Serangan siber menjadi semakin canggih. Baca tentang kekhawatiran para pemimpin industri terhadap masa depan dan tiga pendekatan yang bisa dilakukan organisasi untuk membangun pertahanannya.
Buletin Think
Bergabunglah dengan para pemimpin keamanan yang mengandalkan Buletin Think untuk berita yang dikurasi tentang AI, keamanan siber, data, dan otomatisasi. Pelajari dengan cepat dari tutorial pakar dan penjelas—dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.
Ada lebih dari empat juta pekerjaan keamanan siber yang belum terisi di dunia saat ini. Mengisi lowongan ini telah menjadi keharusan keamanan, dan beberapa mandat kepatuhan global telah ditetapkan untuk mengatasi masalah ini. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, CISA Cybersecurity Strategic Plan 2023-2025 bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siber tingkat dasar di seluruh negeri, mentransformasi pendidikan siber, dan meningkatkan tenaga kerja siber. Badan Uni Eropa untuk Keamanan Siber (ENISA ) memberikan serangkaian rekomendasi untuk mengurangi kekurangan dan kesenjangan keterampilan keamanan siber melalui pendidikan tinggi. Wilayah lain di seluruh dunia memiliki mandat siber yang serupa.
Serangan rekayasa sosial, yang melibatkan penipuan terhadap pengguna untuk memberikan akses kepada penyerang ke dalam sistem, juga akan semakin canggih. Alat AI generatif, seperti ChatGPT, memungkinkan lebih banyak penyerang untuk membuat pendekatan yang lebih cerdas dan lebih personal, dan serangan deepfake akan menjadi semakin lazim. Upaya menanggulangi serangan AI generatif membutuhkan peningkatan kesadaran dan pelatihan keamanan siber di tingkat organisasi.
Pada akhir 2024, biaya serangan siber terhadap ekonomi global diperkirakan mencapai USD 10,5 triliun. Kekurangan profesional dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk melindungi organisasi dari serangan siber Lanjutkan menjadi tema yang berjalan sepanjang tahun 2024. Ini adalah ancaman bagi bisnis dan masyarakat. Namun, AI generatif dapat memiliki dampak transformatif pada mekanisme pertahanan di mana organisasi memfokuskan upaya pada pelatihan keamanan siber, pengembangan, dan program peningkatan keterampilan.
Sementara setiap organisasi harus membuat peta jalan transformasi keamanan siber sendiri, ada tiga pendekatan yang dapat diambil organisasi untuk memastikan bahwa orang adalah garis pertahanan pertamanya.
Setelah pelanggaran keamanan siber, setiap detik diperhitungkan. Tim keamanan, manajer lini bisnis, dan eksekutif harus tahu persis peran apa yang harus dimainkan untuk membantu mengatasi kerusakan. Untuk membantu mempersiapkan, banyak organisasi menguji rencana dan tim respons insiden (IR) mereka dengan simulasi jangkauan siber. Organisasi dengan tim respons insiden dapat menghemat biaya pelanggaran data sebesar USD 1,5 juta dibandingkan dengan organisasi tanpa tim IR atau pengujian rencana IR.
Organisasi memperoleh keuntungan:
Banyak perusahaan berjuang untuk memahami risiko cyber mereka. Keahlian keamanan siber IBM® yang mendalam memanfaatkan pelajaran yang diperoleh dari 1.500 bisnis di mana kami telah menyelenggarakan sesi pelatihan yang dikombinasikan dengan praktik-praktik terbaik industri berdasarkan standar NIST dan ISO untuk membantu organisasi meningkatkan budaya siber mereka.
Organisasi memperoleh keuntungan:
Dengan meningkatnya kecanggihan dan meningkatnya ancaman siber, organisasi berjuang untuk mengembangkan dan mempertahankan talenta keamanan siber yang diperlukan untuk deteksi, mencegah, dan merespons serangan tingkat lanjut. Layanan IBM Cyber Talent Transformation disesuaikan dengan tujuan keamanan siber organisasi. menggunakan AI dalam proses pengelolaan SDM yang unik, yang membantu membangun tim keamanan siber yang tangguh.
Organisasi memperoleh keuntungan:
Bergabunglah dengan tim IBM Consulting pada hari Selasa, 13 Februari 2024 pukul 10-11:00 EST, untuk menyimak pakar talenta keamanan siber dan mempelajari bagaimana Anda dapat menerapkan pendekatan baru untuk mengubah bisnis Anda untuk menghadapi serangan siber saat ini.
Dapatkan insight untuk mempersiapkan dan merespons serangan siber dengan lebih cepat dan efektif dengan IBM X-Force threat intelligence index.
Pelajari bagaimana lingkungan keamanan saat ini berubah dan cara menavigasi tantangan dan memanfaatkan ketahanan AI generatif.
Dapatkan insight utama dan strategi praktis untuk mengamankan cloud Anda dengan intelijen ancaman terbaru.
Meningkatkan program tanggap insiden organisasi Anda, meminimalkan dampak pelanggaran, dan tanggapan cepat terhadap insiden keamanan siber.
Gunakan solusi deteksi dan respons ancaman IBM untuk memperkuat keamanan Anda dan mempercepat deteksi ancaman.
Optimalkan proses pengambilan keputusan, tingkatkan efisiensi SOC, dan percepat respons insiden dengan solusi otomatisasi cerdas dan orkestrasi.
Meningkatkan program tanggap insiden organisasi Anda, meminimalkan dampak pelanggaran, dan tanggapan cepat terhadap insiden keamanan siber.