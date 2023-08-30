Tujuan utama menggunakan alat pengujian data adalah untuk meningkatkan kualitas keseluruhan aset data organisasi. Dengan mengidentifikasi inkonsistensi, ketidakakuratan, atau duplikat dalam kumpulan data di awal proses pengembangan, alat ini memungkinkan tim untuk mengatasi masalah sebelum mereka meningkat menjadi masalah yang lebih signifikan yang dapat memengaruhi operasi bisnis.
Dalam lingkungan bisnis yang serba cepat saat ini, di mana keputusan perlu dibuat dengan cepat berdasarkan informasi yang akurat, memiliki akses ke data yang andal dan dapat dipercaya menjadi sangat penting. Alat pengujian data memberikan insight tentang potensi kesalahan atau perbedaan dalam kumpulan data, memungkinkan koreksi yang diperlukan dilakukan segera dan memungkinkan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih percaya diri.
Undang-undang perlindungan data, seperti GDPR dan HIPAA, mewajibkan perusahaan yang menangani data pelanggan sensitif untuk secara ketat mematuhi peraturan khusus mengenai penyimpanan dan penggunaannya. Menerapkan praktik pengujian data yang kuat dapat membantu memastikan kepatuhan sekaligus meminimalkan risiko yang terkait dengan hukuman ketidakpatuhan.
Dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kualitas data sejak dini, alat pengujian data dapat secara signifikan mengurangi waktu dan sumber daya yang dihabiskan untuk proses validasi manual. Peningkatan efisiensi ini diterjemahkan menjadi penghematan biaya bagi organisasi dengan meminimalkan kebutuhan akan staf tambahan atau layanan pihak ketiga yang mahal untuk mengelola aset data mereka.
Data yang dapat diandalkan sangat penting untuk menghasilkan insight yang berguna yang mendukung pengambilan keputusan organisasi. Data berkualitas tinggi dan dapat diandalkan sangat penting untuk mendapatkan kesimpulan yang berarti yang menginformasikan pengambilan keputusan strategis dalam suatu organisasi. Dengan menggunakan alat pengujian data, bisnis dapat membantu memastikan bahwa mereka memiliki akses ke informasi akurat yang mendorong keputusan berdasarkan informasi dan hasil yang lebih baik.
Ketika tim di seluruh organisasi mempercayai keakuratan kumpulan data bersama, kolaborasi menjadi lebih efektif, yang mengarah pada peningkatan tingkat produktivitas secara keseluruhan. Menerapkan praktik pengujian data yang kuat menumbuhkan budaya transparansi di mana anggota tim merasa percaya diri mengandalkan pekerjaan satu sama lain sambil bekerja menuju tujuan bersama.
Berikut adalah beberapa kemampuan paling penting dari alat pengujian data modern.
Alat pengujian data yang baik harus menawarkan berbagai opsi validasi untuk membantu memastikan bahwa kumpulan data Anda memenuhi semua persyaratan. Ini termasuk memeriksa nilai nol, duplikat, inkonsistensi antara catatan atau tabel terkait dan kepatuhan dengan aturan atau batasan yang telah ditentukan sebelumnya.
Kemampuan untuk membuat skenario pengujian khusus adalah fitur penting, karena memungkinkan Anda menyesuaikan pengujian sesuai dengan persyaratan bisnis tertentu atau contoh penggunaan. Misalnya, solusi canggih menyediakan templat pengujian yang dapat disesuaikan dan mudah diadaptasi berdasarkan kebutuhan proyek individual.
Alat pengujian data harus terintegrasi dengan lancar dengan berbagai komponen dalam pipeline data Anda yang ada, seperti proses ETL, basis data, API, dan lainnya, memungkinkan Anda untuk mengotomatiskan pemeriksaan kualitas pada tahap yang berbeda tanpa intervensi manual.
Alat pengujian data harus memiliki kemampuan visualisasi yang kuat, sehingga memudahkan pengguna untuk menafsirkan hasil dari pengujian mereka, memahami penyebab dan dampak masalah data dan mendapatkan informasi yang dapat ditindaklanjuti yang dapat membantu memperbaikinya.
Alat pengujian data yang efektif harus mengidentifikasi kesalahan dalam kumpulan data Anda dan memberikan informasi diagnostik terperinci untuk membantu Anda menentukan akar penyebab masalah ini. Deteksi kesalahan manual bisa melelahkan dan rentan terhadap kesalahan saat berhadapan dengan kumpulan data yang luas.
Alat harus mampu menangani volume data yang besar tanpa mengorbankan kinerja atau akurasi. Seiring bertambahnya data organisasi Anda, sangat penting bahwa solusi pilihan Anda dapat menskalakan sesuai dengan itu sambil tetap memberikan hasil yang andal.
Alat pengujian data harus memfasilitasi kolaborasi di antara anggota tim dengan memungkinkan mereka untuk berbagi kasus uji, hasil, dan laporan dengan mudah. Selain itu, fitur kontrol versi dapat membantu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan pada pengujian dilacak secara efektif, memungkinkan pengguna untuk kembali jika diperlukan atau membandingkan versi yang berbeda dari waktu ke waktu.
