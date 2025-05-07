Inovator dari Ferrari, Meta, Lumen, dan pemain utama lainnya naik ke panggung di IBM Think 2025 minggu ini untuk berbagi bagaimana mereka menggunakan AI untuk memecahkan masalah dunia nyata—mulai dari menerapkan AI yang dibuat khusus hingga mengekstraksi nilai nyata dari data perusahaan.
Terobosan teknologi apa yang muncul yang dapat membentuk industri Anda selanjutnya? Temukan pandangan paling berwawasan yang dihasilkan dari acara Think 2025.
10.30 EDT | 6 Mei 2025
Pernahkah Anda melihat mesin pemrosesan data yang disuntikkan bahan bakar yang dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan 230 mph? Jika Anda berada di lokasi IBM Think, pergilah ke lantai demonstrasi untuk melihat mobil balap Scuderia Ferrari HP Formula 1. Dengan sensor yang mendeteksi sensasi panas, tekanan, gesekan, dan bahan bakar, mesin ini menghasilkan lebih dari satu juta titik data per detik. Ini juga menjelaskan mengapa Chairman dan CEO IBM Arvind Krishna mengundang kepala tim Scuderia Ferrrari HP, Frédéric Vasseur, ke atas panggung pagi ini selama pidato utamanya yang memulai acara Think 2025.
“AI adalah mesin produktivitas,” jelas Krishna. “AI membuka nilai dalam data Anda.” Dalam hal ini, IBM watsonx menggunakan AI generatif untuk mengubah arus data pelacakan yang dikumpulkan Scuderia Ferrari HP menjadi pengalaman mobile baru, lebih personal, dan interaktif untuk penggemar Ferrari global yang bersemangat. Ini, pada gilirannya, membantu Ferrari (dan mitranya) meningkatkan interaksi dengan pelanggan utamanya.
Para pelanggan utama atau penggemar juga mulai beralih. “Ini bukan hanya penggemar bersejarah lagi,” kata Vasseur. Penggemar baru “lebih berfokus pada nama pacar pembalap daripada waktu putaran.” Basis penggemar inti itu telah meningkat tiga kali lipat dalam lima tahun terakhir dan kini berjumlah lebih dari 390 juta pengikut di seluruh dunia. Itu berarti 10 kali populasi Kanada. Memahami apa yang diinginkan para penggemar baru menjadi sama pentingnya dengan menang di trek.
Beralih dari trek balap ke lantai pabrik, di mana jutaan sensor menghasilkan segunung data manufaktur, Krishna juga berbicara dengan Presiden dan CEO Lumen Technologies Kate Johnson tentang menghadirkan kekuatan otak AI watsonx ke jaringan serat Lumen (terbesar di AS) dan pusat data tepinya. Di industri, seperti dalam balap, “setiap milidetik penting,” kata Johnson. "Tidak seperti Ferrari, namun dengan konsep yang sama.
Mengapa Lumen bermitra dengan IBM? “Untuk membantu perusahaan memaksimalkan AI mereka,” katanya. Menilai dari pidato utama Krishna, ini akan disebut berulang kali sepanjang minggu, terutama mengingat 99% dari semua data perusahaan belum tersentuh oleh AI hingga saat ini. “Jika Anda dapat membuka nilai dari data tersebut, itu adalah peluang besar bagi perusahaan,” kata Krishna.
“Tetapi tidak semua AI dibangun sama dan tidak semua AI dibangun di atas perusahaan,” tambah Krishna. “Jika Anda perlu membuka nilai dari 99% data itu, Anda akan memerlukan pendekatan pada AI yang disesuaikan untuk perusahaan.” Ini bisa berarti menggunakan model lebih kecil yang jauh lebih hemat biaya dan bisa lebih akurat daripada model yang lebih besar.
11.30 EDT | 6 Mei 2025
AI sedang berkembang pesat dan infrastruktur perusahaan berlomba untuk mengimbanginya.
