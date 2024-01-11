Hambatan terbesar untuk modernisasi mainframe mungkin adalah krisis talenta. Banyak pakar mainframe dan aplikasi yang membuat dan menambahkan basis kode COBOL perusahaan selama bertahun-tahun kemungkinan telah pindah atau akan segera pensiun.

Lebih menakutkan lagi, generasi bakat berikutnya akan sulit untuk direkrut, karena lulusan ilmu komputer baru yang belajar Java dan bahasa yang lebih baru tidak akan serta-merta membayangkan diri mereka melakukan pengembangan aplikasi mainframe. Bagi mereka, pekerjaan itu mungkin tidak tampak menarik seperti desain aplikasi mobile atau tangkas seperti pengembangan cloud native. Dalam banyak hal, ini adalah kecenderungan yang sangat tidak adil.

COBOL diciptakan jauh sebelum orientasi objek menjadi suatu hal — apalagi orientasi layanan atau komputasi cloud. Dengan serangkaian perintah yang ramping, seharusnya bahasa ini tidak rumit untuk dipelajari atau dipahami oleh pengembang baru. Dan tidak ada alasan mengapa aplikasi mainframe tidak akan mendapat manfaat dari pengembangan tangkas dan rilis peningkatan berskala lebih kecil dalam saluran otomatis bergaya DevOps.

Mencari tahu apa yang telah dilakukan oleh berbagai tim dengan COBOL selama bertahun-tahun sangat menyulitkan pengelolaan perubahan. Pengembang membuat penambahan dan loop logis tanpa henti ke sistem prosedural yang harus diperiksa dan diperbarui secara keseluruhan, bukan sebagai komponen atau layanan dengan ketergantungan minimal.

Dengan kode dan program yang dijalin bersama pada mainframe dengan cara ini, saling ketergantungan dan potensi titik kegagalan menjadi terlalu rumit dan banyak untuk diurai oleh pengembang yang terampil sekalipun. Hal ini membuat pengembangan aplikasi COBOL terasa lebih menakutkan daripada yang seharusnya, menyebabkan banyak organisasi mencari alternatif dari mainframe ini terlalu dini.