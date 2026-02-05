Lihat Apa yang Baru dan Tersedia untuk Diunduh dengan S&S

Setiap tahun, IBM® mengumumkan ratusan rilis perangkat lunak baru—masing-masing lebih kuat, kuat, dan aman dari sebelumnya. Banyak yang ditanamkan dengan AI dan fungsionalitas siap cloud dan semuanya dilindungi oleh dukungan teknis 24x7

Kemungkinannya adalah bahwa banyak dari rilis ini memberikan kemampuan dan peningkatan baru yang dapat Anda gunakan untuk:

Biaya akuisisi perangkat lunak yang lebih rendah

meningkatkan kinerja, produktivitas, dan keamanan

manfaatkan AI terintegrasi untuk insight dan hasil yang lebih baik

mempercepat modernisasi dan transformasi

Masuk ke Pengumuman IBM®. Berlangganan untuk menerima pemberitahuan email setiap hari atau mingguan. Anda memilih. Setelah berlangganan, Anda dapat memperbarui preferensi pemberitahuan kapan saja.

Gunakan manfaat IBM® Software Subscription & Support aktif Anda untuk tetap up to date dan memaksimalkan laba atas investasi S & S Anda.