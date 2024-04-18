Membongkar kerangka kerja keamanan siber NIST 2.0

Kerangka kerja keamanan siber (CSF) NIST membantu organisasi memperkuat manajemen risiko melalui bahasa umum yang berfokus pada pemacu bisnis, sehingga mampu meningkatkan keamanan siber.

NIST CSF 1.0 dirilis pada Februari 2014, disusul versi 1.1 pada April 2018. Pada Februari 2024, NIST merilis iterasi terbaru dari CSF: versi 2.0. Perjalanan menuju CSF 2.0 dimulai dengan permintaan informasi (RFI) pada Februari 2022. Selama dua tahun berikutnya, NIST melibatkan komunitas keamanan siber melalui analisis, lokakarya, komentar, dan draf revisi untuk menyempurnakan standar yang ada serta membangun model baru yang mencerminkan tantangan keamanan yang terus berkembang.

Sementara inti dari CSF tetap sama, ada beberapa tambahan penting untuk versi baru. Inilah yang perlu diketahui perusahaan tentang kerangka kerja baru, bagaimana pengaruhnya terhadap operasi dan bagaimana tim TI dapat menerapkan CSF versi 2.0 secara efektif ke operasi sehari-hari.