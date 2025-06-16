Inilah Simular, startup yang ingin membangun komputer otonom

Bisakah komputer menjadi otonom? Itulah yang menjadi taruhan di balik Simular, sebuah startup yang menciptakan agen AI yang dapat menggunakan komputer seperti halnya manusia. IBM®Think mendiskusikan komputer agen dengan CEO dan Cofounder Simular, Ang Li, yang bekerja di Google DeepMind dan mengemudi otonom Baidu.
Menurut Li, ketika kita berinteraksi dengan komputer, manusia menghabiskan banyak waktu untuk membuat langkah-langkah yang tidak berguna. Sebagai contoh, menurut sebuah studi yang dilakukannya bersama timnya, rata-rata pengguna menghabiskan waktu hingga lima jam sehari hanya untuk menggerakkan mouse.
“Keyboard dan mouse—keduanya tidak alami,” katanya dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “Generasi kita masih terbiasa dengan itu, tetapi yang sebelumnya tidak, dan mungkin yang akan datang juga tidak.” Sebaliknya, kata Li, kita harus melihat ke dalam bagaimana manusia beroperasi untuk menginformasikan cara AI berevolusi. “Teknologi mencoba menciptakan sesuatu yang mudah dikomunikasikan, seperti ucapan suara, dan mencoba membuat mesin ini berperilaku seperti manusia, sehingga kita dapat berinteraksi dengan cara yang lebih alami.”
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Simular membayangkan masa depan di mana komputer berfungsi sebagai sistem yang sepenuhnya otonom. “Semua orang berpikir bahwa AGI [kecerdasan umum buatan] bertindak seperti robot humanoid, mobil yang bisa menyetir sendiri,“ kata Li. “Saya merasa itu pasti salah satu arahnya, tetapi bagaimana jika komputer dapat melakukan semua pekerjaan yang saya lakukan? Itu sudah merupakan kecerdasan tingkat manusia.“ Li percaya bahwa hal ini dapat dicapai sekarang, berkat kemajuan teknologi seperti kerangka kerja sumber terbuka dan sistem multiagen.
Simular meluncurkan di macOS pada awal musim semi ini sebagai peramban asli, yang bertujuan untuk mengambil alih tugas-tugas yang lebih biasa dan berulang-ulang yang dapat membuat orang merasa bosan dengan pekerjaan yang tidak memuaskan atau berdampak. Alih-alih berjalan di cloud, agen Simular berjalan secara lokal melalui browser WebKit asli, beroperasi secara mandiri di belakang layar dan memungkinkan pengguna untuk masuk kapan saja.
Dalam visi Li, manusia akan tetap dalam lingkaran dan hidup berdampingan dengan agen. “Para agen masih membuat banyak kesalahan, jadi penting bagi manusia untuk memiliki kemampuan untuk segera melakukan intervensi,” katanya. “Ini seperti CEO sebuah perusahaan. Jika Anda ingin mengirim gaji atau mengirim uang ke perusahaan lain, Anda selalu membutuhkan seseorang untuk menandatangani, kan?”
Penjelajahan agen merupakan ruang yang ramai, dan persaingan semakin memanas tahun ini. The Browser Company baru saja membuka Dia, versi penjelajahan agennya sendiri, untuk para pengguna produk andalannya yang terdahulu, Arc.
“AI akan mengubah cara kita berinteraksi dengan komputer kita dan hal-hal yang kita gunakan untuk itu,“ kata Josh Miller, CEO The Browser Company, di sebuah podcast baru-baru ini.
Pada bulan Januari, OpenAI meluncurkan Operator, sebuah agen otonom untuk berbagai tugas berbasis browser. Beberapa minggu kemudian, Perplexity member bocoran browser AI-nya sendiri, Comet, yang belum diluncurkan. “Alasan kami membuat browser adalah karena itu mungkin merupakan cara terbaik untuk membangun agen,“ ujar CEO Perplexity Aravind Srinivas dalam sebuah wawancara dengan The Verge April lalu.
Li, yang menerbitkan makalah dengan tim ini musim gugur lalu tentang kerangka kerja agen terbuka yang menggunakan komputer seperti manusia, melihat laju inovasi AI agen bergerak cepat. Menurutnya, “bagus jika semakin banyak orang ikut mengembangkan hal ini.”
Dia yakin bahwa manusia, dalam waktu dekat, hanya akan dapat fokus pada inovasi kreatif. “Jika teknologi cukup baik, maka semua orang akan membawa kotak kecil, atau sesuatu yang lebih kecil,” katanya. “Kemudian [Anda] hanya berbicara dengan kotak itu, dan kotak itu akan melakukan pekerjaan untuk Anda. Anda tidak perlu melihat layar. “Itulah masa depan yang saya lihat.”
Temukan cara Anda dapat membuka potensi penuh gen AI dengan agen AI.
Selami panduan komprehensif ini menguraikan contoh penggunaan utama, kemampuan inti, dan rekomendasi langkah demi langkah untuk membantu Anda memilih solusi yang tepat untuk bisnis Anda.
Bentuk AI generatif dengan memberikan kontribusi kepada LLM dengan cara yang terbuka dan dapat diakses.
Bergabung dengan komunitas bagi arsitek dan pembangun AI untuk belajar, berbagi ide, dan terhubung dengan orang lain.
Jelajahi perbedaan antara agen AI dan asisten AI dan pelajari bagaimana keduanya dapat menjadi agen perubahan untuk produktivitas perusahaan.
Akankah 2025 menjadi tahun agen AI? Di episode kali ini dari Mixture of Experts, kami akan membicarakan model AI, agen, perangkat keras, dan rilis produk dengan beberapa pakar industri terkemuka.
Bantu pengembang untuk membangun, menerapkan, dan memantau agen AI dengan studio IBM watsonx.ai.
Ciptakan produktivitas inovatif dengan salah satu rangkaian kemampuan paling komprehensif di industri untuk membantu bisnis membangun, menyesuaikan, dan mengelola agen dan asisten AI.
Raih penghematan biaya lebih dari 90% dengan model Granite yang lebih kecil dan terbuka, yang dirancang untuk efisiensi pengembang. Model yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan ini memberikan kinerja luar biasa terhadap tolok ukur keamanan dan di berbagai tugas perusahaan, mulai dari keamanan siber hingga RAG.
Otomatisasi alur kerja yang kompleks dan ciptakan produktivitas inovatif dengan salah satu rangkaian kemampuan paling komprehensif di industri untuk membantu bisnis membangun, menyesuaikan, dan mengelola agen dan asisten AI.