Teknologi blockchain yang paling terkenal dalam produksi saat ini melibatkan mata uang kripto. Ada sejumlah penerapan dengan Bitcoin sebagai yang paling populer. Lainnya dengan properti unik dan berharga termasuk Ripple dan Ethereum. Ripple memiliki pijakan yang bagus di pasar keuangan global dan Ethereum menggunakan kontrak pintar untuk menggantikan escrow dan untuk manajemen identitas digital dan bersama dengan implementasi lainnya.

Sebagian besar penerapan mata uang kripto melibatkan blockchain publik yang memungkinkan siapa pun untuk berpartisipasi. Sebagian besar penerapan blockchain perusahaan menggunakan buku besar pribadi yang membatasi akses dan otorisasi. Meskipun mata uang kripto memiliki tempat yang jelas dalam dunia blockchain, mereka sama sekali tidak mencakup potensi yang luas di balik teknologi yang sedang berkembang ini.

Layanan keuangan memiliki salah satu alasan terkuat untuk memanfaatkan blockchain. Keamanan bawaan dan imutabilitas secara langsung terkait dengan persyaratan utama dalam perbankan dan asuransi. American Express tampaknya memahami aspek-aspek ini dan telah mengambil langkah-langkah di beberapa bidang berbeda dari bisnis mereka untuk menerapkan blockchain. American Express bergabung dengan jaringan pembayaran global Ripple dan meluncurkan blockchain untuk hadiah keanggotaan.

Kegiatan ini terjadi pada tahun 2017 dan 2018 dan ada harapan untuk pertumbuhan di area ini dan penerapan blockchain baru di masa depan. Pembaruan yang nyaris seketika dengan buku besar terdistribusi yang menginformasikan semua orang dalam rantai nilai untuk aktivitas yang dilakukan menciptakan nilai yang besar untuk layanan keuangan. American Express adalah salah satu perusahaan jasa keuangan pertama yang menerapkan contoh penggunaan dunia nyata untuk blockchain. Persaingan mereka pasti akan ikut serta dalam persaingan ini ketika mereka melihat manfaat yang diperoleh American Express dari penggunaan teknologi inovatif ini.

De Beers adalah perusahaan internasional yang mengkhususkan diri dalam eksplorasi dan penambangan berlian, di antara kegiatan lainnya. Pada tahun 2015, De Beers menciptakan Tracr, sebuah blockchain platform yang dibuat untuk melacak berlian dari tambang ke pelanggan. Eksplorasi dan penambangan berlian menghadapi praktik-praktik tidak etis tertentu, dan pelanggan ingin mengetahui asal-usul produk mereka sebelum melakukan pembelian. Menurut Bruce Cleaver, CEO De Beers, “Tim proyek Tracr telah menunjukkan bahwa mereka dapat berhasil melacak berlian melalui rantai nilai, memberikan jaminan keterlacakan aset dengan cara yang tidak mungkin sebelumnya.”

Dengan menunjukkan dari mana berlian berasal melalui rantai distribusi dan akhirnya ke retail, De Beers dapat menunjukkan kepada pembeli asal usul setiap berlian. Blockchain menawarkan kemampuan utama yang memungkinkan De Beers kemampuan untuk memberikan ketenangan pikiran kepada pelanggan akhir, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh teknologi lain.

Banyak perusahaan yang menyediakan solusi khusus yang berfokus pada blockchain untuk organisasi perawatan kesehatan. Medicalchain menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan rekaman kesehatan dengan aman untuk pendekatan kolaboratif dan cerdas untuk perawatan kesehatan. Solusi ini dapat melindungi pasien dari sejumlah peretasan yang kami lihat berdampak pada penyedia layanan kesehatan dan pembayar.

Tantangan utama lainnya dalam bidang perawatan kesehatan adalah bahwa catatan medis tidak dapat diakses antar-penyedia layanan kesehatan. Jika seorang pasien mengunjungi ruang gawat darurat di satu rumah sakit, ada kemungkinan besar data tidak akan melintas ke penyedia perawatan primer. Selain itu, UGD tidak akan memiliki akses ke riwayat pasien. SimplyVital Health memecahkan masalah ini dengan basis data berbasis blockchain sumber terbuka yang memberikan akses aman ke informasi pasien sehingga memungkinkan koordinasi perawatan.

BlockPharma memiliki solusi blockchain yang dibuat untuk melacak obat-obatan dan melawan pemalsuan. Ide ini mirip dengan apa yang dilakukan De Beers dalam melacak berlian, kali ini dengan tujuan menyelamatkan nyawa. Contoh penggunaan blockchain dapat melintasi industri karena sebagian besar bisnis mendapat manfaat dari keamanan data, asal-usul, dan imutabilitas. Lusinan perusahaan melihat nilai dan bekerja di sektor perawatan kesehatan menciptakan dan memberikan solusi berbasis blockchain.