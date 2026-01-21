Transformasi hybrid cloud: Airbus A220 lepas landas bersama IBM

IBM® Consulting membantu Airbus mencapai otonomi penuh sekaligus mempertahankan Program A220.

Mencapai otonomi penuh dalam operasi seraya tetap menjaga integritas dan efisiensi Program A220

Setelah mengakuisisi saham mayoritas dalam Program pesawat A220, Airbus, produsen pesawat terkemuka, beroperasi dalam batasan infrastruktur TI bersama dari penjual. Tidak memiliki kendali penuh atas lingkungan TI menghambat kapasitas Airbus untuk melakukan transformasi digital dan bisnis yang diperlukan dalam memenuhi tujuan strategis mereka. Airbus bertujuan untuk mencapai otonomi penuh dalam 18 bulan—dari Juli 2023 hingga Januari 2025—menghilangkan semua ketergantungan pada penjual, seraya melanjutkan peningkatan industri mereka.

Namun, integrasi aplikasi dan infrastruktur ke dalam lingkungan Airbus bukannya tanpa tantangan.

Kompleksitas lingkungan terintegrasi menimbulkan hambatan yang cukup besar karena membahayakan banyak aplikasi lama. Upaya sebelumnya untuk memisahkan dari sistem ini telah menghasilkan hasil yang kurang optimal karena integrasi hulu dan hilir yang kompleks di antara sistem dan kolaborasi global dengan lebih dari 300 pemasok.

Agar berhasil melaksanakan transisi ini, Airbus membutuhkan mitra tangguh yang mampu menavigasi lingkungan TI yang kompleks ini dan memfasilitasi perpindahan yang lancar ke cloud di lingkungan yang sangat teregulasi—dalam waktu kurang dari 18 bulan—untuk lebih dari 100 aplikasi yang terintegrasi. Aplikasi yang terintegrasi ini merupakan tulang punggung Program A220, termasuk product lifecycle management (PLM), perencanaan sumber daya perusahaan (ERP), sistem eksekusi manufaktur (MES), dan layanan pelanggan.

Pindah ke cloud dan menjadi entitas otonom sangat penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif Airbus dalam industri kedirgantaraan yang dinamis. Perpindahan ke cloud ini tidak hanya penting untuk meningkatkan Program A220, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi bagi ambisi mereka yang lebih luas dalam peningkatan dan transformasi operasi A220.
peningkatan 6 hingga 10 pesawat dalam frekuensi produksi bulanan 40% penutupan akhir bulan keuangan lebih cepat, selesai 7 jam lebih awal 20% peningkatan dalam perkembangan rilis rekayasa per hari
Perjalanan Airbus menuju masa depan berbasis hybrid cloud adalah bukti kekuatan kemitraan dan keahlian IBM yang sangat mengakar, memanfaatkan platform IBM Consulting Advantage AI kami yang didukung oleh IBM watsonx. Pemahaman IBM yang sangat mendalam tentang operasi bisnis, aplikasi, dan lingkungan teknologi Airbus memungkinkan kami untuk menyelesaikan program yang kompleks dalam waktu kurang dari 18 bulan. Dengan hybrid cloud sebagai inti dari strategi IBM, kami memanfaatkan pendekatan People, Processes, Platform, and Partners—didukung oleh aliansi dengan Google, Dell, IP4G, NetApp, teknologi IBM, dan mitra keamanan lainnya—untuk menghadirkan infrastruktur yang tangguh dan dapat diskalakan. Bersama-sama, kami telah membuat fondasi yang tidak hanya memosisikan Airbus untuk pertumbuhan dan inovasi masa depan, tetapi juga membuat templat untuk industri kedirgantaraan pada umumnya.
Rob Wilmot Mitra Pelaksana IBM Consulting, Kanada
Beralih dengan lancar ke platform cloud dengan pendekatan hybrid cloud

Airbus mengandalkan IBM Consulting yang timnya menyusun strategi pendekatan hybrid cloud untuk memigrasikan beban kerja penting ke Google Cloud Platform (GCP). Perpindahan strategis ini bertujuan untuk: 

  • Memisahkan sistem dan operasi Airbus dari A220 yang diakuisisi, menjadi perusahaan otonom dalam waktu kurang dari 18 bulan dengan IBM menjalankan migrasi cloud dari semua aplikasi terintegrasi A220 yang mendukung operasi bisnis inti
  • Menjaga integritas dan efisiensi Program A220 dengan memastikan integritas data dan kepatuhan selama migrasi dan meminimalkan dampak operasional
  • Mendukung pertumbuhan bisnis dengan menyediakan infrastruktur TI yang kuat, tangkas, dan tangguh

Aplikasi dan data dipindahkan ke penyewa GCP Airbus berdasarkan langkah-langkah berikut:

  • Langkah 1: Melakukan pemindahan lebih dari 800 mesin virtual (VM) dari lingkungan on-prem penjual ke penyewa cloud penjual
  • Langkah 2: Mengklonakan lebih dari 550 VM dari penyewa cloud penjual ke penyewa cloud Airbus, menyiapkan lebih dari 200 antarmuka dan mengonfigurasi semua 100 aplikasi inti Airbus A220 yang mendukung proses bisnis penting di PLM, ERP, MES, dan layanan pelanggan.

