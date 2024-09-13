Platform Pengembangan Aplikasi Seluler

Penawaran IBM Cloud memudahkan Anda mengaitkan aplikasi Anda ke layanan IBM Watson dengan menghilangkan kerumitan seputar autentikasi dan skala. Pengembang dapat memantau siapa yang menggunakan aplikasi dan cara penggunaannya. Pengguna dapat berinteraksi dengan fitur dan notifikasi aplikasi yang dinamis dan tersegmentasi. Bangun, luncurkan, dan pertahankan aplikasi seluler native, hybrid, atau berbasis web.
Berikan pengalaman seluler terbaik yang didukung IBM Cloud bagi pelanggan Anda.
Perluas fitur aplikasi seluler Anda dengan data cuaca, integrasi perangkat IoT, AI, dan lebih dari 300 layanan IBM Cloud lainnya.
Kemas dan terapkan aplikasi yang dapat dijalankan secara native, lintas platform, atau sebagai aplikasi seluler berbasis web.
Tambahkan keamanan autentikasi ke aplikasi seluler Anda dan izinkan pengguna masuk dengan akun khusus atau akun sosial mereka untuk melindungi layanan back-end. Akses sumber data dengan aman, di mana pun data tersebut dihosting.
Jaga keterlibatan pengguna Anda tetap relevan dan efektif. Dapatkan insight tentang kinerja aplikasi Anda dengan pengguna. Dapatkan insight tentang kinerja aplikasi Anda dan cara penggunaannya.
Tetap terhubung dengan pengguna Anda dan tingkatkan keterlibatan dengan mengintegrasikan layanan push terpadu untuk mengirimkan pemberitahuan real time ke aplikasi seluler dan web.
Pastikan aplikasi seluler perusahaan Anda berfungsi dengan lancar dalam mode offline maupun online dengan menggunakan penyimpanan terenkripsi pada perangkat dan mengotomatiskan sinkronisasi data dengan basis data back-end.
Bangun aplikasi seluler yang lebih cerdas dengan akses ke layanan IBM Watson. Tambahkan antarmuka bahasa alami untuk mengotomatiskan interaksi pengguna, seperti chatbot, atau gunakan personality insights dari data transaksional dan media sosial.
Skalakan aplikasi seluler tanpa server secara otomatis. Atasi hambatan pengembangan saat Anda menghilangkan kendala infrastruktur. Anda dapat memulai dari skala kecil dan berkembang dengan lancar secara efisien serta hemat biaya.
Tambahkan autentikasi, amankan back-end dan API, serta kelola data spesifik per pengguna untuk aplikasi seluler dan web Anda.
Kirim dan kelola pemberitahuan push seluler dan web melalui antarmuka pengguna yang intuitif, SDK klien, dan REST API yang mudah digunakan.
Kecepatan konfigurasi melalui toko konfigurasi dengan flag fitur yang memodifikasi konfigurasi lingkungan dengan cepat.
Buat, ekspos, kelola, dan jalankan monetisasi API di cloud menggunakan platform API yang lengkap, intuitif, dan dapat diskalakan ini.
Kolaborasi IBM dan ExxonMobil menghasilkan aplikasi Exxon Mobil Rewards+, yang menggabungkan manfaat program loyalitas perusahaan energi dengan kenyamanan aplikasi pembayaran seluler.
IBM mendukung aplikasi the Masters dengan menciptakan fitur yang memungkinkan penggemar menonton setiap pertandingan dari pemain favorit mereka saat turnamen berlangsung.
IBM merancang dan mengembangkan aplikasi serta situs web untuk US Open, termasuk pengalaman penggemar yang meningkatkan keterlibatan penggemar di seluruh dunia selama turnamen.
