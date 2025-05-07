Untuk memajukan transformasi digitalnya, Heineken, salah satu merek bir paling termasyhur di dunia, merombak tumpukan datanya untuk mempercepat pencapaian nilai berbasis AI. Ronald den Elzen, Chief Digital and Technology Officer di The Heineken Company, mengakui dari atas panggung bahwa perusahaan masih memiliki “sejumlah besar pekerjaan yang harus dilakukan [untuk] membangun cadangan digital yang aman dan tangguh.”

Pawan Verma, Executive Vice President and Chief Data and Information Officer di perusahaan farmasi Cencora, menekankan gagasan itu. “Anda membutuhkan data yang andal—khususnya data yang dapat menyebar,” katanya. “Anda menggabungkannya dengan budaya yang melihat [data] setiap hari, karena di industri kami yang paling penting adalah keandalan dan akurasi.”

Untuk kedua perusahaan, AI yang dapat diskalakan dan dapat dipercaya dimulai dengan infrastruktur data yang kuat di seluruh perusahaan. Namun, infrastruktur saja tidak cukup. AI perlu diintegrasikan ke dalam alur kerja dengan cara yang mendukung talenta manusia, tidak menggantikannya.

IBM telah menjadi “klien paling awal” perusahaan itu sendiri dalam menanamkan AI ke dalam operasi sungguhan. Dalam SDM, misalnya, perusahaan ini telah mengotomatiskan satu juta tugas dan sekarang menyelesaikan 95% permintaan karyawan—di 11,5 juta interaksi—tanpa eskalasi.

“Ini adalah angka yang mencengangkan,” kata Neil Dhar, Global Managing Partner di IBM Consulting. "Apa fungsinya? Ini menciptakan fungsi SDM kelas dunia yang dapat meluas ke seluruh organisasi. Kami dapat memberdayakan karyawan, membiarkan mereka melakukan apa yang perlu mereka lakukan.”

Sementara itu, AI agen kini menjadi “lapisan cerdas” di seluruh sistem yang luas, membantu tim menyelesaikan masalah dengan cepat dan mengintegrasikan data dengan lancar. Itulah konsep di balik kemitraan IBM dengan Oracle, yang menghadirkan watsonx ke dalam alur kerja.

“Ini benar-benar era yang inovatif dalam hidup kita, di mana terdapat peluang nyata bagi setiap orang untuk memikirkan agen AI dalam alur kerja,” kata Laura-Elizabeth Ware, VP Senior of North America HCM Cloud Applications di Oracle. “Tetapi bahkan sebelum Anda memulai—di bidang SDM—Anda benar-benar perlu melihat keterampilan dan menentukan strategi keterampilan Anda.”

Fokus tenaga kerja itu tepat waktu. Studi CEO IBV menemukan bahwa lebih dari sepertiga pemimpin diperkirakan akan melatih kembali dan melatih keterampilan baru pada tim mereka, dan setengahnya mengantisipasi perekrutan untuk peran yang tidak ada setahun yang lalu. Ini berarti bahwa inventaris keterampilan yang jelas sangat penting dan memahami kesesuaian agen dengan alur kerja dan keahlian yang sebenarnya muncul sebagai batas baru dari kesiapan perusahaan.