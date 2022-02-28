Ketika aplikasi, arsitektur, dan proses bisnis menjadi lebih kompleks, memahami bagaimana kinerja semua bagian yang bergerak itu sangat penting. Seri postingan blog ini adalah tentang modernisasi aplikasi, migrasi cloud dan bagaimana observabilitas dapat membantu organisasi menjaga produk mereka berjalan secara optimal untuk pelanggan mereka. Di Bagian 1, kami mendefinisikan modernisasi aplikasi dan menjelaskan bagaimana itu menjadi tuas untuk pengalaman pengguna. Bagian 2 membahas opsi modernisasi aplikasi dan pipeline CI/CD. Di Bagian 3, kami mengidentifikasi langkah-langkah kunci dalam proses migrasi aplikasi ke cloud.

Cloud publik, Cloud Private, hybrid cloud atau multicloud — apa pun yang Anda gunakan, ada banyak tantangan saat memigrasikan aplikasi Anda ke cloud. Meski begitu, keputusan sudah dilempar. Riset dari Synergy Research Group menemukan bahwa pengeluaran infrastruktur cloud melampaui pengeluaran on premises untuk pertama kalinya pada tahun 2020—dan melakukannya dengan selisih yang luas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengeluaran perusahaan untuk layanan infrastruktur cloud terus meningkat secara agresif pada tahun 2020, tumbuh sebesar 35% hingga mencapai hampir USD 130 miliar. Sementara itu, pengeluaran perusahaan untuk perangkat keras dan perangkat lunak pusat data turun 6% menjadi di bawah USD 90 miliar.

Itu berarti masih banyak migrasi aplikasi yang sedang berlangsung. Tentu saja, banyak aplikasi baru, tetapi banyak yang lain bisa menjadi aplikasi yang ada yang sedang difaktorkan ulang atau di-host ulang. Semua menghadirkan tantangan, tetapi aplikasi yang lebih terjalin dengan teknologi warisan menghadirkan tantangan terbesar.