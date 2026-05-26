IBM® dan Google Cloud mempercepat transformasi cloud hybrid dan AI melalui inovasi sumber terbuka untuk memberikan solusi Dapat diskalakan
Kemitraan IBM®-Google Cloud adalah kolaborasi strategis yang berfokus untuk membantu klien mempercepat adopsi hybrid cloud perusahaan, Transformasi berbasis AI, dan modernisasi beban kerja penting.
Kami menggabungkan kemampuan AI dan data terkemuka Google Cloud dengan keahlian hybrid cloud terpercaya IBM® untuk memberikan solusi yang aman dan fleksibel. Kemitraan ini menyatukan yang terbaik dari IBM® dan Google Cloud untuk membantu Anda sukses—di mana pun Anda berada dalam perjalanan cloud dan AI Anda.
Red Hat dinobatkan sebagai Google Cloud Partner Teknologi Tahun (2025), mengakui inovasi dan dampak pelanggan yang didukung oleh Red Hat Enterprise Linux di Google Cloud.
Praktik global bersertifikasi Google Cloud yang memberikan hasil hybrid cloud, data, AI, dan modernisasi yang aman dan Dapat diskalakan untuk perusahaan yang kompleks.
Pengiriman yang terbukti di seluruh industri yang paling teregulasi di dunia, dengan IBM® Consulting sebagai mesin eksekusi—menghadirkan keahlian, tata kelola, dan skala yang selaras dengan industri untuk mengubah transformasi kompleks menjadi hasil yang terukur.
IBM dan Google Cloud menskalakan AI perusahaan di hybrid cloud, data, dan infrastruktur-as-code—menerjemahkan inovasi menjadi hasil yang terukur untuk beban kerja sangat penting.
Standarisasi dan otomatisasi infrastruktur di seluruh hybrid dan multi-cloud dengan Terraform yang digerakkan oleh kebijakan—mempercepat penyediaan, meningkatkan tata kelola, dan mengurangi kompleksitas operasional.
IBM® watsonx.data adalah data lakehouse hibrida dan terbuka untuk AI dan analitik, yang dirancang untuk mendukung agen AI dan aplikasi yang andal menggunakan kontrol akses RAG hybrid dan tingkat sumber. Dibangun untuk lingkungan hibrida, watsonx.data menyederhanakan akses data di berbagai platform dengan interoperabilitas terbuka, akses terpadu, dan optimasi beban kerja. Melalui kemitraan IBM® dengan Google Cloud, organisasi dapat menjalankan watsonx.data di Google Cloud untuk mengaktifkan data tepercaya untuk AI sekaligus memaksimalkan nilai pengeluaran cloud mereka. Bersama-sama, IBM®, dan Google Cloud membantu klien menyederhanakan data hybrid, mengoptimalkan kinerja, dan meningkatkan skala AI dengan percaya diri.
Dibuat untuk perusahaan yang beroperasi dalam skala besar, IBM® Vault menghadirkan keamanan identitas tingkat perusahaan, penegakan kebijakan terpusat, dan operasi nol-trust di seluruh lingkungan lokal dan cloud tanpa menambah kompleksitas operasional.
Dengan menerapkan IBM® Vault di Google Cloud, organisasi dapat menerapkan pengeluaran Goolgle Cloud Platform yang berkomitmen mereka ke teknologi IBM® melalui Pasar Digital Cloud, mengubah komitmen cloud yang ada menjadi nilai keamanan langsung. Hasil: pengadaan yang disederhanakan, time to value yang lebih cepat, dan fondasi keamanan yang konsisten yang mendukung pengembangan aplikasi modern, AI initiatives, dan beban kerja yang teregulasi-sekaligus memaksimalkan laba atas investasi Google Cloud.
Bersama-sama, IBM® Consulting dan Google memberdayakan organisasi untuk pindah dari eksperimen ke produksi dengan AI agen. Dengan memanfaatkan Gemini dan Vertex AI dari Google bersama dengan alur kerja industri yang telah terbukti dari IBM Consulting, kemampuan integrasi, dan AI yang bertanggung jawab, kami membantu perusahaan menerapkan agen AI yang merampingkan Operasi, meningkatkan pengambilan‑keputusan, dan mendorong produktivitas yang berkelanjutan—sekaligus mempertahankan kepercayaan, keamanan, dan kontrol
IBM® Consulting dan Google Cloud membantu organisasi memodernisasi aplikasi dan basis data terpenting mereka—lebih cepat dan dengan keyakinan yang lebih besar. Bersama-sama, kami menggabungkan keahlian industri yang mendalam dengan kemampuan penemuan, refactoring, dan migrasi berbasis AI, termasuk IBM Txture, untuk mengubah beban kerja sangat‑penting menjadi arsitektur cloud‑native yang aman di Google Cloud. Hasilnya: peningkatan kelincahan dan ketahanan, peningkatan produktivitas pengembang, dan sistem inti yang siap untuk menggunakan dan menyematkan AI dalam skala besar—buka inovasi tanpa gangguan.
IBM® dan Google menghadirkan layanan keamanan siber terkelola yang dirancang untuk membantu organisasi tetap unggul dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang sekaligus menyederhanakan operasi keamanan sehari-hari. Dengan menggabungkan intelijen ancaman berbasis AI dan kemampuan cloud Google dengan keahlian keamanan mendalam IBM® dan kepemimpinan layanan terkelola global, organisasi memperoleh deteksi dan respons ancaman yang berkelanjutan dan proaktif—tanpa beban mengelolanya sendiri. Layanan ini menggeser operasi keamanan dari pemantauan reaktif ke manajemen ancaman yang cerdas dan adaptif, membantu mengurangi kompleksitas operasional, meningkatkan ketahanan, dan mengendalikan biaya di seluruh lingkungan cloud. Didukung oleh Google. Dikelola oleh IBM®.
