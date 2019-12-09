Saya masih sering menemukan kata blockchain yang sering kali memunculkan pemikiran tentang mata uang kripto, yang tidak menguntungkan bagi teknologi baru yang disruptif ini. Bitcoin diluncurkan pada tahun 2011 dan merupakan implementasi skala besar pertama dari teknologi blockchain. Media, investor, dan ahli teknologi terdepan telah berbicara tentang mata uang kripto selama bertahun-tahun dan orang-orang salah berpikir bahwa teknologi ini adalah satu hal yang sama.
Lebih jelasnya, mata uang kripto bagi blockchain sama seperti mesin pembakaran bagi mobil. Perusahaan besar termasuk IBM, Walmart, Maersk, DeBeers dan lainnya menginvestasikan uang besar dalam blockchain untuk meningkatkan dan mengamankan bisnis di seluruh dunia. Blockchain hadir dengan implementasi dunia nyata di luar mata uang kripto dan solusi ini memberikan manfaat yang kuat bagi organisasi perawatan kesehatan, bankir, peritel, dan konsumen.
Blockchain adalah buku besar yang dibagikan dan didistribusikan dengan kontrol yang terdesentralisasi. Blockchain termasuk blok yang dihubungkan bersama menjadi rantai. Setiap rantai terdiri dari data terenkripsi yang sebagian terdiri dari data dari blok sebelumnya untuk membuat enkripsi. Blockchain ada sebagai buku besar publik dan pribadi. Implementasi tertentu memungkinkan setiap pihak yang berkepentingan untuk berpartisipasi sementara yang lain memerlukan undangan dan hak akses. Manfaat utama teknologi blockchain meliputi enkripsi, asal-usul, dan imutabilitas.
Enkripsi mengacaukan data sehingga tidak dapat dibaca tanpa kunci. Asal usul mengacu pada jejak data yang memastikan validitas dan integritas riwayat data. Imutabilitas berarti data tidak dapat berubah setelah blok divalidasi. Mengikat desentralisasi dengan enkripsi, asal usul, dan imutabilitas menciptakan teknologi baru, disruptif, dan aman yang siap mengubah industri di seluruh dunia.
Blockchain melibatkan data terenkripsi di setiap blok terkait dengan apa pun keinginan perancang sistem. Di dunia perbankan, blok dapat mencakup nama, nomor rekening, jenis transaksi, jumlah atau informasi lainnya. Untuk solusi retail, data blockchain dapat mencakup item yang dibeli, nomor seri, tanggal pembelian dan lokasi produksi.
Perusahaan yang mempertimbangkan implementasi blockchain mengidentifikasi informasi spesifik transaksi dan menempatkan data tersebut ke dalam blok-blok yang membentuk blockchain sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak ada batasan untuk jenis industri atau transaksi apa yang akan mendapat manfaat dari teknologi blockchain. Banyak perusahaan dan pasar vertikal sudah memiliki implementasi langsung karena blockchain melihat makin banyak contoh penggunaan di seluruh dunia secara rutin.
Teknologi blockchain yang paling terkenal dalam produksi saat ini melibatkan mata uang kripto. Ada sejumlah penerapan dengan Bitcoin sebagai yang paling populer. Lainnya dengan properti unik dan berharga termasuk Ripple dan Ethereum. Ripple memiliki pijakan yang bagus di pasar keuangan global dan Ethereum menggunakan kontrak pintar untuk menggantikan escrow dan untuk manajemen identitas digital dan bersama dengan implementasi lainnya.
Sebagian besar penerapan mata uang kripto melibatkan blockchain publik yang memungkinkan siapa pun untuk berpartisipasi. Sebagian besar penerapan blockchain perusahaan menggunakan buku besar pribadi yang membatasi akses dan otorisasi. Meskipun mata uang kripto memiliki tempat yang jelas dalam dunia blockchain, mereka sama sekali tidak mencakup potensi yang luas di balik teknologi yang sedang berkembang ini.
Layanan keuangan memiliki salah satu alasan terkuat untuk memanfaatkan blockchain. Keamanan bawaan dan imutabilitas secara langsung terkait dengan persyaratan utama dalam perbankan dan asuransi. American Express tampaknya memahami aspek-aspek ini dan telah mengambil langkah-langkah di beberapa bidang berbeda dari bisnis mereka untuk menerapkan blockchain. American Express bergabung dengan jaringan pembayaran global Ripple dan meluncurkan blockchain untuk hadiah keanggotaan.
Kegiatan ini terjadi pada tahun 2017 dan 2018 dan ada harapan untuk pertumbuhan di area ini dan penerapan blockchain baru di masa depan. Pembaruan yang nyaris seketika dengan buku besar terdistribusi yang menginformasikan semua orang dalam rantai nilai untuk aktivitas yang dilakukan menciptakan nilai yang besar untuk layanan keuangan. American Express adalah salah satu perusahaan jasa keuangan pertama yang menerapkan contoh penggunaan dunia nyata untuk blockchain. Persaingan mereka pasti akan ikut serta dalam persaingan ini ketika mereka melihat manfaat yang diperoleh American Express dari penggunaan teknologi inovatif ini.
