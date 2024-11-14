Seiring perkembangan dunia digital, bisnis semakin bergantung pada solusi cloud untuk menyimpan data, menjalankan operasi, dan mengelola aplikasi. Namun, dengan pertumbuhan ini muncul tantangan untuk memastikan bahwa lingkungan cloud tetap aman dan sesuai dengan peraturan yang selalu berubah. Di sinilah ide keamanan otonom untuk cloud (ASC) berperan.
Keamanan dan kepatuhan bukan hanya kata kunci teknis; mereka sangat penting untuk bisnis dari semua ukuran. Dengan meningkatnya pelanggaran data dan ancaman dunia maya, memiliki sistem yang memastikan data Anda aman dan memenuhi standar peraturan tidak lagi menjadi pilihan. Namun metode tradisional untuk mengelola keamanan dan kepatuhan seringkali memerlukan upaya manual yang signifikan, yang dapat menyebabkan penundaan, kesalahan, atau kerentanan yang diabaikan.
ASC adalah solusi inovatif yang mengotomatiskan tugas-tugas kompleks yang terlibat dalam mengamankan lingkungan cloud Anda dan membuatnya sesuai dengan standar peraturan dan organisasi. Didukung oleh kecerdasan buatan generatif (gen AI), ASC dirancang untuk memenuhi kebutuhan keamanan saat ini dan beradaptasi dengan tantangan masa depan. ASC saat ini dirancang untuk beban kerja yang berjalan di Amazon Web Services (AWS).
Pada intinya, ASC adalah sistem cerdas yang terus memantau lingkungan AWS Anda untuk setiap perubahan atau risiko. Ini berarti bahwa seiring perkembangan bisnis Anda — apakah Anda menambahkan layanan cloud baru, mengubah konfigurasi, atau meningkatkan — kerangka kerja keamanan dan kepatuhan Anda secara otomatis menyesuaikan secara real-time.
Bagi banyak organisasi, mengikuti peraturan terbaru, seperti undang-undang privasi data, standar industri, atau kerangka kerja keamanan siber, selalu menjadi tantangan yang berat. Gagal memenuhi peraturan ini dapat mengakibatkan denda yang besar, kehilangan kepercayaan, dan bahkan gangguan bisnis.
ASC bertindak sebagai wali 24/7, memastikan bahwa pengaturan cloud Anda tetap sejalan dengan standar industri seperti Institut Standar dan Teknologi Nasional (NIST), Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI-DSS), Undang-Undang Ketahanan Operasional Digital (DORA) dan peraturan serta standar lainnya. ASC deteksi masalah dan proaktif alamat mereka, membantu Anda tetap berada di depan ancaman dan persyaratan kepatuhan sebelum menjadi masalah.
Fungsi ASC dapat didefinisikan sebagai berikut:
Pemantauan berkelanjutan: ASC mengawasi lingkungan cloud Anda setiap saat, memindai potensi risiko, celah keamanan, atau pelanggaran kepatuhan.
Penyesuaian otomatis: Jika ASC mendeteksi masalah apa pun — seperti kesalahan konfigurasi atau ancaman keamanan baru — secara otomatis ASC membuat perubahan yang diperlukan untuk memperbaikinya.
Perlindungan proaktif: Menggunakan prediksi yang didukung AI, ASC dapat melakukan ulasan persyaratan bisnis Anda dan merekomendasikan konfigurasi Sumber daya AWS yang aman dan sesuai yang diperlukan untuk bisnis Anda. Ini juga dapat menghasilkan template infrastruktur sebagai kode (IaC) untuk menerapkan Sumber daya di cloud AWS Anda dengan konfigurasi aman yang diperlukan untuk kepatuhan organisasi Anda terhadap standar peraturan dan kebijakan internal. Baik itu perubahan standar peraturan atau ancaman cyber baru, ASC siap menyesuaikan pengaturan keamanan Anda sesuai dengan itu.
Keahlian manusia saat dibutuhkan: Meskipun ASC sebagian besar otonom, itu tidak menghilangkan kebutuhan akan pengawasan manusia. Pakar dapat turun tangan ketika keputusan penting diperlukan, memastikan bahwa penilaian manusia melengkapi efisiensi AI.
Gen AI adalah inti dari ASC, yang memberdayakan kemampuan sistem untuk Think, belajar, dan memprediksi. Dengan mengintegrasikan kemampuan gen AI, ASC terus berkembang dan meningkat. Ini berarti sistem menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu, beradaptasi dengan tantangan baru dalam lingkungan keamanan.
Misalnya, jika jenis serangan siber baru muncul, ASC dapat belajar dari sumber data eksternal dan menerapkan perlindungan yang tepat ke lingkungan AWS Anda secara otomatis. Kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri dan menyesuaikan secara real-time inilah yang membedakan ASC dari solusi keamanan tradisional.
Dunia kepatuhan menjadi lebih rumit, tetapi ASC menawarkan masa depan di mana mengelola kepatuhan tidak harus menjadi sumber stres. Dengan mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti pemantauan dan pelaporan, ASC membebaskan tim Anda untuk fokus pada apa yang mereka lakukan terbaik: Menumbuhkan bisnis Anda.
Pergeseran ke komputasi cloud akan tetap ada, dan dengan itu muncul kebutuhan akan cara yang lebih cerdas dan lebih efisien untuk mengelola keamanan dan kepatuhan di lingkungan cloud. ASC di AWS, yang didukung oleh gen AI, memimpin dalam hal ini. Dengan mengotomatiskan proses kompleks dan secara proaktif melindungi lingkungan cloud Anda, ASC memastikan bahwa bisnis tetap aman, patuh, dan siap untuk masa depan.
