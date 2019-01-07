Langkah selanjutnya dalam perjalanan IoT berfokus pada membuat data lebih pintar melalui analitik.

Analitik memungkinkan Anda untuk menggabungkan data perangkat IoT secara real-time dengan informasi yang sudah ada, jangka panjang, dan historis. Ini adalah gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi dengan perangkat Anda dan di lingkungan Anda. Ini juga memungkinkan Anda untuk melihat pola dan membuat prediksi, dan mengadopsi praktik baru yang secara proaktif mencegah risiko dan menghindari potensi masalah.

Untuk mengilustrasikan, mari kita ubah contoh dari bohlam yang terhubung ke mesin manufaktur yang lebih canggih. Secara berkala, salah satu mesin ini gagal ketika torsi mesin itu melonjak. Namun, hanya kadang-kadang. Di sinilah analitik dapat membantu Anda bermain detektif untuk memecahkan masalah. Dalam meninjau data Anda yang lain, Anda menemukan bahwa sensor suhu Anda mencatat lonjakan dua jam sebelum varians dengan torsi. Ketika dua hal itu terjadi, mesin Anda 80 persen lebih mungkin gagal. Sekarang, dengan informasi dari berbagai sumber, Anda dapat dengan lebih percaya diri memprediksi kombinasi faktor-faktor tertentu yang menyebabkan masalah. Hal itu memungkinkan Anda untuk mengambil langkah-langkah proaktif guna memastikan mesin tetap beroperasi dengan lancar, mengurangi waktu henti, dan meningkatkan produktivitas.