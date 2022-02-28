Ketika aplikasi, arsitektur, dan proses bisnis menjadi lebih kompleks, memahami bagaimana kinerja semua bagian yang bergerak itu sangat penting. Seri postingan blog ini adalah tentang modernisasi aplikasi, migrasi cloud dan bagaimana observabilitas dapat membantu organisasi menjaga produk mereka berjalan secara optimal untuk pelanggan mereka. Di Bagian 1, kami mendefinisikan modernisasi aplikasi dan menjelaskan bagaimana itu menjadi tuas untuk pengalaman pengguna. Bagian 2 membahas opsi modernisasi aplikasi dan pipeline CI/CD. Di Bagian 3, kami mengidentifikasi langkah-langkah kunci dalam proses migrasi aplikasi ke cloud.
Cloud publik, Cloud Private, hybrid cloud atau multicloud — apa pun yang Anda gunakan, ada banyak tantangan saat memigrasikan aplikasi Anda ke cloud. Meski begitu, keputusan sudah dilempar. Riset dari Synergy Research Group menemukan bahwa pengeluaran infrastruktur cloud melampaui pengeluaran on premises untuk pertama kalinya pada tahun 2020—dan melakukannya dengan selisih yang luas.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran perusahaan untuk layanan infrastruktur cloud terus meningkat secara agresif pada tahun 2020, tumbuh sebesar 35% hingga mencapai hampir USD 130 miliar. Sementara itu, pengeluaran perusahaan untuk perangkat keras dan perangkat lunak pusat data turun 6% menjadi di bawah USD 90 miliar.
Itu berarti masih banyak migrasi aplikasi yang sedang berlangsung. Tentu saja, banyak aplikasi baru, tetapi banyak yang lain bisa menjadi aplikasi yang ada yang sedang difaktorkan ulang atau di-host ulang. Semua menghadirkan tantangan, tetapi aplikasi yang lebih terjalin dengan teknologi warisan menghadirkan tantangan terbesar.
Lima langkah migrasi yang didefinisikan di bawah ini terdiri dari daftar praktik terbaik untuk mencapai migrasi cloud yang sukses. Perencanaan adalah bagian penting dari migrasi cloud yang sukses, dan kegagalan untuk merencanakan mungkin menyebabkan kegagalan yang tidak direncanakan.
Daftar langkah migrasi seketat mungkin tanpa membahas masalah khusus untuk lingkungan yang berbeda. Migrasi Anda mungkin memerlukan langkah-langkah tambahan agar berhasil. Terutama, daftar ini melayani kerangka kerja migrasi di mana migrasi Anda dapat dibangun. Dengan kata lain, tentu saja ada lebih banyak langkah, tetapi seharusnya tidak lebih sedikit.
Migrasi aplikasi adalah proses kompleks yang membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat. Ini melibatkan berbagai kegiatan, termasuk menilai infrastruktur yang ada, memilih strategi migrasi yang tepat, menguji dan memvalidasi aplikasi yang dimigrasi, dan memantau kinerjanya pasca-migrasi. Dengan pendekatan yang tepat, organisasi dapat berhasil memigrasikan aplikasi mereka ke platform modern, memungkinkan mereka memanfaatkan teknologi terbaru dan meningkatkan kelincahan bisnis.
Salah satu alat yang dapat membantu dalam proses migrasi aplikasi adalah IBM Instana. Instana menyediakan solusi manajemen kinerja aplikasi (APM) yang memungkinkan organisasi untuk memantau kinerja aplikasi mereka secara real-time. Dengan Instana, bisnis dapat memperoleh visibilitas ke dalam kesehatan dan kinerja aplikasi mereka, mengidentifikasi masalah apa pun yang mungkin timbul selama migrasi dan memastikan bahwa aplikasi yang dimigrasi tetap berkinerja optimal setelah migrasi selesai. Dengan menggunakan Instana sebagai bagian dari strategi migrasi aplikasi mereka, organisasi dapat meminimalkan risiko, mengurangi waktu henti, dan memastikan transisi yang mulus ke platform modern.
