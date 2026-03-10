EDI mengacu pada sistem dan standar untuk mengirimkan data dan dokumen bisnis secara elektronik (dan sering kali secara otomatis) dan real-time, termasuk faktur, pesanan pembelian, dan informasi rantai pasokan, antara mitra dagang.

Dalam transaksi EDI, informasi bergerak secara langsung dari aplikasi EDI di satu organisasi ke aplikasi EDI di organisasi lain. Standar EDI menentukan lokasi dan urutan informasi di setiap dokumen.

Solusi EDI menawarkan banyak manfaat melalui otomatisasi, skalabilitas, dan standardisasi, dan EDI telah menjadi sarana pertukaran dokumen yang disukai untuk interaksi bisnis-ke-bisnis (B2B) selama beberapa dekade. Khususnya, formulir standar yang dibuat secara otomatis merampingkan dan mengurangi atau menghilangkan kebutuhan untuk memasukkan data secara manual, sehingga mengurangi kesalahan dan biaya terkait.

Untuk beberapa bisnis, dan di beberapa industri, menggunakan EDI bukanlah pilihan, tetapi suatu kebutuhan. Banyak pengecer dan produsen besar memiliki persyaratan EDI dan kepatuhan untuk proses bisnis.

Variabilitas persyaratan dapat terjadi antara mitra dagang, seperti perbedaan dalam peraturan kepatuhan, persyaratan pemetaan dokumen, protokol komunikasi, atau proses pengujian. Hal ini dikombinasikan dengan kompleksitas umum standar EDI dapat membuat onboarding EDI menjadi proses yang sulit dan memakan waktu.

Namun, proses orientasi internal yang terstandardisasi dan terdokumentasi dengan baik, perkakas middleware yang tepat, dan komunikasi yang jelas dengan mitra bisnis dapat mengurangi tantangan penyiapan EDI. Mereka juga membantu organisasi menuai manfaat EDI, termasuk akurasi data yang lebih besar dan kemampuan untuk bertransaksi dengan bisnis yang memerlukan kepatuhan EDI.