Pada hari Selasa di konferensi Think IBM, panel pakar perusahaan yang dipimpin oleh Rob Thomas, Senior Vice President of Software dan Chief Commercial Officer IBM, menyampaikan pesan yang jelas: AI generatif bergerak cepat, tetapi sebagian besar infrastruktur belum siap untuk mendukungnya. Sesi utama, Mengapa Terburu-buru?, menyoroti ketidakcocokan yang berkembang antara ambisi AI dan realitas operasional, dan apa yang dapat dilakukan perusahaan untuk menutupnya.
Lingkungan cloud saat ini sering terbagi-bagi dan tuntutan AI dalam skala besar hanya memberi lebih banyak tekanan padanya. Salah satu pendiri HashiCorp dan CTO Armon Dadgar menggambarkan situasi yang dihadapi ribuan perusahaan: tim aplikasi yang tidak terhubung, sistem yang tersebar, dan inefisiensi yang berkembang. “Apa yang kita lihat hari demi hari adalah celah,” katanya. Namun demikian dia bersikeras bahwa kita dapat menutupnya dengan menstandardisasi alur kerja dan membangun platform terpadu yang mendukung seluruh siklus hidup aplikasi dan infrastruktur.
Deutsche Telekom sudah merasakan hasil terukur dari otomatisasi semacam itu. Perusahaan ini memangkas waktu penambalan hingga 80 persen, sehingga tim dapat mengelola ancaman keamanan yang berkembang tanpa membebani operasi mereka. “Ini mungkin bukan hal-hal indah yang Anda baca,” kata CIO Peter Leukert, “tetapi merupakan inti dari tugas kita yang perlu kita lakukan dengan baik.”
Madhu Kochar, Vice President of Automation IBM, menekankan bahwa sebagian besar tumpukan teknologi tidak dirancang untuk menskalakan masa depan yang diciptakan AI. “Lingkungan hybrid lebih kompleks dari sebelumnya dan gen AI membuatnya lebih kompleks,” katanya. Untuk memperjelas kompleksitas API, aplikasi, titik akhir integrasi, data, dan acara bisnis, IBM menawarkan platform webMethods Hybrid Integration yang memberikan kontrol terpadu dan visibilitas real-time di seluruh lingkungan kepada perusahaan.
Kochar menekankan bahwa bisnis perlu beralih ke otomatisasi agen dan orkestrasi berbasis AI dan menambahkan bahwa “integrasi statis yang kaku tidak akan berfungsi.” Dengan mengadopsi metode ini, perusahaan dapat mengurangi pekerjaan berbulan-bulan menjadi berjam-jam.
Adopsi cloud mungkin tersebar luas, tetapi hasilnya tetap tidak merata. “ROI agak kurang pasti, sekitar 20%,” kata Thomas. Bahan yang tidak ada, katanya, adalah infrastruktur hybrid—arsitektur yang menghubungkan cloud publik, sistem pribadi, dan lingkungan on premises menjadi satu keseluruhan yang kohesif dan diatur.
Pada masa mendatang, para pakar menekankan bahwa lingkungan siap untuk pertumbuhan yang cepat. “Selama tiga tahun ke depan, 1 miliar aplikasi akan dibangun berdasarkan AI generatif,” kata Thomas. “Mereka harus dapat bekerja satu sama lain dengan lancar.”
17.00 EDT | 6 Mei 2025
Peluang muncul bersama kehadiran agen. Ambil contoh Pepsi: perusahaan ini sudah mengerjakan lebih dari 1.500 bot, asisten, dan agen—statistik ini dibagikan oleh Magesh Bagavathi, SVP dan Kepala Global Data, Analitik, dan AI di PepsiCo, selama pidato utama di acara Think 2025.
“Semua bot ini mulai berkembang dalam skala besar dan semuanya berpadu karena kami memiliki pendekatan yang sangat berpusat pada platform,” lanjutnya. Itu berarti PepsiCo dapat menghemat ribuan jam di seluruh rantai nilainya dengan AI agen.
