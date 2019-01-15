5 kunci migrasi cloud di industri jasa keuangan

Setelah memigrasikan aplikasi ke cloud, sebuah organisasi harus memiliki cara untuk mengelola ekosistem barunya, menyatukannya dari perspektif dukungan dan biaya, serta mengendalikan risiko dan keamanan. Diperlukan solusi komprehensif yang mencakup siklus hidup penuh adopsi cloud, mulai dari strategi hingga implementasi, dan menyediakan tampilan solusi terintegrasi secara vertikal untuk aplikasi, infrastruktur, dan operasi. Menyadari kebutuhan akan layanan cloud khusus, Lloyds Banking Group menandatangani kesepakatan 10 tahun dengan IBM. Berdasarkan perjanjian tersebut, IBM akan menyediakan penawaran cloud khusus yang dihosting dengan aman di pusat data Lloyds dan IBM di Inggris dan akan mengelola layanan migrasi aplikasi ke cloud baru.

Metodologi pengiriman solusi cloud IBM dibangun di platform analitik end-to-end di mana pelajaran yang dipetik telah diubah menjadi pola, aturan, dan analitik khusus lainnya. Solusi ini menyediakan pendekatan sistematis untuk migrasi cloud di semua fase, mulai dari pengumpulan data hingga eksekusi migrasi, dan bahkan aktivitas pasca migrasi.

