Memperkenalkan teknologi di balik watsonx.ai Portofolio produk AI IBM® untuk perusahaan

Kami berdiri di garis depan revolusi AI. Selama dekade terakhir, pembelajaran mendalam muncul dari tabrakan seismik ketersediaan data dan kekuatan komputasi, memungkinkan sejumlah kemampuan AI yang mengesankan. Namun, kami menghadapi tantangan yang paradoksal: otomatisasi bersifat padat karya. Kedengarannya seperti lelucon, tetapi sebenarnya tidak, seperti yang mungkin diketahui siapa pun yang telah mencoba memecahkan masalah bisnis dengan AI.

Alat AI tradisional, meskipun kuat, bisa mahal, memakan waktu, dan sulit digunakan. Data harus dikumpulkan, dikurasi, dan diberi label dengan anotasi khusus tugas untuk melatih model AI. Membangun model membutuhkan keterampilan khusus yang sulit ditemukan — dan setiap tugas baru membutuhkan pengulangan proses. Akibatnya, bisnis berfokus terutama pada mengotomatisasi tugas dengan data yang melimpah dan nilai bisnis yang tinggi, meninggalkan semua yang lain di atas meja. Tapi ini mulai berubah.

Munculnya transformator dan metode pembelajaran yang diawasi sendiri telah memungkinkan kita untuk memanfaatkan sejumlah besar data tanpa label, membuka jalan bagi model besar yang telah dilatih sebelumnya, kadang-kadang disebut “model dasar.” Model-model besar ini telah menurunkan biaya dan tenaga kerja yang terlibat dalam otomatisasi.

Model dasar memberikan fondasi yang kuat dan serbaguna untuk berbagai aplikasi AI. Kita dapat menggunakan model dasar untuk menyelesaikan tugas dengan cepat meski hanya memiliki sedikit data beranotasi dan upaya yang minimal; dalam beberapa kasus, kita hanya perlu menjelaskan tugas tersebut agar model dapat menyelesaikannya.

Namun, teknologi-teknologi yang kuat ini juga membawa risiko dan tantangan baru bagi perusahaan. Banyak model saat ini dilatih menggunakan kumpulan data yang kualitas dan asal-usulnya tidak jelas, sehingga menghasilkan respons yang ofensif, bias, atau tidak akurat secara fakta. Model-model terbesar membutuhkan biaya tinggi, menghabiskan banyak energi untuk dilatih dan dijalankan, serta rumit untuk diterapkan.

Kami di IBM telah mengembangkan sebuah pendekatan yang menjawab tantangan-tantangan utama dalam menggunakan model dasar untuk perusahaan. Hari ini, kami mengumumkan watsonx.ai, langkah awal IBM untuk alat dan teknologi AI terbaru di pasar saat ini. Sebagai bukti seberapa cepat bidang ini berkembang, ada beberapa alat baru yang usianya baru beberapa minggu, dan sejumlah alat baru juga dirilis sembari Anda membaca kalimat ini.

Isi dari watsonx.ai — bagian dari penawaran watsonx IBM® yang lebih besar yang diumumkan minggu ini — bervariasi, dan akan Lanjutkan berkembang, tetapi janji menyeluruh kami adalah sama: untuk menyediakan produk otomatisasi yang aman dan siap untuk perusahaan.

Ini adalah bagian dari upaya berkelanjutan kami di IBM untuk mempercepat perjalanan pelanggan kami demi mendapatkan nilai dari paradigma baru dalam AI ini. Di sini, saya akan menjelaskan upaya kami untuk membangun rangkaian model dasar kelas enterprise yang dilatih oleh IBM, termasuk pendekatan kami terhadap arsitektur data dan model. Saya juga akan menguraikan portofolio dan alat baru kami yang memungkinkan perusahaan untuk membangun dan menerapkan solusi berbasis model dasar menggunakan katalog model sumber terbuka yang luas, selain milik kami sendiri.