Dengan menerapkan agen, berinteraksi dengan sistem perusahaan tidak lagi memerlukan keterampilan atau pengetahuan khusus. “Perubahan besar berikutnya adalah sistem kecerdasan yang didukung oleh agen AI,” kata Ritika Gunnar, General Manager Data and AI di IBM. "Mereka adalah pelaku. Mereka tidak hanya melaporkan insight. Mereka bertindak secara mandiri, mengatur alur kerja di seluruh perusahaan Anda. Ini membuat AI bekerja untuk bisnis.”
Sistem ini hadir dengan peringatan, dia memperingatkan: “Sekarang, ledakan agen AI di seluruh perusahaan sangat menjanjikan. Tapi mari kita bersikap realistis untuk beberapa saat: sistem ini juga menciptakan kompleksitas yang signifikan.”
Penyebab utamanya? Bisnis menerapkan agen dalam silo dan mereka tidak selalu terintegrasi dengan baik ke dalam alat dan aplikasi yang ada. Hal ini merupakan katalisator di balik pembaruan pada IBM watsonx Orchestrate yang menawarkan orkestrasi agen untuk menangani koordinasi banyak agen dan alat yang diperlukan untuk menangani berbagai proyek kompleks di seluruh vendor. “Membangun agen yang kuat hanyalah permulaan,” kata Gunnar. “Keajaiban sebenarnya terjadi ketika mereka terhubung.”
Peter Doolan, Chief Consumer Officer di Slack, percaya bahwa platform agen akan membuka tingkat pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi perusahaan. Dia mengutip contoh salah satu pelanggan Slack, Adecco, penyedia sumber daya manusia dan perusahaan tenaga kerja sementara yang menerima 300 juta pelamar setiap tahun.
“Tidak mungkin Adecco dapat memiliki cukup manusia untuk dapat membaca dan mengurai semua 300 juta lamaran itu,” kata Doolan. "Jadi, ini adalah contoh sempurna di mana tenaga kerja digital memiliki kemampuan untuk mempercepat perusahaan sekaligus [membantu] orang untuk menyesuaikan fokus pada kekuatan utama mereka, yaitu memahami pekerjaan yang tepat bagi Anda dan waktu yang tepat untuk mendapatkan pekerjaan tersebut."
Dan itu adalah alasan untuk bersikap optimis, kata Doolan. “Ada optimisme yang luar biasa tentang masa depan, tentang bagaimana kita dapat mengambil nilai yang belum dimanfaatkan ini, dan melepaskannya di semua tenaga kerja kita.”
9.30 EDT | 7 Mei 2025
Data perusahaan telah menjadi pusat perhatian di Think 2025 — terutama dengan fakta bahwa kurang dari 1% data saat ini memicu model bahasa besar-besaran yang mendominasi berita utama AI.
"Data adalah pembeda sejati Anda," kata Matt Hicks, CEO Red Hat, dalam percakapan utama yang energik pagi ini dengan Ric Lewis, SVP of Infrastructure IBM. Di dalam data itu ada segala sesuatu yang membuat bisnis unik: hubungan pelanggan, sejarah operasional, dan pengetahuan kelembagaan.
Tetapi data itu biasanya tersebar—di seluruh sistem on-prem, cloud publik dan pribadi, dan lingkungan tepi— sehingga menciptakan pengaturan hybrid hampir secara default. "Untuk menjadikan AI efektif, kita perlu menghadirkan AI ke semua lokasi di mana Anda memiliki data, di mana Anda memiliki aplikasi, di mana Anda memiliki pelanggan," kata Hillery Hunter, CTO dan GM of Innovation untuk IBM Infrastructure. “Termasuk [di] inti perusahaan yang sangat penting.”
