Seiring perkembangan dunia digital, bisnis semakin bergantung pada solusi cloud untuk menyimpan data, menjalankan operasi, dan mengelola aplikasi. Namun, dengan pertumbuhan ini muncul tantangan untuk memastikan bahwa lingkungan cloud tetap aman dan sesuai dengan peraturan yang selalu berubah. Di sinilah ide keamanan otonom untuk cloud (ASC) berperan.

Keamanan dan kepatuhan bukan hanya kata kunci teknis; mereka sangat penting untuk bisnis dari semua ukuran. Dengan meningkatnya pelanggaran data dan ancaman dunia maya, memiliki sistem yang memastikan data Anda aman dan memenuhi standar peraturan tidak lagi menjadi pilihan. Namun metode tradisional untuk mengelola keamanan dan kepatuhan seringkali memerlukan upaya manual yang signifikan, yang dapat menyebabkan penundaan, kesalahan, atau kerentanan yang diabaikan.