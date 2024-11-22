Perkembangan analitik: Dari gen 1 ke gen AI

Tim seperti IBM Consulting dan IBM Research berkomitmen untuk berinovasi bersama klien dalam memenuhi kebutuhan unik mereka. AI generatif bukanlah solusi "yang cocok untuk semua masalah"; AI ini membutuhkan penyesuaian, empati, dan pemahaman mendalam tentang tantangan spesifik yang dihadapi bisnis. Ini menyangkut membangun sistem yang berpusat pada pelanggan dan dirancang untuk memecahkan masalah nyata, bukan hanya memberikan teknologi demi kepentingan teknologi.

Pendekatan gabungan dan terbuka yang dilakukan IBM memungkinkan kami menciptakan solusi yang selaras dengan cloud, model, dan tujuan bisnis apa pun. Kemampuan beradaptasi ini, dikombinasikan dengan dedikasi kami terhadap tata kelola dan transparansi, memosisikan kami untuk mendukung perusahaan saat mereka menghadapi 10 tahun berikutnya transformasi AI.



Berikut adalah beberapa tren utama yang perlu diperhatikan untuk lebih memahami apa yang akan terjadi pada masa depan untuk integrasi data dan otomatisasi:



Arsitektur berbasis agen: Harapkan untuk melihat lebih banyak organisasi mengadopsi arsitektur berbasis agen yang memungkinkan pengambilan keputusan otonom Integrasi data real-time: Kemampuan untuk mengintegrasikan data secara real-time akan menjadi kebutuhan dasar bagi bisnis yang ingin tetap kompetitif AI yang dapat dijelaskan: Ketika agen mengambil lebih banyak tanggung jawab pengambilan keputusan, kemampuan menjelaskan akan menjadi aspek penting dari pengembangan AI Kolaborasi manusia-agen: Organisasi yang paling efektif adalah organisasi yang mencapai keseimbangan antara intuisi manusia dan otomatisasi berbasis agen

Untuk bisnis yang bersedia berkembang dengan teknologi transformatif ini, potensi pengambilan keputusan otomatis dan berbasis data tidak pernah lebih terjangkau. Pertanyaannya sekarang bukan apakah akan membuat lompatan tetapi seberapa cepat perusahaan dapat bertransisi ke solusi BI yang proaktif dan mandiri ini untuk tetap berada di depan persaingan dan mendefinisikan kembali apa yang mungkin terjadi di era integrasi dan otomatisasi data. Di IBM, kami berkomitmen untuk membantu perusahaan mengubah data mereka menjadi insight tepercaya yang dapat ditindaklanjuti yang mendorong pertumbuhan mereka.