Salah satu pendekatan yang mendapatkan daya tarik adalah hybrid terencana: sebuah strategi yang mengintegrasikan data dan sistem di seluruh lingkungan sejak awal, tidak hanya memadukannya berdasarkan fakta. IBM dan anak perusahaannya Red Hat bersandar pada model ini sebagai pilar utama kesiapan perusahaan untuk AI. Dengan strategi ini, perusahaan mengelola dan memantau siklus hidup penuh model AI—baik prediktif maupun generatif—di seluruh lingkungan mulai dari server tunggal hingga sistem terdistribusi.
Meskipun merancang sistem seperti itu sejak awal adalah pendekatan yang optimal, sangat memungkinkan untuk menghubungkan arsitektur lama guna mendapatkan akses lebih baik ke data yang tersebar dan terbagi-bagi, dan penting untuk membuka nilai data kepemilikan perusahaan. Faktanya, IBM bekerja dengan banyak perusahaan untuk melakukan hal itu, termasuk BNP Paribas.
CTO Grup BNP Paribas Jean-Michel Garcia bergabung dengan Hunter di atas panggung untuk menjelaskan bagaimana bank ini menerapkan model hybrid terencana, bekerja sama dengan IBM dan Red Hat. Pendekatan ini telah mendukung upaya perusahaan untuk mengekstraksi nilai dari datanya di berbagai lingkungan seraya memenuhi persyaratan peraturan dan keamanan.
Strategi ini adalah hasil dari kemitraan yang telah berlangsung selama tujuh tahun, tetapi perpanjangan 10 tahun yang baru ditandatangani akan mendorong ke fase baru—membangun apa yang disebut Garcia sebagai “Pabrik AI.” Ini akan menjadi infrastruktur yang dibangun khusus yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan alur kerja untuk mengembangkan, melatih, dan menerapkan AI dalam skala besar. Dan ini bisa dilakukan, lanjutnya, “sebagai hasil dari memiliki perpaduan yang kuat, ditambah platform kontainerisasi yang tangguh, ditambah model manajemen data yang tepat.”
Ketika perusahaan beralih dari “janji AI ke keuntungan AI” seperti yang dikatakan Hunter, “mengembangkan AI dengan cepat tetapi dengan berhati-hati” perlu menjadi prioritas, kata Garcia. “Saya suka menyebutnya AI dengan sabuk pengaman,” tambah Hunter.
12.30 EDT | 7 Mei 2025
Ketika Meta merilis model Llama terbuka pertamanya dua tahun lalu, banyak yang mempertanyakan kebijaksanaan dari menghabiskan uang miliaran untuk mengembangkan model yang akan dibagikan secara gratis. Beberapa bahkan meragukan bahwa perusahaan ini dapat mengembangkan model sumber terbuka berkinerja tinggi untuk komunitas yang lebih luas sekaligus mengembangkan model untuk produknya sendiri. Namun, Meta bertaruh bahwa dengan menjadi terbuka akan mempercepat inovasi.
Taruhan itu tampaknya membuahkan hasil. Dalam percakapan utama dengan Dinesh Nirmal, SVP for Software Products di IBM, Ash Jhaveri, VP Reality Labs dan Kemitraan AI di Meta, berbagi bahwa seri model Llama perusahaan ini kini telah diunduh 1,2 miliar kali. “Keindahan dari menjadi sumber terbuka adalah bahwa masyarakat menjadi kekuatan pengganda,” kata Jhaveri. Selanjutnya pengembang menginginkan kerangka kerja, jadi Meta juga membuat kerangka kerja modular yang disebut Llama Stack, “kotak alat modular yang dapat Anda hubungkan dengan berbagai hal seperti agen, setelah pelatihan, evaluasi, dan semuanya menyatu seperti potongan Lego,” jelasnya.
