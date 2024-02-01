Sementara setiap organisasi harus membuat peta jalan transformasi keamanan siber sendiri, ada tiga pendekatan yang dapat diambil organisasi untuk memastikan bahwa orang adalah garis pertahanan pertamanya.

1. Simulasi krisis

Setelah pelanggaran keamanan siber, setiap detik diperhitungkan. Tim keamanan, manajer lini bisnis, dan eksekutif harus tahu persis peran apa yang harus dimainkan untuk membantu mengatasi kerusakan. Untuk membantu mempersiapkan, banyak organisasi menguji rencana dan tim respons insiden (IR) mereka dengan simulasi jangkauan siber. Organisasi dengan tim respons insiden dapat menghemat biaya pelanggaran data sebesar USD 1,5 juta dibandingkan dengan organisasi tanpa tim IR atau pengujian rencana IR.

Organisasi memperoleh keuntungan:

Kolaborasi yang dipertajam di seluruh organisasi dengan peningkatan pengetahuan tentang permukaan serangan mereka untuk mengidentifikasi kerentanan dan meningkatkan ketahanan secara lebih efektif

Kemampuan untuk mengalami pengalaman insiden keamanan siber yang disimulasikan dengan intensitas dan tekanan dari pelanggaran data

Keyakinan dalam merespons dan pemulihan dari insiden keamanan siber tingkat perusahaan, mengelola kerentanan, dan membangun budaya keamanan yang lebih kuat

2. Kesadaran dan pelatihan keamanan siber

Banyak perusahaan berjuang untuk memahami risiko cyber mereka. Keahlian keamanan siber IBM® yang mendalam memanfaatkan pelajaran yang diperoleh dari 1.500 bisnis di mana kami telah menyelenggarakan sesi pelatihan yang dikombinasikan dengan praktik-praktik terbaik industri berdasarkan standar NIST dan ISO untuk membantu organisasi meningkatkan budaya siber mereka.

Organisasi memperoleh keuntungan:

Mengurangi jumlah insiden; oleh karena itu, mengurangi biaya keseluruhan

Visibilitas tes phishing langsung terkait dengan pelatihan yang ditargetkan

Peningkatan kesadaran keamanan dan perubahan perilaku

3. Transformasi bakat keamanan siber

Dengan meningkatnya kecanggihan dan meningkatnya ancaman siber, organisasi berjuang untuk mengembangkan dan mempertahankan talenta keamanan siber yang diperlukan untuk deteksi, mencegah, dan merespons serangan tingkat lanjut. Layanan IBM Cyber Talent Transformation disesuaikan dengan tujuan keamanan siber organisasi. menggunakan AI dalam proses pengelolaan SDM yang unik, yang membantu membangun tim keamanan siber yang tangguh.

Organisasi memperoleh keuntungan:

Talenta keamanan siber dan keterampilan penting yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan saat ini dan masa depan

Kemampuan untuk meningkatkan keterampilan dan keterampilan ulang secara efektif dan cepat

Kemampuan untuk menggabungkan AI dan strategi keterampilan di mana organisasi dapat menumbuhkan dan mempertahankan bakat lebih cepat, sambil mengurangi risiko kekurangan keterampilan siber penting yang dapat menghambat kinerja bisnis

Bergabunglah dengan tim IBM Consulting pada hari Selasa, 13 Februari 2024 pukul 10-11:00 EST, untuk menyimak pakar talenta keamanan siber dan mempelajari bagaimana Anda dapat menerapkan pendekatan baru untuk mengubah bisnis Anda untuk menghadapi serangan siber saat ini.