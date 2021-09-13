Bayangkan bisa mengotomatiskan keputusan setinggi mengalokasikan sumbangan organ — dan yakin hasilnya akan dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan.
Sebagian besar keputusan bisnis bukanlah hidup atau mati, tetapi bisa sama kompleksnya. Proses bisnis yang tampaknya sederhana seperti menanggapi tiket meja bantuan memerlukan pengambilan banyak keputusan dengan benar di sepanjang jalan: Dapatkah chatbot menangani tiket ini, atau apakah memerlukan campur tangan manusia? Jika seorang karyawan harus mengintervensi, proses apa yang harus mereka ikuti? Bagaimana mereka dapat menyelesaikan permintaan dengan tepat dengan cara yang memberikan manfaat bagi bisnis dan pelanggan?
Agar proses bisnis apa pun dapat diotomatiskan secara cerdas, tiap keputusan kecil ini harus diotomatiskan secara andal dahulu. Berbagai faktor yang memengaruhi keputusan ini — mulai dari peraturan industri hingga kondisi pasar dan preferensi pelanggan individu — semuanya harus diperhitungkan.
Sistem manajemen aturan bisnis (BRMS) memungkinkan tingkat aturan bisnis otomatisasi ini. Sistem perangkat lunak ini memberi perusahaan kemampuan untuk menentukan, menerapkan, dan mengelola aturan bisnis dan logika keputusan sehingga aplikasi dapat membuat keputusan cerdas secara konsisten, cepat, dan dengan intervensi manusia minimal. BRMS mengubah aturan yang mengatur keputusan bisnis menjadi aset yang dapat dimanfaatkan dalam alur kerja di seluruh organisasi.
Setiap proses bisnis, mulai dari memenuhi pesanan pelanggan hingga mengembangkan perangkat lunak baru, terdiri dari serangkaian keputusan. Aturan bisnis adalah pedoman logis yang memastikan keputusan bisnis tersebut mengarah pada hasil yang tepat. Aturan bisnis menentukan aktivitas bisnis apa yang harus terjadi dalam keadaan apa.
Aturan bisnis formal terdiri dari dua elemen mendasar:
Pertimbangkan contoh pelanggan yang meminta untuk mengembalikan produk. Aturan bisnis yang menentukan bagaimana pengembalian akan diproses mungkin terlihat seperti ini:
Skenario 1:
Skenario 2:
Menetapkan aturan bisnis memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan keputusan bisnis dengan menciptakan sistem logika keputusan yang koheren yang dapat diterapkan di seluruh proses bisnis. Aturan bisnis yang ditetapkan secara formal memberi tahu alur kerja otomatis apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu (misalnya, kapan memulai proses, kapan harus menghentikan proses, dan kapan harus mengambil tindakan tertentu dalam proses).
Memformalkan aturan bisnis tidak selalu mudah. Bahkan situasi sederhana, seperti pengembalian barang oleh pelanggan, memerlukan beberapa aturan bisnis untuk memperhitungkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil akhir. Kompleksitas logika keputusan hanya meningkat di industri yang diatur dengan ketat seperti layanan kesehatan dan keuangan. Keputusan yang diambil dalam memproses aplikasi pinjaman nasabah, misalnya, tidak hanya tunduk pada kriteria bisnis, tetapi juga pada sejumlah persyaratan peraturan untuk mencegah diskriminasi, penipuan, dan hasil ilegal lainnya.
Sistem manajemen aturan bisnis (BRMS) memberikan pengguna bisnis alat teknologi yang diperlukan untuk mengodifikasi aturan bisnis dengan cara yang dapat diulang, andal, dan dapat diotomatiskan.
Manajemen aturan bisnis — tidak bisa disamakan dengan manajemen proses bisnis (BPM) — yang mengacu pada proses dan praktik menetapkan aturan bisnis secara formal, mengimplementasikannya, mengelolanya, dan mengotomatiskan penerapan. Sistem manajemen aturan bisnis (BRMS) adalah platform teknologi di mana proses tersebut dilakukan. BRMS menawarkan alat untuk memfasilitasi seluruh siklus proses aturan bisnis, mulai dari menetapkan dan menyimpan aturan bisnis sebagai logika bisnis formal hingga mengaudit aturan bisnis yang ada dan mengelola logika keputusan menyeluruh yang memandu otomatisasi di seluruh ekosistem teknologi perusahaan.
Keuntungan utama dari BRMS untuk upaya otomatisasi adalah bahwa aturan tidak harus dikodekan secara terpisah ke dalam setiap aplikasi bisnis. Sebaliknya, BRMS memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan satu sumber aturan bisnis — baik on premises atau di cloud. Aplikasi lain dalam ekosistem teknologi dapat dengan mudah menarik aturan mereka dari BRMS. Hal ini membuat aturan bisnis benar-benar dapat diskalakan — aturan bisnis hanya perlu dibuat sekali, dan departemen atau alur kerja mana pun dapat menggunakannya.
BRMS biasanya terdiri dari tiga komponen yang berbeda tetapi saling berhubungan:
Agar dapat dibaca oleh aplikasi otomatis, aturan bisnis tersebut harus dinyatakan dalam bahasa pemrograman bersyarat. Pikirkan penjelas logika formal yang digunakan dalam proyek pengodean: “IF-THEN”, “IF-ELSE”, “ONLY IF”, “WHEN”, dll.
