigurasikan dalam lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE) menggunakan bahasa pemrograman umum seperti C, C++ dan Python. Meskipun mudah diakses oleh pengembang pemula, mikrokontroler juga sering digunakan untuk mengontrol sistem dalam berbagai aplikasi profesional, termasuk pembuatan prototipe, robotika, sistem otomotif, otomatisasi industri, dan aplikasi Internet of Things (IoT).