Platform Pengembangan Aplikasi Seluler

Penawaran IBM Cloud memudahkan Anda mengaitkan aplikasi Anda ke layanan IBM Watson dengan menghilangkan kerumitan seputar autentikasi dan skala. Pengembang dapat memantau siapa yang menggunakan aplikasi dan cara penggunaannya. Pengguna dapat berinteraksi dengan fitur dan notifikasi aplikasi yang dinamis dan tersegmentasi. Bangun, luncurkan, dan pertahankan aplikasi seluler native, hybrid, atau berbasis web.
Terapkan aplikasi seluler yang aman dengan lebih cepat

Berikan pengalaman seluler terbaik yang didukung IBM Cloud bagi pelanggan Anda.
Tingkatkan kualitas aplikasi Anda dengan IBM Watson & lainnya

Perluas fitur aplikasi seluler Anda dengan data cuaca, integrasi perangkat IoT, AI, dan lebih dari 300 layanan IBM Cloud lainnya.
Jangkau pelanggan di mana pun mereka berada

Kemas dan terapkan aplikasi yang dapat dijalankan secara native, lintas platform, atau sebagai aplikasi seluler berbasis web.

Percepat time to value dari aplikasi seluler Anda

IBM Cloud App ID

Tambahkan autentikasi, amankan back-end dan API, serta kelola data spesifik per pengguna untuk aplikasi seluler dan web Anda.
IBM Push Notifications

Kirim dan kelola pemberitahuan push seluler dan web melalui antarmuka pengguna yang intuitif, SDK klien, dan REST API yang mudah digunakan.
IBM Cloud App Configuration

Kecepatan konfigurasi melalui toko konfigurasi dengan flag fitur yang memodifikasi konfigurasi lingkungan dengan cepat.
IBM API Connect

Buat, ekspos, kelola, dan jalankan monetisasi API di cloud menggunakan platform API yang lengkap, intuitif, dan dapat diskalakan ini.
IBM Cloudant

Gunakan database yang terkelola sepenuhnya dan terdistribusi ini untuk beban kerja berat serta aplikasi web dan seluler yang berkembang pesat.
IBM membantu ExxonMobil menciptakan aplikasi hadiah baru

Kolaborasi IBM dan ExxonMobil menghasilkan aplikasi Exxon Mobil Rewards+, yang menggabungkan manfaat program loyalitas perusahaan energi dengan kenyamanan aplikasi pembayaran seluler.

Masters menciptakan cara baru untuk menonton turnamen

IBM mendukung aplikasi the Masters dengan menciptakan fitur yang memungkinkan penggemar menonton setiap pertandingan dari pemain favorit mereka saat turnamen berlangsung.

IBM dan US Open menciptakan peluang keterlibatan penggemar baru

IBM merancang dan mengembangkan aplikasi serta situs web untuk US Open, termasuk pengalaman penggemar yang meningkatkan keterlibatan penggemar di seluruh dunia selama turnamen.

