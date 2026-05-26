Bekerja Sama dengan Google Cloud Mempercepat Enterprise AI dan Modernisasi Hybrid Cloud

Kemitraan IBM® dan Google Cloud

IBM® dan Google Cloud mempercepat transformasi cloud hybrid dan AI melalui inovasi sumber terbuka untuk memberikan solusi Dapat diskalakan

Kemitraan yang unik

Kemitraan IBM®-Google Cloud adalah kolaborasi strategis yang berfokus untuk membantu klien mempercepat adopsi hybrid cloud perusahaan, Transformasi berbasis AI, dan modernisasi beban kerja penting.

Kami menggabungkan kemampuan AI dan data terkemuka Google Cloud dengan keahlian hybrid cloud terpercaya IBM® untuk memberikan solusi yang aman dan fleksibel. Kemitraan ini menyatukan yang terbaik dari IBM® dan Google Cloud untuk membantu Anda sukses—di mana pun Anda berada dalam perjalanan cloud dan AI Anda.

Sorotan kemitraan

Red Hat dan Google Cloud

Red Hat dinobatkan sebagai Google Cloud Partner Teknologi Tahun (2025), mengakui inovasi dan dampak pelanggan yang didukung oleh Red Hat Enterprise Linux di Google Cloud.

4.000+ profesional bersertifikat Google Cloud

Praktik global bersertifikasi Google Cloud yang memberikan hasil hybrid cloud, data, AI, dan modernisasi yang aman dan Dapat diskalakan untuk perusahaan yang kompleks.
Terbukti andal di berbagai industri

Pengiriman yang terbukti di seluruh industri yang paling teregulasi di dunia, dengan IBM® Consulting sebagai mesin eksekusi—menghadirkan keahlian, tata kelola, dan skala yang selaras dengan industri untuk mengubah transformasi kompleks menjadi hasil yang terukur.
Lebih dari 100 proyek kerja sama klien

IBM dan Google Cloud menskalakan AI perusahaan di hybrid cloud, data, dan infrastruktur-as-code—menerjemahkan inovasi menjadi hasil yang terukur untuk beban kerja sangat penting.

Nilai bersama

Terraform di Google Cloud

Standarisasi dan otomatisasi infrastruktur di seluruh hybrid dan multi-cloud dengan Terraform yang digerakkan oleh kebijakan—mempercepat penyediaan, meningkatkan tata kelola, dan mengurangi kompleksitas operasional.

watsonx.data di Google Cloud

IBM® watsonx.data adalah data lakehouse hibrida dan terbuka untuk AI dan analitik, yang dirancang untuk mendukung agen AI dan aplikasi yang andal menggunakan kontrol akses RAG hybrid dan tingkat sumber. Dibangun untuk lingkungan hibrida, watsonx.data menyederhanakan akses data di berbagai platform dengan interoperabilitas terbuka, akses terpadu, dan optimasi beban kerja. Melalui kemitraan IBM® dengan Google Cloud, organisasi dapat menjalankan watsonx.data di Google Cloud untuk mengaktifkan data tepercaya untuk AI sekaligus memaksimalkan nilai pengeluaran cloud mereka. Bersama-sama, IBM®, dan Google Cloud membantu klien menyederhanakan data hybrid, mengoptimalkan kinerja, dan meningkatkan skala AI dengan percaya diri.

Vault di Google Cloud

Dibuat untuk perusahaan yang beroperasi dalam skala besar, IBM® Vault menghadirkan keamanan identitas tingkat perusahaan, penegakan kebijakan terpusat, dan operasi nol-trust di seluruh lingkungan lokal dan cloud tanpa menambah kompleksitas operasional.
Dengan menerapkan IBM® Vault di Google Cloud, organisasi dapat menerapkan pengeluaran Goolgle Cloud Platform yang berkomitmen mereka ke teknologi IBM® melalui Pasar Digital Cloud, mengubah komitmen cloud yang ada menjadi nilai keamanan langsung. Hasil: pengadaan yang disederhanakan, time to value yang lebih cepat, dan fondasi keamanan yang konsisten yang mendukung pengembangan aplikasi modern, AI initiatives, dan beban kerja yang teregulasi-sekaligus memaksimalkan laba atas investasi Google Cloud.