IBM juga membantu memodernisasi dan mengubah beberapa aplikasi penting agar selaras dengan standar Program A220.

Tim penyelesaian hasil IBM Consulting menggunakan IBM IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation yang dibangun dengan teknologi IBM watsonx untuk materi pendukung program utama dan alur kerja internal, yang meningkatkan akurasi dan memungkinkan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. 

Ekosistem aplikasi dan proses yang sangat terintegrasi serta volume tinggi data yang terlibat, menyebabkan migrasi yang kompleks. Dengan menemukan vendor dan pakar yang tepat untuk menangani tugas tersebut, IBM dengan lancar mengonsolidasikan beberapa solusi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang unik. Solusi ini termasuk:

  • IBM Power untuk Google Cloud: Dengan memanfaatkan platform IBM AIX, peningkatan dan pergeseran yang lancar dimungkinkan dari solusi on-prem ke platform cloud dengan integrasi asli ke layanan cloud lainnya.  
  • Google Cloud VMware Engine (GCvE): GCvE adalah platform pilihan untuk migrasi apa adanya beban kerja VMware dari on prem ke cloud. 
  • Google Cloud NetApp Volumes (GCNV): GCNV digunakan untuk memigrasikan penyimpanan NFS dari on prem ke cloud. 
  • Red Hat OpenShift: OpenShift digunakan untuk menghosting IBM Instana VM dalam kontainer cloud.
  • IBM Terraform dan Red Hat Ansible Automation: Alat IBM Terraform dan platform Red Hat Ansible Automation digunakan untuk infrastruktur sebagai otomatisasi kode untuk mempercepat pembuatan dan migrasi cloud. 
  • IBM Aspera: IBM Aspera adalah solusi transfer data berkecepatan tinggi yang memungkinkan perpindahan file besar yang aman dan dapat diskalakan dari on prem ke cloud untuk mempercepat migrasi. 
  • Firewall cloud native lanjutan diterapkan untuk mengamankan lalu lintas jaringan dan menegakkan model keamanan zero trust.
  • Solusi penyeimbangan beban yang tangguh diterapkan untuk memastikan ketersediaan tinggi dan distribusi lalu lintas yang efisien. 
  • Dell Data Protection Situ (DPS): DPS digunakan untuk mencadangkan dan mereplikasi secara efisien ke, dari, dan antara lingkungan hybrid cloud untuk mobilitas data maksimum. 
  • IBM Instana: IBM Instana adalah platform observabilitas untuk pemantauan dan manajemen kinerja infrastruktur dan aplikasi secara real-time. 

Teknologi Red Hat penting untuk keberhasilan proyek ini:

  • Lebih dari 300 VM Red Hat Linux diklona, disesuaikan, dan dimigrasikan, dengan berbagai versi Red Hat Enterprise Linux. Sebagian besar VM ditransfer menggunakan VMware HCX, sehingga meminimalkan waktu henti.
  • Lebih dari 30 kontainer OpenShift diterapkan untuk menghosting alat pemantauan IBM Instana.
  • Playbook Ansible banyak digunakan untuk menerapkan perangkat lunak dan paket.

Dengan migrasi strategis ini, IBM Consulting memfasilitasi perjalanan transformasi digital dan bisnis Airbus A220 dengan memungkinkan pemisahan penuh semua aplikasi A220 dari penjual di lingkungan cloud baru. Ini memberikan skalabilitas yang diperlukan untuk mendukung tujuan strategis peningkatan produksi pesawat terbang. Dengan otonomi ini, A220 tidak bergantung pada operasi apa pun yang dilakukan oleh penjual.
Memisahkan dua organisasi kedirgantaraan dan membangun kehadiran cloud yang sepenuhnya otonom bukanlah perkara kecil. Di domain di mana keamanan, kepatuhan, dan integrasi sistem merupakan hal yang penting, tingkat kompleksitasnya signifikan. Mewujudkan transformasi ini dalam waktu 18 bulan, tepat waktu dan sesuai anggaran, menunjukkan perencanaan arsitektur yang mendalam dan pengalaman langsung dari seluruh tim proyek. Itu adalah upaya menyeluruh sesungguhnya untuk membangun fondasi yang tangguh dan dapat diskalakan untuk masa depan.
Karl Corriveau Arsitek Utama IBM
Era baru efisiensi dan pertumbuhan

Dalam periode 18 bulan yang cepat, Airbus berhasil memisahkan diri dari penjual sesuai rencana, sekaligus meningkatkan frekuensi produksi dari 6 menjadi 10 pesawat per bulan.

