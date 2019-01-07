Perjalanan IoT telah berkembang selama beberapa tahun terakhir. Namun, ini jelas sebuah perjalanan. Mari kita lihat empat langkah yang perlu dikuasai setiap organisasi untuk benar-benar menyadari nilai dari upaya IoT mereka.
Langkah 1 dimulai dengan dasar-dasar: Data IoT. Atau lebih tepatnya, mengumpulkan data dari perangkat Anda ke dalam format yang dapat digunakan. Ketika IoT pertama kali muncul, kami terpesona dengan apa yang bisa kami lakukan di rumah kami. Kami menemukan bahwa kami dapat menghubungkan hal-hal–seperti bohlam kami–ke Internet of Things. Dan kita bisa menggunakan konektivitas itu untuk mematikan dan menghidupkannya. Teknologi yang keren, dan koneksi awal tersebut menimbulkan banyak kegembiraan. Namun, untuk tujuan apa?
Ketika teknologi matang, begitu pula harapan bisnis. Itulah sebabnya, seiring dengan perkembangan pasar, fokus beralih dari pengumpulan data ke visualisasinya.
Mari kita ambil bohlam yang terhubung di langkah 1 dan pindahkan ke bisnis retail besar. Jika yang Anda lakukan hanyalah menyalakan dan mematikan banyak bohlam melalui sensor mereka, maka ya, itu memang praktis. Namun, apakah itu berguna? Atau dengan kata lain – apakah cukup bermanfaat untuk membenarkan penggantian semua bohlam di fasilitas Anda dengan bohlam yang dilengkapi sensor? Yang lebih menarik – dan berguna – adalah apa yang dapat diungkapkan oleh bohlam pintar tentang cara penggunaannya. Insight tersebut menunjukkan penggunaan energi. Mereka membantu pemilik retail mengelola konsumsi energi dan memahami di mana dan bagaimana menghemat uang dan sumber daya.
Misalnya, mungkin ada area yang tidak harus diterangi pada waktu-waktu tertentu. Atau Anda menemukan bahwa pada hari-hari yang sangat cerah, Anda dapat meredupkan lampu Anda hingga 10 persen dan tetap mempertahankan tingkat kecerahan yang sama. Setelah Anda mulai memahami pola dalam data Anda, kemudian menerapkan nilai pada bisnis Anda, Anda memanfaatkan langkah 2 sebaik-baiknya.
Langkah selanjutnya dalam perjalanan IoT berfokus pada membuat data lebih pintar melalui analitik.
Analitik memungkinkan Anda untuk menggabungkan data perangkat IoT secara real-time dengan informasi yang sudah ada, jangka panjang, dan historis. Ini adalah gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi dengan perangkat Anda dan di lingkungan Anda. Ini juga memungkinkan Anda untuk melihat pola dan membuat prediksi, dan mengadopsi praktik baru yang secara proaktif mencegah risiko dan menghindari potensi masalah.
Untuk mengilustrasikan, mari kita ubah contoh dari bohlam yang terhubung ke mesin manufaktur yang lebih canggih. Secara berkala, salah satu mesin ini gagal ketika torsi mesin itu melonjak. Namun, hanya kadang-kadang. Di sinilah analitik dapat membantu Anda bermain detektif untuk memecahkan masalah. Dalam meninjau data Anda yang lain, Anda menemukan bahwa sensor suhu Anda mencatat lonjakan dua jam sebelum varians dengan torsi. Ketika dua hal itu terjadi, mesin Anda 80 persen lebih mungkin gagal. Sekarang, dengan informasi dari berbagai sumber, Anda dapat dengan lebih percaya diri memprediksi kombinasi faktor-faktor tertentu yang menyebabkan masalah. Hal itu memungkinkan Anda untuk mengambil langkah-langkah proaktif guna memastikan mesin tetap beroperasi dengan lancar, mengurangi waktu henti, dan meningkatkan produktivitas.
Langkah keempat dalam perjalanan IoT berfokus pada penggunaan Kecerdasan Buatan untuk memanfaatkan data Anda dengan lebih optimal. Bahkan dengan contoh penggunaan yang telah disempurnakan tentang bagaimana IoT dapat membantu bisnis Anda, Anda tetap akan memiliki terlalu banyak data, terutama saat Anda menggabungkan berbagai set data. Mudah merasa kewalahan, itulah mengapa AI hadir. Machine learning akan membantu Anda membersihkan data yang Anda miliki, menyaringnya ke bagian yang paling relevan, dan menemukan kumpulan data yang benar-benar penting.
Dengan upaya tersebut, Anda akan menemukan lebih banyak sinergi dalam data Anda. Ini juga membantu mengidentifikasi data apa yang harus digunakan dan apa yang harus dibuang, karena semua data tidak sama. Saat Anda memperbaiki proses, Anda akan dapat melakukan tugas yang lebih canggih seperti model perkiraan, menerapkan pemeliharaan prediktif, dan deteksi anomali. Dengan kata lain, Anda mendapatkan konteks yang tepat dan kaya yang membantu memahami apa yang Anda lihat. Anda juga akan dapat memecahkan masalah dengan lebih mudah dan bahkan mungkin mengidentifikasi peluang baru dan model bisnis.
Ingat, perjalanan IoT Anda bukanlah sesuatu yang Anda lakukan secara tunggal. Menanamkan IoT ke dalam bisnis Anda benar-benar sebuah perjalanan. Dan itu pasti sepadan dengan usaha yang dikeluarkan!
Jika Anda tertarik untuk memulai atau membangun upaya IoT Anda, saya mengundang Anda untuk membaca laporan Forrester baru-baru ini: The Forrester Wave™: Industrial IoT Software Platforms, Q3 2018. Ini adalah evaluasi 24 kriteria penyedia platform perangkat lunak industri Internet of Things (IIoT).
Tentang penulis: Seorang insinyur dengan pelatihan dan seorang penggemar teknologi seumur hidup, Jiani Zhang adalah Direktur Program untuk Manajemen Penawaran untuk IBM Watson IoT Platform. Dalam peran ini, ia membantu memimpin interaksi pelanggan dan memandu pengembangan teknologi Platform, yang keduanya membantu klien mewujudkan hasil. Sebelum menjabat dalam peran ini, Jiani memimpin tim strategi dan manajemen yang berfokus pada Industrial IoT. Dan untuk melengkapi keahlian IoT-nya, dia juga menjabat sebagai anggota asli dari tim kepemimpinan IBM IoT. Keahlian teknologinya mulai dari desain dan pengembangan produk, hingga manajemen dan konsultasi.
Jiani memegang gelar B.S. di bidang Teknik Elektro dan Ilmu Komputer dari University of California, Berkeley dan M.B.A. dari UCLA Anderson dengan penekanan pada Manajemen Teknologi.
