Apa yang dimaksud dengan observabilitas LLM?

Memantau LLM secara manual sulit dilakukan karena volume data yang besar, arsitektur sistem yang kompleks dan kebutuhan untuk pelacakan real-time. Banyaknya log dan metrik membuatnya sulit untuk mengidentifikasi masalah dengan cepat. Selain itu, pengamatan manual membutuhkan banyak sumber daya, rentan terhadap kesalahan dan tidak dapat diskalakan secara efektif saat sistem berkembang, mengakibatkan deteksi masalah yang lebih lambat dan pemecahan masalah yang tidak efisien.

Keterbatasan ini menunjukkan kesulitan untuk mempertahankan observabilitas secara manual dalam LLM, menyoroti kebutuhan akan solusi yang lebih canggih dan otonom untuk pengaturan perusahaan.6