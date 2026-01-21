Setelah mengakuisisi saham mayoritas dalam Program pesawat A220, Airbus, produsen pesawat terkemuka, beroperasi dalam batasan infrastruktur TI bersama dari penjual. Tidak memiliki kendali penuh atas lingkungan TI menghambat kapasitas Airbus untuk melakukan transformasi digital dan bisnis yang diperlukan dalam memenuhi tujuan strategis mereka. Airbus bertujuan untuk mencapai otonomi penuh dalam 18 bulan—dari Juli 2023 hingga Januari 2025—menghilangkan semua ketergantungan pada penjual, seraya melanjutkan peningkatan industri mereka.

Namun, integrasi aplikasi dan infrastruktur ke dalam lingkungan Airbus bukannya tanpa tantangan.

Kompleksitas lingkungan terintegrasi menimbulkan hambatan yang cukup besar karena membahayakan banyak aplikasi lama. Upaya sebelumnya untuk memisahkan dari sistem ini telah menghasilkan hasil yang kurang optimal karena integrasi hulu dan hilir yang kompleks di antara sistem dan kolaborasi global dengan lebih dari 300 pemasok.

Agar berhasil melaksanakan transisi ini, Airbus membutuhkan mitra tangguh yang mampu menavigasi lingkungan TI yang kompleks ini dan memfasilitasi perpindahan yang lancar ke cloud di lingkungan yang sangat teregulasi—dalam waktu kurang dari 18 bulan—untuk lebih dari 100 aplikasi yang terintegrasi. Aplikasi yang terintegrasi ini merupakan tulang punggung Program A220, termasuk product lifecycle management (PLM), perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), sistem eksekusi manufaktur (MES), dan layanan pelanggan.

Pindah ke cloud dan menjadi entitas otonom sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Airbus dalam industri kedirgantaraan yang dinamis. Perpindahan ke cloud ini tidak hanya penting untuk meningkatkan Program A220, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi bagi ambisi mereka yang lebih luas dalam peningkatan dan transformasi operasi A220.