Layanan Agen AI

Bersama-sama, IBM® Consulting dan Google memberdayakan organisasi untuk pindah dari eksperimen ke produksi dengan AI agen. Dengan memanfaatkan Gemini dan Vertex AI dari Google bersama dengan alur kerja industri yang telah terbukti dari IBM Consulting, kemampuan integrasi, dan AI yang bertanggung jawab, kami membantu perusahaan menerapkan agen AI yang merampingkan Operasi, meningkatkan pengambilan‑keputusan, dan mendorong produktivitas yang berkelanjutan—sekaligus mempertahankan kepercayaan, keamanan, dan kontrol 

Layanan modernisasi aplikasi dan basis data

IBM® Consulting dan Google Cloud membantu organisasi memodernisasi aplikasi dan basis data terpenting mereka—lebih cepat dan dengan keyakinan yang lebih besar. Bersama-sama, kami menggabungkan keahlian industri yang mendalam dengan kemampuan penemuan, refactoring, dan migrasi berbasis AI, termasuk IBM Txture, untuk mengubah beban kerja sangat‑penting menjadi arsitektur cloud‑native yang aman di Google Cloud. Hasilnya: peningkatan kelincahan dan ketahanan, peningkatan produktivitas pengembang, dan sistem inti yang siap untuk menggunakan dan menyematkan AI dalam skala besar—buka inovasi tanpa gangguan.

Memodernisasi Manajemen Ancaman Siber & Mengamankan Layanan Cloud

IBM® dan Google menghadirkan layanan keamanan siber terkelola yang dirancang untuk membantu organisasi tetap unggul dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang sekaligus menyederhanakan operasi keamanan sehari-hari. Dengan menggabungkan intelijen ancaman berbasis AI dan kemampuan cloud Google dengan keahlian keamanan mendalam IBM® dan kepemimpinan layanan terkelola global, organisasi memperoleh deteksi dan respons ancaman yang berkelanjutan dan proaktif—tanpa beban mengelolanya sendiri. Layanan ini menggeser operasi keamanan dari pemantauan reaktif ke manajemen ancaman yang cerdas dan adaptif, membantu mengurangi kompleksitas operasional, meningkatkan ketahanan, dan mengendalikan biaya di seluruh lingkungan cloud. Didukung oleh Google. Dikelola oleh IBM®.

 

Pesawat Airbus
Keberhasilan klien kami Penutupan akhir bulan keuangan 40% lebih cepat: Airbus A220 terbang dengan IBM® untuk memigrasikan beban kerja penting ke Google Cloud Platform (GCP)

IBM® di pasar cloud

IBM® dan Google Cloud memberi pelanggan kemampuan untuk mendorong peningkatan nilai dari pilihan mereka untuk membeli dan menerapkan teknologi IBM® di Google Cloud.

Dengan akses ke pasar cloud Google dan kemampuan untuk menggunakan pengeluaran komitmen Anda untuk penawaran IBM®, Anda mendapatkan lebih banyak pilihan, lebih banyak nilai, dan hasil yang lebih cepat. IBM ®watsonx.data sekarang tersedia di Pasar Digital Cloud Google, menyatukan dan mengatur data perusahaan di seluruh lingkungan untuk mengurangi biaya analitik dan memperkuat AI dalam skala besar.
Lihat bagaimana IBM® Consulting dapat membantu Anda sukses — di mana pun Anda berada di cloud dan perjalanan AI Anda.

Kemitraan strategis IBM adalah kolaborasi antara IBM dan organisasi lain untuk mengembangkan dan menyampaikan solusi inovatif yang membantu klien mencapai tujuan bisnis mereka. Kemitraan ini sering melibatkan upaya pengembangan bersama, pemasaran, dan penjualan bersama, dan dapat menjangkau berbagai industri dan teknologi. Melalui kerja sama, IBM dan mitranya dapat menggabungkan keahlian, sumber daya, dan teknologi mereka untuk menciptakan nilai bagi klien dan mendorong pertumbuhan bagi kedua belah pihak.

Kemitraan strategis IBM dapat membantu klien dengan menyediakan akses ke teknologi terkemuka dan layanan konsultasi, meningkatkan pengalaman klien, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Dengan bekerja sama dengan IBM dan mitranya, klien dapat memperoleh manfaat dari keahlian, sumber daya, dan teknologi gabungan dari kemitraan. Kolaborasi ini dapat mengarah pada penciptaan solusi inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien.

Selain itu, hal ini dapat membantu klien mencapai tujuan bisnis mereka dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, kemitraan strategis IBM juga dapat membantu klien tetap unggul dalam hal tren teknologi dan industri, dengan menyediakan akses ke inovasi terbaru dan praktik terbaik.

