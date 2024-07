IBM dan Microsoft menyediakan solusi bersama bagi para klien yang dapat mengoptimalkan biaya, produktivitas, dan ketahanan dengan mempercepat perjalanan hybrid cloud dan AI mereka. Pada tahun 2023, IBM mendapatkan penghargaan Partner of the Year Award dari Microsoft untuk 13 kategori, termasuk US GSI Growth Champion Award.