Desain modular itu membuat Llama Stack dari Meta cocok untuk IBM, yang memiliki keyakinan inti sama bahwa komunitas AI bekerja lebih baik ketika bekerja bersama. Sekarang, watsonx terintegrasi sebagai penyedia API dalam Llama Stack, sehingga perusahaan dapat menerapkan AI generatif dalam skala besar, dengan keterbukaan sebagai intinya.
Tetapi tidak semua industri dapat sepenuhnya terbuka. Seperti yang disampaikan Nirmal, berbagai sektor seperti pertahanan, keamanan, dan perawatan kesehatan menghadapi kendala berbeda, termasuk kebutuhan untuk kepatuhan yang ketat, pengawasan peraturan, dan ambang batas risiko. Sebagaimana disampaikan Richard Vitek, Wakil Presiden Data, Analitik, dan Pemberdayaan AI di Lockheed Martin. “Kami ingin dapat memanfaatkan semua alat terbuka itu [dan] mendapatkan manfaat dari semua pengetahuan tersebut,” katanya, “tanpa mengekspos risiko keamanan apa pun.”
Dinamika tarik-ulur itu—inovasi terbuka versus keamanan sistem tertutup—adalah salah satu hal di mana IBM membantu perusahaan untuk mengatasinya. Ini dimulai dengan memadukan tata kelola dan keamanan pada tahap awal persiapan data perusahaan untuk alat AI, kata Nirmal. Dengan menggunakan platform watsonx.data, misalnya, perusahaan dapat memastikan bahwa data kepemilikan diatur saat diserap dan disimpan, membuatnya aman sejak awal. Bagian terbaik, tambahnya, adalah “Platform watsonx.data sekarang dapat menyiapkan data siap AI untuk perusahaan dalam waktu kurang dari lima menit.”
Meskipun berfokus pada data, pidato utama juga menekankan sesuatu yang lebih luas: kekuatan ekosistem industri. “Bagi saya, masa depan bukan hanya tentang terbuka versus tertutup,” kata Jhaveri, “Ini benar-benar tentang dengan siapa Anda membangun.”
14.30 EDT | 7 May 2025
Para pemimpin perusahaan saat ini tidak asing dengan merekonsiliasi tuntutan jangka pendek dengan inovasi jangka panjang—dan taruhannya tinggi. “CEO menghadapi tekanan bersaing dalam mendanai operasi yang ada dan berinvestasi dalam inovasi,” kata Mohamad Ali, Senior Vice President di IBM Consulting, dalam pidato utamanya di acara Think 2025.
Mengutip studi baru dari IBM Institute for Business Value (IBV), yang menyurvei 2.000 pemimpin, Ali mencatat bahwa CEO tidak hanya merangkul AI—mereka secara aktif mengadopsi agen AI dan bersiap untuk mengimplementasikannya dalam skala besar.
Ali mengatakan bahwa kepemimpinan paling banyak diuji dalam menyeimbangkan tekanan untuk menunjukkan hasil kuartalan, mengurangi biaya, dan menjaga agar operasi inti tetap berjalan lancar dengan kebutuhan untuk berinvestasi dalam alat generasi berikutnya, arsitektur data, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Mencapai keseimbangan antara efisiensi dan inovasi membutuhkan lebih dari sekadar visi. Dan perusahaan seperti Heineken dan Cencora sedang membangun fondasi teknis yang diperlukan untuk mengubah ambisi AI menjadi hasil.
Untuk memajukan transformasi digitalnya, Heineken, salah satu merek bir paling termasyhur di dunia, merombak tumpukan datanya untuk mempercepat pencapaian nilai berbasis AI. Ronald den Elzen, Chief Digital and Technology Officer di The Heineken Company, mengakui dari atas panggung bahwa perusahaan masih memiliki “sejumlah besar pekerjaan yang harus dilakukan [untuk] membangun cadangan digital yang aman dan tangguh.”
Pawan Verma, Executive Vice President and Chief Data and Information Officer di perusahaan farmasi Cencora, menekankan gagasan itu. “Anda membutuhkan data yang andal—khususnya data yang dapat menyebar,” katanya. “Anda menggabungkannya dengan budaya yang melihat [data] setiap hari, karena di industri kami yang paling penting adalah keandalan dan akurasi.”
