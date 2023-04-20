Silsilah data, proses pelacakan aliran data dari waktu ke waktu dari asal ke tujuan dalam suatu saluran data, sangat penting untuk memahami siklus hidup lengkap data dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Nilai silsilah data berlaku di semua industri, tetapi ada tiga fokus utama ketika Anda mempertimbangkannya untuk contoh penggunaan perbankan:

1. Pemetaan pergerakan data

Solusi silsilah data membantu bank memetakan pergerakan data dari sistem sumber dan basis data melalui jalur pemrosesan dan transformasi hingga penggunaan akhir dalam model atau laporan risiko. Dengan pandangan akurat dari seluruh sistem, bank dapat lebih mudah melacak masalah seperti data yang hilang atau tidak konsisten.

2. Proses audit dan analisis dampak

Dengan solusi silsilah otomatis, bank dapat mengaudit proses mereka dan menyelesaikan analisis dampak untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran kepatuhan sebelum menjadi masalah dengan memberikan gambaran data yang komprehensif. Tingkat visibilitas ini juga membantu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu tidak menimbulkan risiko baru ke dalam organisasi, dapat memudahkan bank untuk tetap berada dalam pedoman peraturan, dan membantu memastikan bank dapat merespons perubahan kebutuhan bisnis dengan cepat.

3. Mempertahankan laporan manajemen risiko yang tepat

Solusi silsilah data otomatis memungkinkan bank untuk mempertahankan tingkat presisi yang tinggi dalam laporan manajemen risiko mereka tanpa perlu menelusuri kode sumber secara manual. Hal ini sangat penting untuk membantu mematuhi prinsip-prinsip peraturan, seperti yang diuraikan dalam BCBS 239, yang mengharuskan bank untuk menghasilkan data risiko secara akurat dan tepat waktu.

Solusi silsilah data menyediakan alat dan teknologi bagi bank untuk memastikan kepatuhan, menjaga kepercayaan data, dan meningkatkan model risiko mereka. Dengan memahami aliran data di seluruh organisasi, bank dapat lebih yakin bahwa mereka melaporkan risiko secara akurat. Tingkat transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap lembaga perbankan di seluruh dunia.