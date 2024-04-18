Tujuan utama DataOps meliputi:
- Kolaborasi: Memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara berbagai tim yang terlibat dalam saluran data seperti insinyur, analis, ilmuwan, dan pemangku kepentingan bisnis.
- Integrasi: Menghubungkan berbagai alat bantu yang digunakan di seluruh saluran dengan lancar seperti platform ETL (Extract-Transform-Load) atau solusi BI (Business Intelligence).
- Otomatisasi: Menerapkan prosedur pengujian otomatis untuk memastikan hasil yang akurat sekaligus meminimalkan intervensi manual selama setiap tahap proses.
Untuk mencapai semua tujuan ini secara efektif dalam infrastruktur organisasi yang sudah ada, diperlukan kombinasi teknologi termasuk sistem kontrol versi (Git) untuk melacak perubahan dalam kode atau file konfigurasi; saluran integrasi berkelanjutan/penerapan berkelanjutan (CI/CD); kontainerisasi dengan alat seperti Docker; kerangka kerja orkestrasi seperti Kubernetes; solusi pemantauan; layanan pemberitahuan; dan lainnya.