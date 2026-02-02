Integrasi sebagai tulang punggung keuangan yang siap menghadapi risiko

Ketika sistem tidak terhubung, tim keuangan menghabiskan lebih banyak waktu untuk merekonsiliasi data daripada menganalisisnya. Alur kerja yang terputus memperlambat keputusan, berpeluang menimbulkan kesalahan, dan melemahkan kepercayaan pada pelaporan keuangan. Penutupan buku pada akhir bulan menjadi terburu-buru dan reaktif. Kepatuhan menjadi lebih sulit untuk dipertahankan dan perkiraan menjadi kurang dapat diandalkan.

Proses O2C yang terfragmentasi menciptakan kerentanan dan membuat CFO terpapar risiko di seluruh siklus ketika:

- Data pelanggan dan kontrak tidak sinkron di seluruh sistem

- Peristiwa penagihan terlewatkan atau tertunda

- Pembayaran memerlukan pencocokan manual, memperlambat aplikasi kas

- Perselisihan meningkat karena akar masalah sulit dilacak



Ketika kesenjangan ini bertambah, semakin sulit untuk melindungi margin atau memberikan perkiraan yang akurat dan siap pakai.