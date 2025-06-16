Inilah Simular, startup yang ingin membangun komputer otonom

Bisakah komputer menjadi otonom? Itulah yang menjadi taruhan di balik Simular, sebuah startup yang menciptakan agen AI yang dapat menggunakan komputer seperti halnya manusia. IBM®Think mendiskusikan komputer agen dengan CEO dan Cofounder Simular, Ang Li, yang bekerja di Google DeepMind dan mengemudi otonom Baidu.

Menurut Li, ketika kita berinteraksi dengan komputer, manusia menghabiskan banyak waktu untuk membuat langkah-langkah yang tidak berguna. Sebagai contoh, menurut sebuah studi yang dilakukannya bersama timnya, rata-rata pengguna menghabiskan waktu hingga lima jam sehari hanya untuk menggerakkan mouse.

“Keyboard dan mouse—keduanya tidak alami,” katanya dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “Generasi kita masih terbiasa dengan itu, tetapi yang sebelumnya tidak, dan mungkin yang akan datang juga tidak.” Sebaliknya, kata Li, kita harus melihat ke dalam bagaimana manusia beroperasi untuk menginformasikan cara AI berevolusi. “Teknologi mencoba menciptakan sesuatu yang mudah dikomunikasikan, seperti ucapan suara, dan mencoba membuat mesin ini berperilaku seperti manusia, sehingga kita dapat berinteraksi dengan cara yang lebih alami.”