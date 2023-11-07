Membuka kekuatan AI generatif dengan otomatisasi cerdas

Ketika bisnis menjalani upaya transformasi digital dan mengintegrasikan data dan teknologi di seluruh operasi dan proses mereka, mereka menciptakan peluang untuk mengotomatiskan inisiatif bisnis—betapapun kecil atau besar—seperti tugas administrasi, alur kerja, pemantauan, dan integrasi lintas platform. Pada saat yang sama, transformasi digital juga sangat meningkatkan kompleksitas sistem teknologi, platform, dan infrastruktur yang dijalankan bisnis, jadi tidak mengherankan bahwa organisasi TI telah berada di garis depan otomatisasi. Studi ini menunjukkan bahwa eksekutif mengharapkan tingkat otomatisasi dalam manajemen layanan TI, DevSecOps dan manajemen operasi TI berlipat ganda atau lebih selama tiga tahun ke depan.

Misalnya, begitu perusahaan cukup maju dalam transformasi digitalnya, sistemnya mungkin sangat kompleks—dengan begitu banyak data yang berjalan melaluinya begitu cepat—sehingga hampir tidak mungkin bagi para insinyur untuk memantau sendiri. Ini adalah salah satu area di mana otomatisasi tidak hanya menyenangkan untuk dimiliki, itu menjadi keharusan bisnis. Alat otomatisasi yang tepat dapat memantau informasi dalam jumlah besar dengan lebih cepat daripada otak manusia, dan memperingatkan para insinyur tentang masalah berdasarkan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya seputar penggunaan energi, kapasitas penyimpanan, biaya, dan faktor penting bisnis lainnya.

Sekarang, terapkan AI generatif ke teknologi otomatisasi yang sudah berdampak. Dengan AI generatif, ini bukan hanya pemantauan; ini tentang mengidentifikasi dan mempelajari pola. Dan bukan hanya memberitahu insinyur tentang adanya masalah; melainkan menyusun laporan tentang penyebab yang mungkin dan mengusulkan solusi—semua itu dilakukan sebelum masalah tersebut terjadi.

Organisasi TI mungkin tampak seperti tempat yang jelas untuk mengamati ROI pada otomatisasi cerdas, mengingat banyaknya data yang dihasilkan pada kecepatan yang tidak mungkin diproses oleh otak manusia secara real time. Tetapi seiring sistem TI menjadi lebih kompleks, demikian juga unit bisnis di seluruh organisasi.