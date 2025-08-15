Kemitraan IBM dan Microsoft

IBM dan Microsoft berada di posisi yang baik untuk bertemu klien dalam perjalanan transformasi mereka dengan pendekatan terbuka dan kolaboratif untuk mendorong hasil bisnis yang positif.
Bersama-sama, kami membantu klien kami menerapkan dan mengatur AI generatif dengan solusi yang sesuai untuk berbagai model di seluruh lingkungan hybrid cloud. Tim kami menawarkan jaringan mitra profesional yang tangguh, cerdas dalam industri, dan mahir multicloud.
Klien dapat langsung mengakses daftar SaaS dan penawaran yang dikelola pelanggan dari IBM yang terus bertambah, termasuk perangkat lunak AI, cloud, dan otomatisasi di Azure Marketplace. IBM® Consulting menyediakan 80+ penawaran di pasar digital.
Perangkat Lunak IBM—Azure Marketplace
IBM, Neudesic dan Nordcloud (diakuisisi oleh IBM) diakui karena kemampuan mereka menggunakan teknologi Microsoft untuk membantu klien meraih kesuksesan dalam lingkungan digital yang serba cepat saat ini.
IBM, Neudesic, dan Nordcloud diakui sebagai finalis dalam inovasi dan keahlian di 4 kategori dan di berbagai wilayah geografis.
IBM Consulting adalah spesialis dalam Azure Red Hat OpenShift (ARO). Komitmen ini telah membuat kami diakui dalam 7 kategori untuk Penghargaan Microsoft Partner of the Year tahun ini, sekaligus membantu klien menyederhanakan perjalanan modernisasi aplikasi mereka.
IBM telah mendirikan 41 pusat keahlian Microsoft di 170 negara dan meningkatkan sertifikasi Azure menjadi 39 ribu. Spesialisasi lanjutan kami bertambah menjadi 6 dan kami ditunjuk sebagai Pakar MSP.
TargetProcess adalah solusi manajemen proyek dan portofolio (PPM) tangkas yang fleksibel dan dapat diskalakan yang dirancang untuk menskalakan pengiriman tangkas dengan cepat dan dalam skala besar. Solusi ini memberikan visibilitas, kontrol, dan insight proyek dan program, yang memungkinkan organisasi untuk menyelaraskan strategi, memprioritaskan inisiatif, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan mengukur kemajuan menuju hasil yang diinginkan.
IBM Copilot Runway, penawaran baru dari IBM Consulting dirancang untuk membantu perusahaan membuat, menyesuaikan, menerapkan, dan mengelola kopilot untuk mengintegrasikan AI generatif dengan lancar ke dalam organisasi mereka dan meningkatkan produktivitas serta mendorong kesuksesan bisnis.
IBM® Maximo Application Suite, yang ditawarkan di Microsoft Cloud, menawarkan solusi manajemen aset cerdas, pemantauan, pemeliharaan, dan keandalan dalam satu platform terpadu.
IBM Consulting menyediakan berbagai layanan modernisasi aplikasi yang mencakup modernisasi di tempat, modernisasi hybrid cloud, cloud-native, dan modernisasi layanan data. Melalui kerja sama dengan Microsoft, IBM Consulting menawarkan keahlian khusus untuk mempercepat modernisasi Anda.
Layanan Cloud Native Threat Detection and Response (TDR) IBM menyatukan Microsoft Sentinel, Microsoft Defender XDR, dan Microsoft Defender for Cloud dengan teknologi keamanan yang didukung AI yang menjadi dasar bagi layanan Cloud Native TDR IBM.
Model AI generatif membawa risiko dan kompleksitas baru yang membutuhkan tata kelola. watsonx.governance menambah kemampuan Microsoft Azure, menyediakan pedoman yang diperlukan untuk mengatur keseluruhan siklus hidup, secara proaktif mendeteksi dan mengurangi risiko, dan mengelola kepatuhan terhadap peraturan AI dan standar industri yang terus berkembang dan berubah.
IBM, Microsoft, dan Red Hat memberi pelanggan kemampuan untuk mendorong peningkatan nilai dari pilihan pembelian mereka dan menerapkan teknologi IBM di Microsoft Azure bersama dengan preferensi cloud dan investasi mereka dalam layanan dan keterampilan native Azure.
Portofolio perangkat lunak IBM yang berkembang mencakup Otomatisasi, Keamanan, dan Keberlanjutan Data dan AI (termasuk watsonx), sementara IBM Consulting mencantumkan 80+ penawaran.
Penawaran Perangkat Lunak IBM tersedia di Azure Marketplace sebagai SaaS (termasuk StreamSets, Apptio Target Process, dan WebMethods) serta opsi yang dikelola pelanggan dan selaras dengan pelanggan yang ingin mengurangi komitmen pengeluaran Microsoft mereka.
IBM telah berkembang ke 15 negara dan mengembangkan jejak otomatisasi perangkat lunaknya di pasar digital Azure.
Lihat IBM di Azure Marketplace atau pelajari bagaimana IBM Consulting dapat membantu mempercepat perjalanan hybrid cloud dan AI Anda.