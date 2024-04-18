MLOps, praktik yang berasal dari DevOps dan prinsip-prinsip rekayasa data, adalah pendekatan untuk memastikan keberhasilan penerapan model machine learning (ML) di lingkungan produksi sekaligus memastikan akurasi dan kinerjanya.

Komponen utama MLOps meliputi:

Manajemen data: Memastikan kualitas dan konsistensi data di seluruh siklus proses ML.

Pelatihan model: Mengembangkan saluran pelatihan yang kuat dengan sistem kontrol versi untuk kemampuan reproduksi.

Penerapan model: Mengotomatiskan proses penerapan menggunakan teknik integrasi berkelanjutan (CI) dan pengiriman berkelanjutan (CD).

Pemantauan dan pemeliharaan: Terus memantau kinerja model secara real-time untuk mendeteksi penyimpangan atau anomali, diikuti dengan pembaruan atau prosedur pelatihan ulang yang diperlukan.

MLops membantu organisasi mencapai waktu persiapan produk yang lebih cepat untuk produk berbasis AI mereka dengan mengurangi hambatan antara tim pengembangan yang mengerjakan berbagai aspek proyek ML. Hal ini akan menghasilkan kolaborasi yang lebih baik di antara anggota tim yang dapat berfokus pada penyediaan model berkualitas tinggi, alih-alih berurusan dengan tantangan operasional.

Selain itu, metodologi ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dengan memastikan bahwa solusi machine learning mereka tetap akurat saat data baru tersedia atau kondisi yang mendasarinya berubah dari waktu ke waktu.

