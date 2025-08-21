Solusi privasi data

Organisasi yang melampaui kepatuhan terhadap peraturan yang biasa dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan dan tampil menonjol dari pesaing lain. Solusi IBM® Security membantu Anda memberikan pengalaman pelanggan yang tepercaya dan mengembangkan bisnis Anda dengan pendekatan holistik dan adaptif terhadap privasi data berdasarkan prinsip zero trust dan perlindungan privasi data yang telah terbukti.
Pelajari cara melindungi karyawan dan data Anda dari serangan siber. Dapatkan insight yang lebih mendalam tentang taktik dan rekomendasi penyerang untuk melindungi organisasi Anda secara proaktif.
Menilai penggunaan dan risiko data terhadap tanggung jawab pelanggan dan peraturan.
Melindungi data pribadi dengan kontrol keamanan untuk memberikan pengalaman tepercaya.
Menanggapi secara efisien untuk mengatasi masalah risiko dan kepatuhan serta meningkatkan skala dengan lebih mudah.
IBM Security dan 1touch.io telah bermitra untuk memberi Anda penemuan data untuk privasi dan keamanan. Manfaatkan penemuan dan klasifikasi data terstruktur dan tidak terstruktur yang akurat, dapat diskalakan, dan terintegrasi di semua lingkungan.
Perangkat lunak IBM® Guardium menyediakan keamanan data canggih yang terintegrasi dan dapat diskalakan.
IBM® Verify memberikan manajemen identitas dan akses yang sadar privasi konsumen.
IBM® QRadar SOAR mempercepat ketahanan dunia maya dan memungkinkan otomatisasi tugas berulang.
Solusi penyimpanan flash untuk perlindungan data penyimpanan dan ketahanan siber mendorong kelangsungan operasional, kinerja yang lebih baik, dan biaya infrastruktur yang lebih rendah.
IBM Cloud Pak for Data menyediakan alat bantu untuk membuat fondasi data yang diatur untuk mempercepat hasil data dan memenuhi persyaratan privasi dan kepatuhan.
Otomatiskan pelaporan data pribadi untuk meningkatkan akurasi kepatuhan, mengurangi waktu audit, dan mempercepat inisiatif dengan IBM® OpenPages Data Privacy Management.
Akses layanan privasi yang membantu Anda menetapkan aturan untuk menangani dan menggunakan informasi yang dilindungi.
Berkolaborasi dengan para pakar keamanan data untuk melindungi data Anda yang paling sensitif.
Kelola risiko keamanan dan kepatuhan Anda dengan bekerja bersama konsultan privasi data.