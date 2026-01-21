IBM® Consulting membantu Airbus mencapai otonomi penuh sekaligus mempertahankan Program A220.
Setelah mengakuisisi saham mayoritas dalam Program pesawat A220, Airbus, produsen pesawat terkemuka, beroperasi dalam batasan infrastruktur TI bersama dari penjual. Tidak memiliki kendali penuh atas lingkungan TI menghambat kapasitas Airbus untuk melakukan transformasi digital dan bisnis yang diperlukan dalam memenuhi tujuan strategis mereka. Airbus bertujuan untuk mencapai otonomi penuh dalam 18 bulan—dari Juli 2023 hingga Januari 2025—menghilangkan semua ketergantungan pada penjual, seraya melanjutkan peningkatan industri mereka.
Namun, integrasi aplikasi dan infrastruktur ke dalam lingkungan Airbus bukannya tanpa tantangan.
Kompleksitas lingkungan terintegrasi menimbulkan hambatan yang cukup besar karena membahayakan banyak aplikasi lama. Upaya sebelumnya untuk memisahkan dari sistem ini telah menghasilkan hasil yang kurang optimal karena integrasi hulu dan hilir yang kompleks di antara sistem dan kolaborasi global dengan lebih dari 300 pemasok.
Agar berhasil melaksanakan transisi ini, Airbus membutuhkan mitra tangguh yang mampu menavigasi lingkungan TI yang kompleks ini dan memfasilitasi perpindahan yang lancar ke cloud di lingkungan yang sangat teregulasi—dalam waktu kurang dari 18 bulan—untuk lebih dari 100 aplikasi yang terintegrasi. Aplikasi yang terintegrasi ini merupakan tulang punggung Program A220, termasuk product lifecycle management (PLM), perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), sistem eksekusi manufaktur (MES), dan layanan pelanggan.
Pindah ke cloud dan menjadi entitas otonom sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Airbus dalam industri kedirgantaraan yang dinamis. Perpindahan ke cloud ini tidak hanya penting untuk meningkatkan Program A220, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi bagi ambisi mereka yang lebih luas dalam peningkatan dan transformasi operasi A220.
Airbus mengandalkan IBM Consulting yang timnya menyusun strategi pendekatan hybrid cloud untuk memigrasikan beban kerja penting ke Google Cloud Platform (GCP). Perpindahan strategis ini bertujuan untuk:
Aplikasi dan data dipindahkan ke penyewa GCP Airbus berdasarkan langkah-langkah berikut:
IBM juga membantu memodernisasi dan mengubah beberapa aplikasi penting agar selaras dengan standar Program A220.
Tim penyelesaian hasil IBM Consulting menggunakan IBM IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation yang dibangun dengan teknologi IBM watsonx untuk materi pendukung program utama dan alur kerja internal, yang meningkatkan akurasi dan memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.
Ekosistem aplikasi dan proses yang sangat terintegrasi serta volume tinggi data yang terlibat, menyebabkan migrasi yang kompleks. Dengan menemukan vendor dan pakar yang tepat untuk menangani tugas tersebut, IBM dengan lancar mengonsolidasikan beberapa solusi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang unik. Solusi ini termasuk:
Teknologi Red Hat penting untuk keberhasilan proyek ini:
Dengan migrasi strategis ini, IBM Consulting memfasilitasi perjalanan transformasi digital dan bisnis Airbus A220 dengan memungkinkan pemisahan penuh semua aplikasi A220 dari penjual di lingkungan cloud baru. Ini memberikan skalabilitas yang diperlukan untuk mendukung tujuan strategis peningkatan produksi pesawat terbang. Dengan otonomi ini, A220 tidak bergantung pada operasi apa pun yang dilakukan oleh penjual.
Dalam periode 18 bulan yang cepat, Airbus berhasil memisahkan diri dari penjual sesuai rencana, sekaligus meningkatkan frekuensi produksi dari 6 menjadi 10 pesawat per bulan.
Teknologi IBM Aspera mempercepat transfer lebih dari 1 miliar file dan lebih dari 2,5 petabyte data tidak terstruktur empat kali lebih cepat dari kecepatan pendekatan transfer file tradisional. Proyek 18 bulan ini memberi Airbus lingkungan TI milik Airbus dan memosisikan mereka untuk pertumbuhan dan kesuksesan masa depan.
IBM Terraform memainkan peran penting dalam otomatisasi penerapan sebagian besar infrastruktur dan komponen server yang diterapkan pada platform cloud, dipercepat dengan faktor lebih dari 10x waktu penerapan tersebut.
Pendekatan IBM memungkinkan Airbus untuk mempertahankan integritas dan efisiensi Program A220, tanpa gangguan operasional. Hanya dalam beberapa hari setelah transfer, Program A220 beroperasi dalam mode nominal. Lingkungan stabil dan kinerja operasional sebanding dengan atau lebih baik dari tingkat kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan 15% dalam jumlah pesanan kerja produksi yang diselesaikan per hari di pabrik Mirabel dan peningkatan 20% dalam perkembangan rilis teknik per hari.
Solusi Kolaborasi Pemasok Rekayasa juga dimigrasikan ke wilayah cloud di Eropa dan Asia. Mereka sebelumnya diinstal secara on prem di pemasok Airbus. Dengan solusi baru, Airbus telah mempercepat waktu orientasi pemasok secara signifikan, mengurangi investasi yang diperlukan dari pemasok, dari $1 juta menjadi sekitar $150.000, dan menurunkan latensi untuk pemasok yang berkolaborasi dengan Airbus.
Pengguna akhir mengalami peningkatan kinerja 30% pada sistem inti seperti ERP yang mengarah ke pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Pemrosesan penutupan bulan keuangan dipercepat hingga 40%, selesai 7 jam lebih awal sekaligus memfasilitasi deteksi lebih cepat dari setiap perbedaan biaya atau pendapatan. Kinerja pekerjaan perencanaan persyaratan material (MRP) juga telah meningkat sebesar 45%—menyelesaikan 11 jam lebih awal, yang sebelumnya memakan waktu lebih dari 20 jam—memungkinkan identifikasi kebutuhan material lebih cepat, sementara eksekusi pekerjaan batch telah mengalami peningkatan 50%.
Dengan otonomi penuh yang dipastikan melalui migrasi hybrid cloud, Airbus sekarang siap untuk bermitra dengan IBM pada fase modernisasi berikutnya. Sebagai mitra utama untuk layanan manajemen aplikasi A220 dan layanan rekayasa platform, IBM akan terus memainkan peran penting dalam kesuksesan Airbus, tidak hanya mempertahankan kinerja dan efisiensi infrastruktur cloud mereka, tetapi juga mendorong inovasi.
Fase selanjutnya akan berfokus pada pengoptimalan operasi, peningkatan ketangkasan, dan membuka nilai baru, memastikan Airbus mempertahankan keunggulan kompetitif seraya mencapai ROI yang lebih besar melalui pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi.
Airbus adalah pemimpin dalam mengembangkan kedirgantaraan berkelanjutan untuk dunia yang aman dan bersatu. Perusahaan ini terus berinovasi untuk memberikan solusi yang efisien dan berteknologi maju di bidang kedirgantaraan, pertahanan, dan layanan terhubung. Dalam pesawat komersial, Airbus merancang dan memproduksi pesawat modern dan hemat bahan bakar serta layanan terkait
