Pelanggaran oleh pihak ketiga terjadi pada 90% perusahaan energi global terkemuka

Ketika berfokus pada ekspansi, perusahaan energi sering melibatkan beberapa vendor pihak ketiga untuk layanan khusus. Mitra eksternal ini, mulai dari perangkat lunak hingga penyedia logistik, menggunakan konfigurasi keamanan unik mereka.

Meskipun menawarkan beberapa manfaat, kolaborasi ini juga membuka celah keamanan baru. Sistem vendor yang disusupi dapat menjadi pintu gerbang bagi penjahat cyber untuk menembus jaringan data mitra.

Faktor kunci lain dalam meningkatnya insiden pelanggaran cyber adalah dorongan sektor energi menuju digitalisasi. Integrasi teknologi seperti perangkat IoT, komputasi cloud, dan machine learning menawarkan banyak keuntungan tetapi juga memperluas permukaan serangan.

Karena banyak perusahaan energi memprioritaskan pertumbuhan, mempertahankan pemahaman menyeluruh tentang keamanan rantai pasokan mereka sering kali kurang mendapat perhatian. Kekurangan dalam pengawasan ini dapat menyebabkan titik lemah tidak terdeteksi, menimbulkan tantangan dalam mengatasi kerentanan secara preemtif. Area yang diabaikan ini dapat menjadi target utama bagi penyerang siber yang ingin mengeksploitasi celah keamanan tersebut.