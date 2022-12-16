Bagaimana data, AI, dan otomatisasi dapat mengubah perusahaan

Tag
Pemimpin data saat ini diharapkan mampu membuat organisasi lebih efisien, meningkatkan nilai bisnis, dan mendorong inovasi. Peran mereka telah berkembang dari sekadar menyediakan intelijen bisnis kepada manajemen menjadi memastikan data berkualitas tinggi tersedia dan bermanfaat di seluruh perusahaan. Dengan kata lain, mereka harus memastikan strategi data selaras dengan strategi bisnis. Hanya dari fondasi ini, pemimpin data dapat menumbuhkan budaya berbasis data, di mana seluruh organisasi diberdayakan untuk memanfaatkan otomatisasi dan teknologi AI guna meningkatkan ROI. Area ini dapat mengubah perusahaan, mulai dari penghematan biaya, pertumbuhan pendapatan, hingga membuka peluang bisnis baru.

 

Membangun fondasi: arsitektur data

Mengumpulkan, mengatur, mengelola, dan menyimpan data merupakan tantangan yang kompleks. Arsitektur data yang tepat diperlukan untuk mendukung organisasi berbasis data yang efektif. Berdasarkan kebutuhan bisnis, ini menentukan aliran data melalui ekosistem, dari pengumpulan hingga pemrosesan dan konsumsi. Arsitektur data berbasis cloud modern mendukung ketersediaan tinggi, skalabilitas, dan portabilitas; alur kerja cerdas, analitik, dan integrasi real-time; dan koneksi ke aplikasi lama melalui API standar. Pilihan arsitektur data dapat berdampak besar pada pendapatan dan efisiensi organisasi, dengan potensi biaya kesalahan yang tinggi.

Arsitektur data yang tepat memungkinkan organisasi menyeimbangkan biaya dan kesederhanaan, mengurangi biaya penyimpanan data, serta memudahkan ilmuwan data dan pengguna bisnis mengakses data tepercaya. Hal ini dapat membantu menghilangkan silo dan mengintegrasikan berbagai sistem serta aplikasi perusahaan yang kompleks, untuk memanfaatkan investasi yang ada maupun yang direncanakan. Untuk meningkatkan ROI AI dan otomatisasi, organisasi harus mempertimbangkan proses, metodologi, dan alat yang mengelola penggunaan AI melalui tata kelola AI.

Memanfaatkan otomatisasi untuk aktivitas lini bisnis (LOB) dan TI

Anda dapat memanfaatkan data untuk mendigitalkan organisasi secara penuh menggunakan otomatisasi dan AI. Tantangannya adalah mengintegrasikan semuanya dan menerapkannya di seluruh lini bisnis dan TI.

Untuk fungsi lini bisnis, berikut lima kemampuan utama yang perlu dipertimbangkan:

  1. Proses peninjauan untuk mengidentifikasi kandidat terbaik untuk otomatisasi dan meningkatkan skala inisiatif otomatisasi sebelum melakukan investasi
  2. Otomatisasi proses robotik (RPA) untuk mengotomatiskan tugas manual yang memakan waktu
  3. Mesin alur kerja untuk mengotomatiskan alur kerja digital
  4. Manajemen keputusan operasional untuk menganalisis, mengotomatiskan, dan mengatur keputusan bisnis berbasis aturan
  5. Manajemen konten untuk mengelola volume konten perusahaan yang terus bertambah, yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis dan mendukung pengambilan keputusan
  6. Pengolahan dokumen untuk membaca dokumen, mengekstrak data, serta menyempurnakan dan menyimpan data untuk digunakan

Melihat digitalisasi TI, berikut tiga bidang kemampuan yang perlu dievaluasi:

  1. Observabilitas perusahaan untuk meningkatkan pemantauan kinerja aplikasi dan mempercepat pipeline CI/CD
  2. Manajemen sumber daya aplikasi untuk secara proaktif menyediakan komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang paling efisien bagi aplikasi Anda
  3. AI untuk secara proaktif mengidentifikasi potensi risiko atau tanda peringatan gangguan di seluruh lingkungan TI

Meningkatkan ROI dari investasi data, AI, dan otomatisasi dengan menjadikan data dan etika AI bagian dari budaya perusahaan

Namun, proses dan sumber daya manusia tidak bisa diabaikan. Jika tidak menanamkan AI dengan tepat dalam proses inti organisasi, dampak nyata mungkin tidak akan terlihat. Anda perlu menanamkan AI dalam proses pengadaan, rantai pasokan, pemasaran, penjualan, dan keuangan, serta menyesuaikan proses terkait. Karena orang menjalankan proses, literasi data sangat penting bagi organisasi berbasis data agar mereka dapat memanfaatkan dan mengevaluasi insight yang diberikan sistem AI. Jika pengguna data tidak memahami atau setuju dengan cara menafsirkan opsi, mereka mungkin tidak mengikuti proses tersebut. Hal ini bisa menjadi risiko besar, mengingat dampaknya terhadap budaya data, etika AI, dan kepatuhan terhadap standar privasi data.

Membangun organisasi berbasis data adalah upaya multifaset yang melibatkan TI, kepemimpinan, dan fungsi lini bisnis. Namun, manfaatnya tidak dapat disangkal. Ini membuka jalan bagi otomatisasi dan TI di seluruh perusahaan. Ini dapat memberi organisasi keunggulan kompetitif dengan memungkinkan mereka cepat menemukan peluang penghematan biaya dan pertumbuhan, bahkan membuka model bisnis baru.
