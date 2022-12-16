Bagaimana data, AI, dan otomatisasi dapat mengubah perusahaan

Mengumpulkan, mengatur, mengelola, dan menyimpan data merupakan tantangan yang kompleks. Arsitektur data yang tepat diperlukan untuk mendukung organisasi berbasis data yang efektif. Berdasarkan kebutuhan bisnis, ini menentukan aliran data melalui ekosistem, dari pengumpulan hingga pemrosesan dan konsumsi. Arsitektur data berbasis cloud modern mendukung ketersediaan tinggi, skalabilitas, dan portabilitas; alur kerja cerdas, analitik, dan integrasi real-time; dan koneksi ke aplikasi lama melalui API standar. Pilihan arsitektur data dapat berdampak besar pada pendapatan dan efisiensi organisasi, dengan potensi biaya kesalahan yang tinggi.

Arsitektur data yang tepat memungkinkan organisasi menyeimbangkan biaya dan kesederhanaan, mengurangi biaya penyimpanan data, serta memudahkan ilmuwan data dan pengguna bisnis mengakses data tepercaya. Hal ini dapat membantu menghilangkan silo dan mengintegrasikan berbagai sistem serta aplikasi perusahaan yang kompleks, untuk memanfaatkan investasi yang ada maupun yang direncanakan. Untuk meningkatkan ROI AI dan otomatisasi, organisasi harus mempertimbangkan proses, metodologi, dan alat yang mengelola penggunaan AI melalui tata kelola AI.

