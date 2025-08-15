Kemitraan IBM dan Microsoft

Mewujudkan transformasi di seluruh perusahaan dengan mempercepat penerapan strategi hybrid cloud dan AI.

IBM dan Microsoft berada di posisi yang baik untuk bertemu klien dalam perjalanan transformasi mereka dengan pendekatan terbuka dan kolaboratif untuk mendorong hasil bisnis yang positif.

Bersama-sama, kami membantu klien kami menerapkan dan mengatur AI generatif dengan solusi yang sesuai untuk berbagai model di seluruh lingkungan hybrid cloud. Tim kami menawarkan jaringan mitra profesional yang tangguh, cerdas dalam industri, dan mahir multicloud.
Sorotan kemitraan
25+ penawaran Teknologi IBM di Azure Marketplace

Klien dapat langsung mengakses daftar SaaS dan penawaran yang dikelola pelanggan dari IBM yang terus bertambah, termasuk perangkat lunak AI, cloud, dan otomatisasi di Azure Marketplace. IBM® Consulting menyediakan 80+ penawaran di pasar digital.

Perangkat Lunak IBM—Azure Marketplace

IBM Consulting–Azure Marketplace
Pemenang 3 kali: Penghargaan Mitra Microsoft Tahun 2024

IBM, Neudesic dan Nordcloud (diakuisisi oleh IBM) diakui karena kemampuan mereka menggunakan teknologi Microsoft untuk membantu klien meraih kesuksesan dalam lingkungan digital yang serba cepat saat ini.

  • Penghargaan Mitra India Tahun Ini - IBM
  • Penghargaan Mitra Amerika Tahun Ini, Inovasi Infrastruktur dan Aplikasi - Neudesic
  • Penghargaan Modernisasi Migrasi Microsoft Finland Azure - Nordcloud
Finalis 4 kali: Penghargaan Mitra Terbaik Microsoft 2024

IBM, Neudesic, dan Nordcloud diakui sebagai finalis dalam inovasi dan keahlian di 4 kategori dan di berbagai wilayah geografis.

  • Penghargaan Mitra Microsoft dalam Modernisasi Aplikasi Tahun Ini - IBM
  • Penghargaan Mitra Tahun Ini GSI Denmark - IBM
  • Penghargaan Mitra Keamanan Amerika Tahun Ini - Neudesic
  • Penghargaan Mitra Terbaik Azure untuk Migrasi ke Microsoft Tahun Ini - Nordcloud

 
#1 Red Hat GSI

IBM Consulting adalah spesialis dalam Azure Red Hat OpenShift (ARO). Komitmen ini telah membuat kami diakui dalam 7 kategori untuk Penghargaan Microsoft Partner of the Year tahun ini, sekaligus membantu klien menyederhanakan perjalanan modernisasi aplikasi mereka.

Baca ringkasannya
39k + sertifikasi Microsoft

IBM telah mendirikan 41 pusat keahlian Microsoft di 170 negara dan meningkatkan sertifikasi Azure menjadi 39 ribu. Spesialisasi lanjutan kami bertambah menjadi 6 dan kami ditunjuk sebagai Pakar MSP.

Memberikan nilai bersama

Otomatisasi IBM Copilot Runway Maximo Application Suite Memodernisasi Aplikasi ke Microsoft Azure Layanan Cyber Security Watsonx.governance di Microsoft Azure
Kunjungi IBM di Azure Marketplace

IBM, Microsoft, dan Red Hat memberi pelanggan kemampuan untuk mendorong peningkatan nilai dari pilihan pembelian mereka dan menerapkan teknologi IBM di Microsoft Azure bersama dengan preferensi cloud dan investasi mereka dalam layanan dan keterampilan native Azure.
Ilustrasi 3D lapisan kaca bergelombang berwarna merah muda dan ungu.

Portofolio perangkat lunak IBM yang berkembang mencakup Otomatisasi, Keamanan, dan Keberlanjutan Data dan AI (termasuk watsonx), sementara IBM Consulting mencantumkan 80+ penawaran.

Penawaran Perangkat Lunak IBM tersedia di Azure Marketplace sebagai SaaS (termasuk StreamSets, Apptio Target Process, dan WebMethods) serta opsi yang dikelola pelanggan dan selaras dengan pelanggan yang ingin mengurangi komitmen pengeluaran Microsoft mereka.

IBM telah berkembang ke 15 negara dan mengembangkan jejak otomatisasi perangkat lunaknya di pasar digital Azure.
Buka daftar penawaran kami yang terus berkembang: Perangkat Lunak IBM—Azure Marketplace IBM Consulting–Azure Marketplace
Langkah selanjutnya


Lihat IBM di Azure Marketplace atau pelajari bagaimana IBM Consulting dapat membantu mempercepat perjalanan hybrid cloud dan AI Anda.

 Jelajahi Konsultasi IBM untuk Microsoft Lihat produk IBM di Azure Marketplace