De Beers adalah perusahaan internasional yang mengkhususkan diri dalam eksplorasi dan penambangan berlian, di antara kegiatan lainnya. Pada tahun 2015, De Beers menciptakan Tracr, sebuah blockchain platform yang dibuat untuk melacak berlian dari tambang ke pelanggan. Eksplorasi dan penambangan berlian menghadapi praktik-praktik tidak etis tertentu, dan pelanggan ingin mengetahui asal-usul produk mereka sebelum melakukan pembelian. Menurut Bruce Cleaver, CEO De Beers, “Tim proyek Tracr telah menunjukkan bahwa mereka dapat berhasil melacak berlian melalui rantai nilai, memberikan jaminan keterlacakan aset dengan cara yang tidak mungkin sebelumnya.”
Dengan menunjukkan dari mana berlian berasal melalui rantai distribusi dan akhirnya ke retail, De Beers dapat menunjukkan kepada pembeli asal usul setiap berlian. Blockchain menawarkan kemampuan utama yang memungkinkan De Beers kemampuan untuk memberikan ketenangan pikiran kepada pelanggan akhir, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh teknologi lain.
Banyak perusahaan yang menyediakan solusi khusus yang berfokus pada blockchain untuk organisasi perawatan kesehatan. Medicalchain menggunakan teknologi blockchain untuk menyimpan rekaman kesehatan dengan aman untuk pendekatan kolaboratif dan cerdas untuk perawatan kesehatan. Solusi ini dapat melindungi pasien dari sejumlah peretasan yang kami lihat berdampak pada penyedia layanan kesehatan dan pembayar.
Tantangan utama lainnya dalam bidang perawatan kesehatan adalah bahwa catatan medis tidak dapat diakses antar-penyedia layanan kesehatan. Jika seorang pasien mengunjungi ruang gawat darurat di satu rumah sakit, ada kemungkinan besar data tidak akan melintas ke penyedia perawatan primer. Selain itu, UGD tidak akan memiliki akses ke riwayat pasien. SimplyVital Health memecahkan masalah ini dengan basis data berbasis blockchain sumber terbuka yang memberikan akses aman ke informasi pasien sehingga memungkinkan koordinasi perawatan.
BlockPharma memiliki solusi blockchain yang dibuat untuk melacak obat-obatan dan melawan pemalsuan. Ide ini mirip dengan apa yang dilakukan De Beers dalam melacak berlian, kali ini dengan tujuan menyelamatkan nyawa. Contoh penggunaan blockchain dapat melintasi industri karena sebagian besar bisnis mendapat manfaat dari keamanan data, asal-usul, dan imutabilitas. Lusinan perusahaan melihat nilai dan bekerja di sektor perawatan kesehatan menciptakan dan memberikan solusi berbasis blockchain.
Blockchain memiliki akar sejarahnya sejak tahun 1979 dengan kemajuan signifikan pada tahun 1991; namun, aplikasi dunia nyata pertama, Bitcoin, baru diluncurkan pada tahun 2011. Meskipun Bitcoin diluncurkan delapan tahun yang lalu, dan dalam dunia teknologi hal ini setara dengan bertahun-tahun cahaya, blockchain masih memiliki jalan panjang yang harus ditempuh. Ada ide-ide luas di sejumlah besar industri untuk penggunaan blockchain; Namun, kami masih beberapa tahun lagi dari penerapan massal. Baik saat membahas penerapan blockchain dalam bidang pemungutan suara, pertanian, mata uang pemerintah, atau hiburan, terdapat tantangan yang menghambat penerapan skala besar.
Penerapan blockchain memiliki berbagai contoh penggunaan yang tak terbatas. Hambatan dalam implementasinya berpusat pada penerimaan, keberanian untuk mengambil inisiatif, dan mengatasi hambatan terkait keamanan. Seperti kebanyakan teknologi baru, keamanan membutuhkan waktu untuk mendapatkan kepercayaan dari pengguna. Pencurian yang melibatkan banyak mata uang kripto mengumpulkan banyak perhatian dan sayangnya ada dampak negatif pada persepsi teknologi blockchain ketika serangan ini berhasil.
Meskipun hampir semua serangan terhadap mata uang kripto tidak melibatkan teknologi blockchain yang mendasarinya atau keamanannya, persepsi menjadi kenyataan yang memengaruhi adopsi blockchain. Meskipun menghambat adopsi blockchain, serangan tersebut tidak akan menghentikannya.
Blockchain akan mengubah banyak industri, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi penipuan, itu hanya masalah waktu.
Hyperledger Fabric adalah kerangka kerja blockchain modular sumber terbuka untuk mengembangkan aplikasi tingkat perusahaan dengan strategi industri.
Pemerintah, bisnis, dan lembaga menggunakan blockchain untuk memungkinkan infrastruktur yang aman dan tepercaya untuk identitas dan kredensial digital.
Blockchain adalah jaringan tanpa kepercayaan yang memberikan keamanan, transparansi, dan otomatisasi yang ditingkatkan
Home Depot menerapkan teknologi IBM Blockchain untuk menyelesaikan sengketa vendor dan meningkatkan efisiensi rantai pasokan.
IPwe menggunakan IBM Blockchain dan AI untuk menciptakan pasar paten global yang transparan, dengan dibantu oleh IBM untuk meningkatkan visibilitas dan fleksibilitas.
