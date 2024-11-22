Perkembangan analitik: Dari gen 1 ke gen AI

diterbitkan 22 November 2024
Penulis

Bruno Aziza

Vice President, Data, AI & Analytics Strategy

IBM

Ketika kita melihat kembali dari revolusi data awal—ketika teknologi big data seperti Hadoop muncul—hingga kemajuan saat ini dalam AI generatif, jelas bahwa kita berada dalam momen yang sangat penting. Era ini mengharuskan organisasi untuk membuat perubahan strategis untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi AI. Di IBM, penekanan ini adalah untuk mengubah janji ini menjadi nilai nyata bagi perusahaan, memberdayakan mereka untuk menavigasi dan berkembang dalam lingkungan yang berbasis AI.

Dengan warisan penemuan yang termasyhur dalam kecerdasan buatan, IBM menempati posisi yang unik untuk memimpin perkembangan ini. Namun, saat kita beralih ke era generatif, jalan ke depan lebih dari sekadar kemajuan teknologi. Ini menyangkut kepercayaan, kolaborasi, dan penyederhanaan. Kini data sangat luas dan kuat, tetapi nilai sebenarnya terletak pada seberapa baik data dapat dimanfaatkan dan diatur untuk mendorong insight yang dapat ditindaklanjuti. Agar AI generatif benar-benar merombak bisnis, kita perlu menyederhanakan aplikasinya, membuatnya sesuai dengan lancar sesuai dengan strategi transformasi perusahaan yang lebih luas.

Merangkul dunia yang memiliki banyak hal

Saat saya berbicara dengan CIO, tema umumnya jelas: mengelola AI generatif di "banyak dunia" itu kompleks. Dari sistem multicloud, multimodel, dan multimodal hingga strategi implementasi selama bertahun-tahun, mengatasi kompleksitas ini bukanlah prestasi kecil. Potensi AI generatif tidak dapat disangkal, namun dua pertiga CIO tetap tidak puas dengan kemajuan mereka di bidang ini, sering kali karena kurangnya strategi yang konsisten. Tantangannya terletak pada membangun peta jalan yang tidak hanya menyederhanakan tetapi juga menyinkronkan berbagai aspek ini untuk mendorong hasil yang bermakna.

Bagi IBM itu berarti bersandar pada peran kami sebagai orkestrator, melayani sebagai mitra tepercaya yang membawa harmoni ke elemen yang beragam ini. Kami melihat diri kami sebagai "konduktor" dari orkestra data, di mana setiap komponen—baik itu model data, platform cloud, atau agen AI—harus diintegrasikan dengan lancar untuk bekerja menuju tujuan bersama transformasi perusahaan.

Beralih dari dasbor ke insight tepercaya

Salah satu evolusi penting yang kita saksikan adalah peralihan dari dasbor tradisional menuju dunia agen kolaboratif dan tepercaya. 

Kami telah menempuh perjalanan panjang sejak hari-hari awal Hadoop dan generasi pertama analitik big data. Era baru ini ditandai dengan:

  • Agen otonom: Sistem belajar mandiri, penyembuhan mandiri, dan pengoptimalan diri yang dapat beroperasi secara mandiri
  • Pemrosesan waktu nyata: Integrasi data sesaat, analisis dan pengambilan keputusan
  • Skalabilitas: Menangani sejumlah besar data dari berbagai sumber dengan mudah

Seorang asisten memberikan insight tentang aplikasi tertentu, tetapi agen melakukan lebih banyak. Agen dapat berkolaborasi di seluruh domain, mengatur alur kerja yang kompleks dan membuat data dapat ditindaklanjuti dengan cara yang transparan dan akuntabel. Bagi bisnis, ini berarti pengambilan keputusan yang lebih cepat, kepercayaan yang lebih besar pada data, dan hasil bisnis yang lebih baik.

Mempersiapkan masa depan AI generatif

Tim seperti IBM Consulting dan IBM Research berkomitmen untuk berinovasi bersama klien dalam memenuhi kebutuhan unik mereka. AI generatif bukanlah solusi "yang cocok untuk semua masalah"; AI ini membutuhkan penyesuaian, empati, dan pemahaman mendalam tentang tantangan spesifik yang dihadapi bisnis. Ini menyangkut membangun sistem yang berpusat pada pelanggan dan dirancang untuk memecahkan masalah nyata, bukan hanya memberikan teknologi demi kepentingan teknologi.

Pendekatan gabungan dan terbuka yang dilakukan IBM memungkinkan kami menciptakan solusi yang selaras dengan cloud, model, dan tujuan bisnis apa pun. Kemampuan beradaptasi ini, dikombinasikan dengan dedikasi kami terhadap tata kelola dan transparansi, memosisikan kami untuk mendukung perusahaan saat mereka menghadapi 10 tahun berikutnya transformasi AI.

Berikut adalah beberapa tren utama yang perlu diperhatikan untuk lebih memahami apa yang akan terjadi pada masa depan untuk integrasi data dan otomatisasi:

  1. Arsitektur berbasis agen: Harapkan untuk melihat lebih banyak organisasi mengadopsi arsitektur berbasis agen yang memungkinkan pengambilan keputusan otonom
  2. Integrasi data real-time: Kemampuan untuk mengintegrasikan data secara real-time akan menjadi kebutuhan dasar bagi bisnis yang ingin tetap kompetitif
  3. AI yang dapat dijelaskan: Ketika agen mengambil lebih banyak tanggung jawab pengambilan keputusan, kemampuan menjelaskan akan menjadi aspek penting dari pengembangan AI
  4. Kolaborasi manusia-agen: Organisasi yang paling efektif adalah organisasi yang mencapai keseimbangan antara intuisi manusia dan otomatisasi berbasis agen

Untuk bisnis yang bersedia berkembang dengan teknologi transformatif ini, potensi pengambilan keputusan otomatis dan berbasis data tidak pernah lebih terjangkau. Pertanyaannya sekarang bukan apakah akan membuat lompatan tetapi seberapa cepat perusahaan dapat bertransisi ke solusi BI yang proaktif dan mandiri ini untuk tetap berada di depan persaingan dan mendefinisikan kembali apa yang mungkin terjadi di era integrasi dan otomatisasi data. Di IBM, kami berkomitmen untuk membantu perusahaan mengubah data mereka menjadi insight tepercaya yang dapat ditindaklanjuti yang mendorong pertumbuhan mereka.