Untuk kedua perusahaan, AI yang dapat diskalakan dan dapat dipercaya dimulai dengan infrastruktur data yang kuat di seluruh perusahaan. Namun, infrastruktur saja tidak cukup. AI perlu diintegrasikan ke dalam alur kerja dengan cara yang mendukung talenta manusia, tidak menggantikannya.
IBM telah menjadi “klien paling awal” perusahaan itu sendiri dalam menanamkan AI ke dalam operasi sungguhan. Dalam SDM, misalnya, perusahaan ini telah mengotomatiskan satu juta tugas dan sekarang menyelesaikan 95% permintaan karyawan—di 11,5 juta interaksi—tanpa eskalasi.
“Ini adalah angka yang mencengangkan,” kata Neil Dhar, Global Managing Partner di IBM Consulting. "Apa fungsinya? Ini menciptakan fungsi SDM kelas dunia yang dapat meluas ke seluruh organisasi. Kami dapat memberdayakan karyawan, membiarkan mereka melakukan apa yang perlu mereka lakukan.”
Sementara itu, AI agen kini menjadi “lapisan cerdas” di seluruh sistem yang luas, membantu tim menyelesaikan masalah dengan cepat dan mengintegrasikan data dengan lancar. Itulah konsep di balik kemitraan IBM dengan Oracle, yang menghadirkan watsonx ke dalam alur kerja.
“Ini benar-benar era yang inovatif dalam hidup kita, di mana terdapat peluang nyata bagi setiap orang untuk memikirkan agen AI dalam alur kerja,” kata Laura-Elizabeth Ware, VP Senior of North America HCM Cloud Applications di Oracle. “Tetapi bahkan sebelum Anda memulai—di bidang SDM—Anda benar-benar perlu melihat keterampilan dan menentukan strategi keterampilan Anda.”
Fokus tenaga kerja itu tepat waktu. Studi CEO IBV menemukan bahwa lebih dari sepertiga pemimpin diperkirakan akan melatih kembali dan melatih keterampilan baru pada tim mereka, dan setengahnya mengantisipasi perekrutan untuk peran yang tidak ada setahun yang lalu. Ini berarti bahwa inventaris keterampilan yang jelas sangat penting dan memahami kesesuaian agen dengan alur kerja dan keahlian yang sebenarnya muncul sebagai batas baru dari kesiapan perusahaan.
17.30 EDT | 7 Mei 2025
Apakah IBM mencoba mematikan prompt?
Itu pasti terlihat demikian ketika perusahaan memperkenalkan konsep baru untuk “komputasi generatif” selama pidato utama terakhir di Think 2025. Komputasi generatif menggantikan rekayasa prompt dengan pemrograman terstruktur untuk model bahasa besar (LLM)—dan merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas untuk menggabungkan kecerdasan buatan, komputasi klasik berkinerja tinggi, dan sistem quantum ke dalam model terpadu untuk TI perusahaan. Fokusnya adalah pada utilitas dunia nyata langsung, bukan spekulasi yang tidak dapat dicapai.
“Ini bukan lagi mimpi,” kata Zaira Nazario, Director of Science and Technology di IBM. “Kami sudah menghubungkan HPC dan sistem quantum untuk mengaktifkan superkomputasi yang berpusat pada quantum.”
Pakar IBM mengatakan prompt telah menjadi metode yang tidak dapat dipertahankan untuk membangun sistem AI yang kompleks. Sriram Raghavan, VP IBM Research untuk AI, berpendapat bahwa interaksi berbasis prompt terlalu rapuh dan penskalaannya bergantung model.
“Tidak lama lagi kita akan memiliki buku dan buku prompt,” katanya, menyebutkan bahwa banyak praktik saat ini adalah “keamanan yang mengandalkan harapan.”
