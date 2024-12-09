Per supportare una crescita del business sostenibile, è necessaria una piattaforma di gestione degli ordini in grado di produrre specifici risultati di business, fornendo agli acquirenti esperienze di commercio moderne. Accresci la soddisfazione dei clienti e dei dipendenti fornendo dei tempi di consegna degli ordini affidabili e consentendo ai rappresentanti del servizio clienti di accedere allo storico completo degli ordini dei clienti, il tutto supportato da tecnologia all'avanguardia e da solide funzionalità di ricerca dei dati. IBM Order Management System è una soluzione di nuova generazione, progettata appositamente per la crescita e la libertà di scelta nell'implementazione.
La nostra soluzione è componibile e adattabile a qualsiasi modello di implementazione, provider di servizi cloud o modello di utilizzo della tecnologia. Inizia dai nostri componenti predefiniti oppure utilizza Order Hub, la nostra nuova interfaccia utente e il framework di gestione degli utenti, per personalizzare la tua interfaccia utente con un uso limitato o nullo di codice.
Componibilità con applicazioni interne ed esterne per utilizzare il meglio dell'innovazione, ovunque esista, nell'azienda.
Architettura di servizi di business con una libreria in continua espansione di servizi predefiniti e gestiti da partner, per creare nuove esperienze digitali e fisiche per il cliente.
Preparati a qualsiasi cosa riservi il domani, implementando ovunque, indipendentemente dal modello di provider di servizi cloud o di licenza. Riduci il TCO (total cost of ownership) supportando al contempo la crescita del tuo business con prestazioni, scalabilità e sicurezza ai vertici del settore.
Supporta gli utenti di business con una soluzione completamente personalizzabile che consente a tutti gli utenti, inclusi gli utenti diversamente abili, di lavorare nel modo che preferiscono.
L'AI apprende nel tempo con il feedback bidirezionale e fornisce trasparenza della logica e delle decisioni.
Spiega l'impatto ambientale per favorire scelte più sostenibili da parte dei consumatori e raggiungere gli obiettivi ESG.
Agisci con rapidità e sicurezza per ridurre le interruzioni e creare supply chain resilienti e sostenibili.
Abilita scambio di dati e automazione dei flussi di lavoro affidabili che superino gli attuali limiti con la DLT (distributed ledger technology) e la blockchain.
Scopri quale configurazione di IBM OMS (Order Management System) è la scelta migliore per la tua azienda.