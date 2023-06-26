Ada beberapa masalah mendasar saat menggunakan model generatif dibangun sebelumnya. Setiap organisasi harus menyeimbangkan peluang untuk penciptaan nilai dengan risiko yang terlibat. Tergantung pada bisnis dan contoh penggunaan, jika toleransi terhadap risiko rendah, organisasi akan menemukan bahwa baik membangun secara internal atau bekerja dengan mitra tepercaya akan membuahkan hasil yang lebih baik.

Kekhawatiran yang perlu dipertimbangkan dengan model AI generatif yang tidak disesuaikan meliputi:

Data internet tidak selalu adil dan akurat

Sejumlah besar data dari berbagai sumber seperti Wikipedia, situs web, artikel, file gambar, atau audio, dll. merupakan inti dari data AI generatif saat ini. Model generatif mencocokkan pola dalam data yang mendasarinya untuk membuat konten dan tanpa kontrol mungkin ada niat jahat yang ingin menyebarkan informasi yang salah, bias, dan pelecehan online. Karena teknologi ini masih sangat baru, terkadang terdapat kekurangan akuntabilitas, peningkatan paparan pada risiko reputasi dan peraturan yang berkaitan dengan berbagai hal seperti hak cipta dan royalti.

Mungkin ada hubungan yang terputus antara pengembang model dan semua contoh penggunaan model

Pengembang hilir model generatif mungkin tidak melihat sepenuhnya bagaimana model tersebut akan digunakan dan diadaptasi untuk tujuan lain. Hal ini dapat mengakibatkan asumsi dan hasil yang salah yang tidak terlalu penting ketika kesalahan melibatkan keputusan yang tidak terlalu penting, seperti memilih produk atau layanan, tetapi menjadi penting ketika memengaruhi keputusan bisnis yang penting, yang dapat membuat organisasi dituduh melakukan perilaku tidak etis, termasuk bias, atau masalah kepatuhan terhadap peraturan yang dapat menyebabkan audit atau denda.

Litigasi dan regulasi berdampak pada penggunaan

Kekhawatiran atas litigasi dan peraturan pada awalnya akan membatasi sejauh apa organisasi menggunakan AI generatif. Hal ini terutama berlaku di industri yang sangat diatur seperti jasa keuangan dan perawatan kesehatan di mana toleransi sangat rendah untuk keputusan yang tidak etis dan bias berdasarkan data dan model yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat memiliki dampak yang merugikan.

Pada akhirnya, lingkungan peraturan untuk model generatif akan mengimbangi, tetapi perusahaan harus proaktif dalam mematuhinya untuk menghindari pelanggaran kepatuhan, kerusakan reputasi perusahaan, audit, dan denda.