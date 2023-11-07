Membuka kekuatan AI generatif dengan otomatisasi cerdas

Bagi para pemimpin bisnis yang sedang menjajaki cara menerapkan AI generatif di perusahaan mereka, sering kali sulit untuk menentukan dari mana harus memulai, apa yang dapat diimplementasikan dengan mudah, dan apa yang akan memberikan ROI tertinggi. Namun, jawabannya mungkin jauh lebih sederhana daripada yang terlihat: otomatisasi. Ketika AI diintegrasikan ke dalam teknologi otomatisasi, hal ini disebut sebagai “otomatisasi cerdas”, dan ini merupakan cara berdampak tinggi bagi bisnis untuk menerapkan AI generatif.
IBM Institute for Business Value baru-baru ini menerbitkan studi global terbarunya, “Merebut peluang AI dan otomatisasi,” sebuah analisis dari 2.000 wawancara dengan eksekutif dari berbagai industri, yang mengungkapkan para pemimpin C-suite mengakui manfaat operasional, dan akhirnya finansial, dari otomatisasi cerdas. Menurut laporan tersebut, 92% eksekutif yang disurvei berharap untuk mendigitalkan alur kerja organisasi mereka dan memanfaatkan otomatisasi yang didukung AI pada tahun 2026.
Ketika bisnis menjalani upaya transformasi digital dan mengintegrasikan data dan teknologi di seluruh operasi dan proses mereka, mereka menciptakan peluang untuk mengotomatiskan inisiatif bisnis—betapapun kecil atau besar—seperti tugas administrasi, alur kerja, pemantauan, dan integrasi lintas platform. Pada saat yang sama, transformasi digital juga sangat meningkatkan kompleksitas sistem teknologi, platform, dan infrastruktur yang dijalankan bisnis, jadi tidak mengherankan bahwa organisasi TI telah berada di garis depan otomatisasi. Studi ini menunjukkan bahwa eksekutif mengharapkan tingkat otomatisasi dalam manajemen layanan TI, DevSecOps dan manajemen operasi TI berlipat ganda atau lebih selama tiga tahun ke depan.
Misalnya, begitu perusahaan cukup maju dalam transformasi digitalnya, sistemnya mungkin sangat kompleks—dengan begitu banyak data yang berjalan melaluinya begitu cepat—sehingga hampir tidak mungkin bagi para insinyur untuk memantau sendiri. Ini adalah salah satu area di mana otomatisasi tidak hanya menyenangkan untuk dimiliki, itu menjadi keharusan bisnis. Alat otomatisasi yang tepat dapat memantau informasi dalam jumlah besar dengan lebih cepat daripada otak manusia, dan memperingatkan para insinyur tentang masalah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya seputar penggunaan energi, kapasitas penyimpanan, biaya, dan faktor penting bisnis lainnya.
Sekarang, terapkan AI generatif ke teknologi otomatisasi yang sudah berdampak. Dengan AI generatif, ini bukan hanya pemantauan; ini tentang mengidentifikasi dan mempelajari pola. Dan bukan hanya memberitahu insinyur tentang adanya masalah; melainkan menyusun laporan tentang penyebab yang mungkin dan mengusulkan solusi—semua itu dilakukan sebelum masalah tersebut terjadi.
Organisasi TI mungkin tampak seperti tempat yang jelas untuk mengamati ROI pada otomatisasi cerdas, mengingat banyaknya data yang dihasilkan pada kecepatan yang tidak mungkin diproses oleh otak manusia secara real time. Tetapi seiring sistem TI menjadi lebih kompleks, demikian juga unit bisnis di seluruh organisasi.
Jadi di mana lagi kombinasi AI generatif dan otomatisasi terbukti kuat? Semua departemen dan karyawan sekarang diharapkan untuk memproses lebih banyak informasi lebih cepat dan mengelola lebih banyak data di lebih banyak alat dan platform yang terkadang tidak kompatibel. Otomatisasi dapat sama bermanfaatnya untuk merampingkan proses dan menghilangkan kerusuhan tugas berulang untuk tim-tim ini seperti halnya untuk TI, tetapi ada satu penghalang penting—tim non-teknis tidak memiliki keterampilan teknik yang diperlukan untuk memprogram otomatisasi.
Sekarang, terapkan AI generatif ke alat otomatisasi sehingga karyawan non-teknis dapat menggunakan bahasa alami untuk memprogram apa yang mereka inginkan secara otomatis, dan penghalang itu runtuh. Banyak pemimpin bisnis berpikir tentang bagaimana mereka dapat menerapkan teknologi di tempat kerja untuk memberdayakan karyawan dan mencapai produktivitas. Faktanya, 54% eksekutif yang disurvei mengatakan mereka mengevaluasi peran otomatisasi dan AI dalam memberikan cara kerja baru.
Transformasi digital diperlukan bagi bisnis apa pun untuk bertahan dalam ekonomi global yang kompetitif dan berkembang pesat saat ini. Ini mungkin membawa kompleksitas, tetapi juga menciptakan peluang untuk Otomatisasi dan aplikasi AI generatif. Para pemimpin bisnis yang ingin menemukan cara untuk menerapkan AI generatif harus mulai dengan mencari di mana otomatisasi dapat membuat—atau mungkin sudah membuat—dampak nyata dalam organisasi mereka.
Studi ini menemukan bahwa 8 dari 10 eksekutif C-suite setuju bahwa manfaat AI generatif sepadan dengan risiko potensial. Ketika Anda menemukan kekuatan AI generatif dan otomatisasi, Anda akan dengan mudah memahami alasannya.
