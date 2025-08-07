Masalah gunung es AI: Apa yang tidak dilihat CMO dapat melukai mereka

Ketika bicara tentang AI, CMO merasakan tekanannya. Menurut studi terbaru dari IBM Institute for Business Value (IBV), strategi pemasaran tradisional—“lebih banyak dari segalanya”—telah menemui batasnya. Dan sementara banyak pemimpin pemasaran memiliki harapan tinggi untuk AI, dalam praktiknya, mereka mungkin bergulat dengan memberikan hasil yang mereka harapkan. Namun, bagaimana jika alat dan aplikasi AI baru hanyalah puncak gunung es? Bagaimana jika nilai AI tidak hanya terletak pada apa yang terlihat, tetapi juga pada apa yang ada di bawah permukaan?

Dalam penelitian tersebut, yang mensurvei 1.800 eksekutif pemasaran dan penjualan dari seluruh dunia, 81% CMO mengatakan mereka melihat AI sebagai pengubah permainan. Namun, 84% mengatakan bahwa tantangan dengan operasi yang kaku dan terfragmentasi telah membatasi kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi secara efektif.

“Banyak CMO mengatakan mereka tidak memiliki struktur di tempat yang akan memungkinkan mereka memanfaatkan AI dengan cara transformatif,” kata Jonathan Adashek, Wakil Presiden Senior Pemasaran dan Komunikasi di IBM, selama wawancara baru-baru ini dengan IBM Think.

Ada sejumlah alasan potensial untuk pemutusan hubungan ini, termasuk departemen yang terpisah-pisah, proses internal yang kaku, atau kumpulan data yang terfragmentasi. Hal ini makin rumit, karena sangat sedikit pemimpin yang merasa memiliki tim yang tepat untuk menghadapi tantangan ini, meskipun sebagian besar CMOs mengatakan bahwa mereka kini juga diharapkan untuk mendorong pertumbuhan dan keuntungan.

“Hanya 21% percaya bahwa mereka memiliki talenta yang tepat dalam organisasi mereka untuk mencapai tujuan mereka dalam beberapa tahun ke depan,” kata Adashek.