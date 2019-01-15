5 kunci migrasi cloud di industri jasa keuangan

Migrasi ke cloud menjadi makin penting bagi organisasi jasa keuangan.
Tuntutan baru dari pelanggan dan pemegang saham, serta meningkatnya persyaratan peraturan, mengharuskan organisasi untuk memiliki ekosistem TI yang dapat memberikan ketangkasan, inovasi, dan penyesuaian yang lebih baik. Bagi mereka yang ragu-ragu karena masalah keamanan, privasi data, dan kepatuhan, berikut adalah lima kunci migrasi ke cloud untuk mengurangi risiko penggunaan komputasi cloud di industri perbankan.
Banyak klien datang kepada saya tanpa rencana, dan memulai migrasi cloud tanpa rencana akan membuat Anda gagal. Organisasi harus mengembangkan strategi yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis mereka yang unik, seperti kecepatan dan ketangkasan untuk menangani transaksi keuangan yang berhubungan dengan pelanggan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Untuk melakukan ini, lakukan analisis portofolio untuk memeriksa sistem, aplikasi, dan proses saat ini dan mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang lingkungan TI dan beban kerja. Pastikan untuk menggunakan alat yang mengumpulkan informasi dalam format yang konsisten agar tidak berakhir dengan analisis yang tidak lengkap.
Sebelum memindahkan aplikasi ke mana saja, tentukan aplikasi mana yang cocok untuk cloud. Aplikasi yang siap pakai di Cloud dapat mencakup aplikasi standar, beban kerja mandiri, dan aplikasi yang dikembangkan menggunakan arsitektur berorientasi layanan. Selesaikan penilaian seluruh portofolio layanan keuangan organisasi sebelum memilih lingkungan target. Untuk aplikasi yang tidak dapat dimigrasikan atau dimodernisasi, seperti aplikasi yang memerlukan penyesuaian tingkat tinggi, masukkan aplikasi tersebut dalam proses manajemen siklus hidup aplikasi di mana keberadaan aplikasi tersebut harus dijelaskan alasannya secara berkala. Idealnya, buat garis waktu untuk akhirnya mengganti atau menghentikan aplikasi tersebut.
Kekuatan inti dari organisasi layanan keuangan adalah layanan keuangan, bukan migrasi cloud. Jadi yang terbaik adalah bekerja sama dengan para tenaga profesional cloud yang memiliki keahlian migrasi. Migrasi cloud dulunya merupakan operasi pemindahan dengan perubahan minimal yang memanfaatkan penghematan infrastruktur, tetapi sekarang termasuk mengadaptasi dan memodernisasi aplikasi untuk berfungsi dalam lingkungan TI hibrida, biasanya multicloud. Untuk memastikan keahlian dan teknologi migrasi cloud yang relevan untuk perpindahan mereka ke private cloud IBM, bank Belanda ABN Amro menandatangani perjanjian 10 tahun dengan IBM untuk mengelola, menstandarkan, dan menyederhanakan infrastruktur TI-nya. Solusi cloud menyediakan alat, akselerator, kemampuan kognitif, dan praktik terbaik industri yang dibangun menggunakan metodologi pengiriman berdasarkan pengalaman puluhan tahun dalam konsultasi migrasi cloud. Tonton video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana investasi ABN Amro menanamkan fleksibilitas, ketangkasan, dan kecepatan ke dalam organisasi.
Industri jasa keuangan berisi banyak informasi pribadi dan keuangan yang sensitif. Hilangnya integritas data dalam lingkungan yang diatur dengan ketat dapat menimbulkan konsekuensi yang berat. Untungnya, menggunakan alat transfer file yang tepat dan mengikuti praktik terbaik khusus masing-masing platform dapat membantu mengurangi risiko tersebut secara substansial.
Selain memprioritaskan pencegahan hilangnya data, tetapkan cara untuk memvalidasi proses bisnis Anda dan memastikan bahwa migrasi cloud mempertahankan nilai dan operasi bisnis. Sangat penting untuk memiliki cadangan yang baik untuk perbandingan apabila terjadi kerusakan data. Pastikan juga bahwa penyedia layanan mana pun yang Anda pilih memiliki keahlian proses validasi.
Setelah memigrasikan aplikasi ke cloud, sebuah organisasi harus memiliki cara untuk mengelola ekosistem barunya, menyatukannya dari perspektif dukungan dan biaya, serta mengendalikan risiko dan keamanan. Diperlukan solusi komprehensif yang mencakup siklus hidup penuh adopsi cloud, mulai dari strategi hingga implementasi, dan menyediakan tampilan solusi terintegrasi secara vertikal untuk aplikasi, infrastruktur, dan operasi. Menyadari kebutuhan akan layanan cloud khusus, Lloyds Banking Group menandatangani kesepakatan 10 tahun dengan IBM. Berdasarkan perjanjian tersebut, IBM akan menyediakan penawaran cloud khusus yang dihosting dengan aman di pusat data Lloyds dan IBM di Inggris dan akan mengelola layanan migrasi aplikasi ke cloud baru.
Metodologi pengiriman solusi cloud IBM dibangun di platform analitik end-to-end di mana pelajaran yang dipetik telah diubah menjadi pola, aturan, dan analitik khusus lainnya. Solusi ini menyediakan pendekatan sistematis untuk migrasi cloud di semua fase, mulai dari pengumpulan data hingga eksekusi migrasi, dan bahkan aktivitas pasca migrasi.