Komputasi generatif, sebaliknya, memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi AI melalui waktu proses yang menerapkan aturan, batasan, dan perilaku yang jelas. Dalam pengujian, kerangka kerja baru IBM mencapai akurasi yang sebanding dengan model dengan 70 miliar parameter menggunakan sistem yang hanya memiliki satu miliar parameter.
Pendekatan komputasi generatif IBM membawa prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak ke AI dengan membiarkan pengembang menentukan perilaku melalui komponen modular, bukan bahasa alami. Waktu proses mendukung berbagai fitur seperti pembuatan banyak langkah, aturan pemformatan yang ketat, dan perutean khusus model—semuanya ditangani secara terprogram. Ini berarti pengembang dapat membangun aplikasi tanpa menulis ulang kode setiap kali model yang mendasarinya berubah. Hasilnya, kata Raghavan, adalah pengembangan yang lebih cepat, keamanan yang lebih baik, dan kinerja yang lebih andal di seluruh model dengan ukuran dan kemampuan yang berbeda.
Dengan karyanya di bidang AI, IBM telah memajukan batas komputasi quantum, mencapai apa yang disebutnya fase baru kemampuan teknis. Jay Gambetta, IBM Fellow and Vice President of IBM Quantum, mengatakan perusahaan telah mencapai utilitas quantum yang berarti bahwa komputer quantum perusahaan ini sekarang dapat memecahkan masalah yang tidak dapat disimulasikan oleh sistem klasik.
Dia menjelaskan eksperimen yang memasangkan prosesor 45 qubit dengan superkomputer Fugaku Jepang untuk menyimulasikan molekul yang kompleks, dengan hasil yang sesuai dengan metode klasik terbaik. Tindak lanjut dengan 77 qubit menunjukkan janji serupa. Gambetta mengatakan bahwa perusahaan berharap dapat mendemonstrasikan keunggulan quantum pada tahun 2026, sebuah pencapaian di mana sistem quantum mengungguli komputer klasik dalam masalah dunia nyata yang bermakna dengan akurasi yang telah terbukti.
Menandai peringatan 100 tahun mekanika quantum, Gambetta mencatat bahwa karya dasar IBM, dari merintis perangkat keras quantum hingga meluncurkan komputer quantum pertama yang dapat diakses cloud, memosisikannya untuk memimpin era baru ini.
“Kami tidak tertarik dengan demo,” kata Gambetta. “Kami sedang membangun sistem yang benar-benar berfungsi.”
Masa depan manajemen sumber daya aplikasi dengan IBM Turbonomic
IBM meluncurkan kemajuan terobosan dalam IBM Turbonomic, yang dirancang untuk membantu organisasi meningkatkan kinerja aplikasi dan postur efisiensi mereka. IBM Turbonomic kini terintegrasi dengan GitHub dan HashiCorp Terraform, sehingga beban kerja aplikasi berbasis cloud yang didefinisikan sebagai kode dapat dioptimalkan dengan aman. Hal ini memastikan bahwa organisasi dapat mempertahankan kinerja dan efisiensi aplikasi yang kuat dalam skala besar, sekaligus memanfaatkan tata kelola dan ketangkasan yang dihadirkan oleh Infrastruktur sebagai Kode (IaC).
Memperkenalkan IBM watsonx Code Assistant for i mendatang
IBM memperkenalkan IBM watsonx Code Assistant for i yang akan datang, asisten pengodean yang dirancang khusus untuk mempercepat modernisasi aplikasi IBM i. Alat ini diharapkan akan memberdayakan pengembang dengan mempercepat tugas modernisasi RPG dengan kemampuan didukung AI yang tersedia langsung di lingkungan pengembangan terintegrasi (IDE).
