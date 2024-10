Salah satu langkah pertama dalam proses pengujian penetrasi adalah memutuskan metodologi mana yang harus diikuti.

Di bawah ini, kami akan membahas lima kerangka kerja pengujian penetrasi dan metodologi pengujian pen yang paling populer untuk membantu memandu para pemangku kepentingan dan organisasi pada metode terbaik untuk kebutuhan spesifik mereka dan memastikan metode tersebut mencakup semua area yang diperlukan.

1. Open-Source Security Testing Methodology Manual

Open-Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM) adalah salah satu standar pengujian penetrasi yang paling populer. Metodologi ini ditinjau oleh rekan sejawat untuk pengujian keamanan dan dibuat oleh Institute for Security and Open Methodologies (ISECOM).

Metode ini didasarkan pada pendekatan ilmiah untuk pengujian pena dengan panduan yang dapat diakses dan dapat disesuaikan untuk penguji. OSSTMM mencakup fitur-fitur utama, seperti fokus operasional, pengujian saluran, metrik, dan analisis kepercayaan dalam metodologinya.

OSSTMM menyediakan kerangka kerja untuk pengujian penetrasi jaringan dan penilaian kerentanan untuk para profesional pengujian pena. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka kerja bagi penyedia layanan untuk menemukan dan menyelesaikan kerentanan, seperti data sensitif dan masalah seputar autentikasi.

2. Open Web Application Security Project

OWASP, singkatan dari Open Web Application Security Project, adalah sebuah organisasi sumber terbuka khusus untuk keamanan aplikasi web.

Tujuan organisasi nirlaba ini adalah untuk membuat semua materinya gratis dan mudah diakses bagi siapa saja yang ingin meningkatkan keamanan aplikasi web mereka sendiri. OWASP memiliki Top 10 mereka sendiri (tautan berada di luar ibm.com), yang merupakan laporan yang terpelihara dengan baik yang menguraikan masalah keamanan terbesar dan risiko untuk aplikasi web, seperti skrip lintas situs, otentikasi yang rusak, dan berada di balik firewall. OWASP menggunakan daftar 10 teratas sebagai dasar untuk Panduan Pengujian OWASP.

Panduan ini dibagi menjadi tiga bagian: Kerangka kerja pengujian OWASP untuk pengembangan aplikasi web, metodologi pengujian aplikasi web, dan pelaporan. Metodologi aplikasi web dapat digunakan secara terpisah atau sebagai bagian dari kerangka kerja pengujian web untuk pengujian penetrasi aplikasi web, pengujian penetrasi aplikasi seluler, pengujian penetrasi API, dan pengujian penetrasi IoT.

3. Standar Eksekusi Pengujian Penetrasi

PTES, atau Penetration Testing Execution Standard, adalah metode pengujian penetrasi yang komprehensif.

PTES dirancang oleh tim profesional keamanan informasi dan terdiri dari tujuh bagian utama yang mencakup semua aspek pengujian pena. Tujuan dari PTES adalah untuk memiliki panduan teknis untuk menguraikan apa yang diharapkan organisasi dari uji penetrasi dan memandu mereka selama prosesnya, mulai dari tahap awal interaksi.

PTES bertujuan untuk menjadi dasar bagi uji penetrasi dan menyediakan metodologi standar bagi para profesional dan organisasi keamanan. Panduan ini menyediakan berbagai sumber daya, seperti praktik terbaik dalam setiap tahap proses pengujian penetrasi, dari awal hingga akhir. Beberapa fitur utama PTES adalah eksploitasi dan pasca eksploitasi. Eksploitasi mengacu pada proses mendapatkan akses ke sistem melalui teknik penetrasi seperti rekayasa sosial dan pemecahan kata sandi. Eksploitasi pasca adalah ketika data diekstraksi dari sistem yang dikompromikan dan akses dipertahankan.

4. Kerangka Kerja Penilaian Keamanan Sistem Informasi

Information System Security Assessment Framework (ISSAF) adalah kerangka kerja pengujian penetrasi yang didukung oleh Information Systems Security Group (OISSG).

Metodologi ini tidak lagi dipertahankan dan kemungkinan bukan sumber terbaik untuk informasi terkini. Namun, salah satu kekuatan utamanya adalah metodologi ini menghubungkan langkah-langkah pengujian pen individu dengan alat pengujian pen yang spesifik. Jenis format ini dapat menjadi landasan yang baik untuk menciptakan metodologi individual.

5. Institut Standar dan Teknologi Nasional

NIST, kependekan dari National Institute of Standards and Technology, adalah kerangka kerja keamanan siber yang menyediakan seperangkat standar pengujian penetrasi untuk diikuti oleh pemerintah federal dan organisasi luar. NIST adalah lembaga di Departemen Perdagangan AS dan harus dianggap sebagai standar minimum untuk diikuti.

Pengujian penetrasi NIST selaras dengan panduan yang dikirim oleh NIST. Untuk mematuhi panduan tersebut, organisasi harus melakukan uji penetrasi dengan mengikuti serangkaian pedoman yang telah ditentukan sebelumnya.