Bayangkan bisa mengotomatiskan keputusan setinggi mengalokasikan sumbangan organ — dan yakin hasilnya akan dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan.

Sebagian besar keputusan bisnis bukanlah hidup atau mati, tetapi bisa sama kompleksnya. Proses bisnis yang tampaknya sederhana seperti menanggapi tiket meja bantuan memerlukan pengambilan banyak keputusan dengan benar di sepanjang jalan: Dapatkah chatbot menangani tiket ini, atau apakah memerlukan campur tangan manusia? Jika seorang karyawan harus mengintervensi, proses apa yang harus mereka ikuti? Bagaimana mereka dapat menyelesaikan permintaan dengan tepat dengan cara yang memberikan manfaat bagi bisnis dan pelanggan?

Agar proses bisnis apa pun dapat diotomatiskan secara cerdas, tiap keputusan kecil ini harus diotomatiskan secara andal dahulu. Berbagai faktor yang memengaruhi keputusan ini — mulai dari peraturan industri hingga kondisi pasar dan preferensi pelanggan individu — semuanya harus diperhitungkan.

Sistem manajemen aturan bisnis (BRMS) memungkinkan tingkat aturan bisnis otomatisasi ini. Sistem perangkat lunak ini memberi perusahaan kemampuan untuk menentukan, menerapkan, dan mengelola aturan bisnis dan logika keputusan sehingga aplikasi dapat membuat keputusan cerdas secara konsisten, cepat, dan dengan intervensi manusia minimal. BRMS mengubah aturan yang mengatur keputusan bisnis menjadi aset yang dapat dimanfaatkan dalam alur kerja di seluruh organisasi.