IBM Granite 4.0 Tiny Preview: Sekilas tentang model Granite generasi berikutnya
Kami sangat bersemangat untuk mempersembahkan IBM Granite 4.0 Tiny Preview, versi awal dari model terkecil dalam keluarga model bahasa Granite 4.0 mendatang, kepada komunitas sumber terbuka.
Mengantarkan perusahaan agentik: Memanfaatkan AI di seluruh kawasan teknologi Anda
IBM menyediakan rangkaian komprehensif kemampuan agen siap perusahaan di watsonx Orchestrate untuk membantu bisnis mewujudkannya. Portofolio meliputi: membangun agen Anda sendiri dalam waktu kurang dari lima menit, agen domain dibangun sebelumnya, integrasi dengan 80+ aplikasi perusahaan terkemuka, serta orkestrasi dan visibilitas agen.
Membuka data tidak terstruktur untuk AI generatif: perkembangan watsonx.data
Data tidak terstruktur adalah salah satu sumber daya yang paling berharga tetapi kurang dimanfaatkan dalam perusahaan. IBM mengembangkan watsonx.data untuk membantu organisasi mengaktifkan data ini untuk mendorong AI efektif yang lebih akurat. watsonx.data baru akan menyatukan data lakehouse terbuka dengan kemampuan data fabric—seperti pelacakan silsilah dan tata kelola data—untuk membantu klien menyatukan, mengatur, dan mengaktifkan data di seluruh silo, format, dan cloud. Perusahaan akan dapat menghubungkan aplikasi dan agen AI mereka dengan data tidak terstruktur mereka menggunakan watsonx.data, yang menurut tes dapat menghasilkan AI 40% lebih akurat daripada RAG konvensional.
IBM webMethods Hybrid Integration: Integrasi untuk era AI agen
IBM memperkenalkan webMethods Hybrid Integration, solusi generasi berikutnya yang menggantikan alur kerja kaku dengan otomatisasi cerdas dan digerakkan oleh agen. Ini akan membantu pengguna mengelola penyebaran integrasi di seluruh aplikasi, API, mitra B2B, acara, gateway, dan transfer file di lingkungan hybrid cloud.
Lumen dan IBM berkolaborasi untuk membuka AI untuk bisnis yang dapat diskalakan
Lumen Technologies dan IBM mengumumkan kolaborasi baru untuk mengembangkan solusi AI kelas perusahaan di tepi—mengintegrasikan watsonx, portofolio produk AI IBM, dengan infrastruktur dan jaringan Edge Cloud dari Lumen.
IBM dan Oracle memperluas kemitraan guna memajukan AI agen dan hybrid cloud
IBM bekerja sama dengan Oracle untuk menghadirkan kekuatan watsonx ke Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Memanfaatkan layanan AI bawaan dari OCI, pencapaian terbaru dalam kemitraan teknologi IBM dengan Oracle dirancang untuk mendorong era baru produktivitas dan efisiensi multiagen berbasis AI di seluruh perusahaan.
IBM dan Salesforce mengintegrasikan data perusahaan di IBM Z, mempratinjau agen baru untuk membantu pelanggan melepaskan data mereka untuk AI agen
Untuk menggunakannya sebagai katalis untuk AI agen, IBM dan Salesforce memberikan pelanggan akses ke data bisnis mereka di mainframe IBM Z dan basis data Db2 sehingga dapat mendukung contoh penggunaan AI pada platform Salesforce Agentforce, platform kerja digital untuk melengkapi tim dengan agen AI otonom. IBM juga memperkenalkan agen baru yang dibangun dengan IBM watsonx Orchestrate yang bekerja dengan teknologi Salesforce dan kinerja model IBM Granite.
Studi IBM: CEO menggandakan AI sekaligus mengatasi rintangan perusahaan
Sebuah studi global baru oleh IBM Institute for Business Value menemukan bahwa CEO yang disurvei berkomitmen untuk memajukan solusi AI di seluruh organisasi mereka, bahkan ketika mereka menghadapi tantangan dari percepatan adopsi teknologi.
