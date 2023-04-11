Memecahkan masalah pelambatan CPU di Kubernetes

Pelambatan CPU adalah metrik kinerja aplikasi utama karena korelasi langsung antara waktu respons dan pelambatan CPU. Ini adalah berita bagus bagi Anda, karena Anda bisa mendapatkan metrik ini langsung dari Kubernetes dan OpenShift.

Untuk memastikan bahwa waktu respons aplikasi Anda tetap rendah, CPU tidak terhambat, dan Anda tetap memiliki aplikasi berkinerja tinggi, Anda harus terlebih dahulu memahami bahwa ketika pelambatan CPU terjadi, Anda tidak dapat hanya mengandalkan pemanfaatan inti CPU. Anda perlu memperhitungkan semua analitik dan dependensi sumber daya yang memengaruhi kinerja aplikasi. IBM Turbonomic telah membangun pertimbangan ini ke dalam platform analitiknya.

Saat menentukan tindakan ukuran yang tepat, Turbonomic terus menganalisis empat dimensi:

Batas CPU Permintaan CPU Batas Memori Permintaan Memori

Turbonomic dapat menentukan batas CPU yang akan mengurangi risiko pelambatan dan memungkinkan aplikasi Anda bekerja tanpa beban. Ini semua melalui kekuatan menambahkan pelambatan CPU sebagai dimensi bagi platform untuk menganalisis dan mengelola pengorbanan yang muncul. Menambahkan dimensi pelambatan CPU akan memastikan waktu respons aplikasi yang rendah.

Selain itu, Turbonomic menghasilkan tindakan untuk memindahkan pod Anda dan menskalakan klaster Anda—seperti yang kita semua tahu, ini adalah tantangan keseluruhan lapisan. Pelanggan memiliki kemampuan untuk melihat KPI dan bertanya "Layanan saya yang mana yang dibatasi?" Ini juga memungkinkan mereka untuk memahami riwayat pelambatan CPU untuk setiap layanan dan mengingat bahwa setiap layanan berkorelasi langsung dengan waktu respons aplikasi, memberikan pengguna gambaran berharga tentang kinerja sistem mereka.

Dalam konteks Kubernetes, salah satu manfaat utama Turbonomic adalah kemampuannya untuk dengan cepat mengidentifikasi dan memperbaiki konsekuensi yang tidak diinginkan dari strategi platform daripada meminta pelanggan mendesain ulang strategi platform multitenant mereka. Turbonomic tidak hanya dapat memantau metrik pelambatan CPU, tetapi platform ini juga dapat secara otomatis menyesuaikan batas CPU Anda dan menurunkan pelambatan ke tingkat yang dapat dikelola.