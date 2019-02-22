Setidaknya ada lima cara spesifik data blockchain dapat membantu ilmuwan data secara umum.

Memastikan Kepercayaan (Integritas Data)

Data yang direkam di blockchain dapat dipercaya karena mereka harus melalui proses verifikasi yang memastikan kualitasnya. Ini juga memberikan transparansi, karena aktivitas dan transaksi yang terjadi di jaringan blockchain dapat dilacak.

Tahun lalu, Lenovo memamerkan contoh penggunaan teknologi blockchain ini untuk deteksi dokumen dan formulir penipuan. Raksasa PC ini menggunakan teknologi blockchain untuk memvalidasi dokumen fisik yang dikodekan dengan tanda tangan digital. Tanda tangan digital diproses oleh komputer dan keaslian dokumen diverifikasi melalui catatan blockchain.

Sering kali, integritas data dipastikan ketika rincian asal dan interaksi mengenai blok data disimpan di blockchain dan secara otomatis diverifikasi (atau divalidasi) sebelum dapat ditindaklanjuti.

Mencegah Aktivitas Berbahaya

Karena blockchain menggunakan algoritme konsensus untuk memverifikasi transaksi, tidak mungkin bagi satu entitas untuk mengancam jaringan data. Sebuah node (atau unit) yang mulai bertindak tidak normal dapat dengan mudah diidentifikasi dan dihapus dari jaringan.

Karena jaringan sangat terdistribusi, hampir tidak mungkin bagi satu pihak untuk menghasilkan daya komputasi yang cukup untuk mengubah kriteria validasi dan memungkinkan data yang tidak diinginkan dalam sistem. Untuk mengubah aturan blockchain, mayoritas node harus dikumpulkan bersama untuk membuat konsensus. Ini tidak akan mungkin dicapai oleh satu aktor buruk.

Membuat Prediksi (Analisis Prediktif)

Data blockchain, seperti jenis data lainnya, dapat dianalisis untuk mengungkapkan insight berharga tentang perilaku, tren dan dengan demikian dapat digunakan untuk memprediksi hasil di masa depan. Terlebih lagi, blockchain menyediakan data terstruktur yang dikumpulkan dari individu atau perangkat individu.

Dalam analisis prediktif, ilmuwan data mendasarkan pada kumpulan data besar untuk menentukan dengan akurasi yang baik hasil acara sosial seperti preferensi pelanggan, nilai seumur hidup pelanggan, harga dinamis, dan tingkat churn yang berkaitan dengan bisnis. Namun, ini tidak terbatas pada insight bisnis karena hampir semua peristiwa dapat diprediksi dengan analisis data yang tepat apakah itu sentimen sosial atau penanda investasi.

Dan karena sifat blockchain yang terdistribusi dan kekuatan komputasi besar yang tersedia melaluinya, ilmuwan data bahkan di organisasi yang lebih kecil dapat melakukan tugas analisis prediktif yang ekstensif. Para ilmuwan data ini dapat menggunakan kekuatan komputasi beberapa ribu komputer yang terhubung pada jaringan blockchain sebagai layanan berbasis cloud untuk menganalisis hasil sosial dalam skala yang tidak mungkin dilakukan.

Analisis Data Real-time

Seperti yang telah ditunjukkan dalam sistem keuangan dan pembayaran, blockchain memungkinkan transaksi lintas batas secara real-time. Beberapa bank dan inovator fintech sekarang menjelajahi blockchain karena menawarkan penyelesaian cepat—sebenarnya, real-time—dalam jumlah besar terlepas dari hambatan geografis.

Dengan cara yang sama, organisasi yang memerlukan analisis data real-time dalam skala besar dapat menggunakan sistem yang mendukung blockchain untuk mencapainya. Dengan blockchain, bank dan organisasi lain dapat mengamati perubahan data secara real time sehingga memungkinkan untuk membuat keputusan cepat—apakah itu untuk memblokir transaksi yang mencurigakan atau melacak aktivitas abnormal.

Mengelola Pembagian Data

Dalam hal ini, data yang diperoleh dari studi data dapat disimpan dalam jaringan blockchain. Dengan cara ini, tim proyek tidak mengulangi analisis data yang sudah dilakukan oleh tim lain atau salah menggunakan kembali data yang sudah digunakan. Selain itu, blockchain platform dapat membantu ilmuwan data memonetisasi pekerjaan mereka, mungkin dengan hasil analisis perdagangan yang disimpan di blockchain platform.