BRMS berisi lingkungan pengembangan kode rendah atau no-code sehingga pebisnis nonteknis dapat membuat aturan bisnis dalam bahasa bersyarat ini. Pertimbangkan lagi permintaan pengembalian dana pelanggan yang diuraikan di atas. Ekspresi bersyarat dari aturan yang mengatur proses itu mungkin terlihat seperti ini:
JIKA sudah kurang dari 30 hari sejak pelanggan memesan produk, MAKA kembalikan produk. LAINNYA, menawarkan kredit toko.
Aturan bisnis juga dapat dinyatakan sebagai tabel keputusan, yang berguna ketika membuat aturan bisnis di mana lebih dari satu kondisi memengaruhi tindakan yang tepat. Sebagai contoh, jika harga barang juga memengaruhi prosedur pengembalian, pengguna bisnis dapat menyiapkan tabel keputusan yang terlihat seperti ini:
Banyak BRMS juga menyertakan kemampuan untuk menyimulasikan aturan sehingga anggota tim dapat menguji aturan untuk melihat bagaimana aturan tersebut dapat memengaruhi hasil keputusan. Sebagai contoh, jika menambahkan aturan baru pada proses persetujuan pinjaman yang mensyaratkan skor kredit 700 atau lebih, anggota tim dapat melihat bagaimana aturan tersebut akan mengubah tingkat persetujuan sebelum benar-benar menerapkannya.
Setelah aturan ditentukan, mereka ditempatkan di repositori pusat BRMS. Di sini, aturan dapat ditinjau, diedit, dibagikan di seluruh perusahaan, dan diakses oleh aplikasi yang berbeda.
Mesin aturan adalah komponen perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi lain di seluruh ekosistem perusahaan untuk mengakses repositori aturan dan menjalankan aturan tersebut di lingkungan waktu proses. Aplikasi mengirimkan permintaan — termasuk semua data yang relevan yang dibutuhkan mesin aturan untuk membuat keputusan — ke BRMS. Mesin aturan kemudian memeriksa permintaan terhadap aturan yang relevan dan mengembalikan keputusan. Akhirnya, keputusan ini memicu aplikasi untuk mengambil beberapa tindakan tertentu.
Pertimbangkan contoh perusahaan SaaS yang menyediakan tiga tingkatan langganan berbeda untuk platformnya: satu untuk bisnis kecil, satu untuk bisnis menengah, dan satu untuk perusahaan besar. Ketika ada prospek baru yang masuk melalui situs web perusahaan, perusahaan ingin secara otomatis menyalurkan prospek tersebut ke tim penjualan yang sesuai, berdasarkan ukuran organisasi prospek. Perusahaan dapat membuat layanan keputusan untuk mengatur proses ini dalam BRMS seperti:
Dengan BRMS, aturan disimpan di repositori pusat terpisah dari aplikasi. Repositori ini menciptakan sumber kebenaran tunggal untuk aturan bisnis yang dapat diakses oleh semua aplikasi di seluruh perusahaan. Hasilnya, aturan bisnis dapat diskalakan, dan keputusan bisnis selalu konsisten dan dapat diandalkan setiap saat.
BRMS dapat digunakan untuk mengotomatiskan sebagian besar atau bahkan seluruh keputusan bisnis di berbagai industri dan departemen. Beberapa contoh umum kasus penggunaan BRMS meliputi:
Mengotomatiskan proses bisnis dalam bentuk apa pun secara cerdas harus menetapkan dahulu seperangkat aturan bisnis yang jelas untuk mengatur pengambilan keputusan. BRMS yang kuat seperti IBM Operational Decision Manager (ODM) memberi perusahaan alat yang mereka butuhkan untuk mengembangkan, menyimpan, mengelola, dan menerapkan aturan bisnis di seluruh teknologi.
IBM ODM adalah solusi manajemen keputusan komprehensif yang memungkinkan perusahaan menemukan, menangkap, menganalisis, mengotomatiskan, dan mengatur aturan bisnis dengan presisi di lingkungan komputasi yang kompleks saat ini. Solusinya dapat mengotorisasi pinjaman, memutuskan penawaran promosi, atau mendeteksi peluang penjualan silang dengan presisi dan penyesuaian tinggi. Dengan IBM ODM, tim dapat menambahkan atau memperbarui aturan baru kapan saja menggunakan alat no-code, dan mereka dapat menyimulasikan aturan sebelum penerapan untuk memastikan efisiensi maksimum.
Dapatkan IBM Operational Decision Manager sebagai bagian dari IBM Cloud Pak for Business Automation. Dibangun untuk cloud hybrid apa pun, IBM Cloud Pak for Business Automation mencakup serangkaian kemampuan otomatisasi berbasis AI dan machine learning terluas di pasar, termasuk layanan konten, pemrosesan dokumen, manajemen keputusan, otomatisasi alur kerja, otomatisasi proses robotik (RPA), dan penambangan proses. Dengan rekomendasi yang dihasilkan AI yang dapat ditindaklanjuti, analitik bawaan untuk mengukur dampak, dan perangkat yang ramah bisnis untuk mempercepat inovasi, perangkat lunak kami telah membantu klien mengurangi waktu penyelesaian proses hingga 90%, mengurangi waktu tunggu pelanggan hingga separuhnya, mengurangi risiko, dan menghemat ribuan jam kerja yang kemudian dialihkan ke pekerjaan yang bernilai lebih tinggi.