Teknologi IBM Aspera mempercepat transfer lebih dari 1 miliar file dan lebih dari 2,5 petabyte data tidak terstruktur empat kali lebih cepat dari kecepatan pendekatan transfer file tradisional. Proyek 18 bulan ini memberi Airbus lingkungan TI milik Airbus dan memosisikan mereka untuk pertumbuhan dan kesuksesan masa depan.

IBM Terraform memainkan peran penting dalam otomatisasi penerapan sebagian besar infrastruktur dan komponen server yang diterapkan pada platform cloud, dipercepat dengan faktor lebih dari 10x waktu penerapan tersebut.

Pendekatan IBM memungkinkan Airbus untuk mempertahankan integritas dan efisiensi Program A220, tanpa gangguan operasional. Hanya dalam beberapa hari setelah transfer, Program A220 beroperasi dalam mode nominal. Lingkungan stabil dan kinerja operasional sebanding dengan atau lebih baik dari tingkat kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan 15% dalam jumlah pesanan kerja produksi yang diselesaikan per hari di pabrik Mirabel dan peningkatan 20% dalam perkembangan rilis teknik per hari.

Solusi Kolaborasi Pemasok Rekayasa juga dimigrasikan ke wilayah cloud di Eropa dan Asia. Mereka sebelumnya diinstal secara on prem di pemasok Airbus. Dengan solusi baru, Airbus telah mempercepat waktu orientasi pemasok secara signifikan, mengurangi investasi yang diperlukan dari pemasok, dari $1 juta menjadi sekitar $150.000, dan menurunkan latensi untuk pemasok yang berkolaborasi dengan Airbus.

Pengguna akhir mengalami peningkatan kinerja 30% pada sistem inti seperti ERP yang mengarah ke pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Pemrosesan penutupan bulan keuangan dipercepat hingga 40%, selesai 7 jam lebih awal sekaligus memfasilitasi deteksi lebih cepat dari setiap perbedaan biaya atau pendapatan. Kinerja pekerjaan perencanaan persyaratan material (MRP) juga telah meningkat sebesar 45%—menyelesaikan 11 jam lebih awal, yang sebelumnya memakan waktu lebih dari 20 jam—memungkinkan identifikasi kebutuhan material lebih cepat, sementara eksekusi pekerjaan batch telah mengalami peningkatan 50%.  

Dengan otonomi penuh yang dipastikan melalui migrasi hybrid cloud, Airbus sekarang siap untuk bermitra dengan IBM pada fase modernisasi berikutnya. Sebagai mitra utama untuk layanan manajemen aplikasi A220 dan layanan rekayasa platform, IBM akan terus memainkan peran penting dalam kesuksesan Airbus, tidak hanya mempertahankan kinerja dan efisiensi infrastruktur cloud mereka, tetapi juga mendorong inovasi.

Fase selanjutnya akan berfokus pada pengoptimalan operasi, peningkatan ketangkasan, dan membuka nilai baru, memastikan Airbus mempertahankan keunggulan kompetitif seraya mencapai ROI yang lebih besar melalui pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. 
Lebih dari 250 IBMer, 6 negara, 16 budaya, 15 akhir pekan, 18 bulan, dan banyak kesenangan! Itulah yang diperlukan untuk menyelesaikan salah satu program migrasi cloud yang paling kompleks—sebuah pencapaian yang menetapkan tolok ukur bagi industri. Pencapaian ini menyoroti kekuatan kolektif dari orang, proses, platform, dan mitra tepat yang bekerja sama dengan lancar.
Rishi Kumar Patel dan Patricia Pinard Mitra Penyelesaian Hasil IBM
Tentang Airbus

Airbus adalah pemimpin dalam mengembangkan kedirgantaraan berkelanjutan untuk dunia yang aman dan bersatu. Perusahaan ini terus berinovasi untuk memberikan solusi yang efisien dan berteknologi maju di bidang kedirgantaraan, pertahanan, dan layanan terhubung. Dalam pesawat komersial, Airbus merancang dan memproduksi pesawat modern dan hemat bahan bakar serta layanan terkait

