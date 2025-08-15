Kemitraan IBM dan Microsoft

IBM dan Microsoft berada di posisi yang baik untuk bertemu klien dalam perjalanan transformasi mereka dengan pendekatan terbuka dan kolaboratif untuk mendorong hasil bisnis yang positif.

Bersama-sama, kami membantu klien kami menerapkan dan mengatur AI generatif dengan solusi yang sesuai untuk berbagai model di seluruh lingkungan hybrid cloud. Tim kami menawarkan jaringan mitra profesional yang tangguh, cerdas dalam industri, dan mahir multicloud.