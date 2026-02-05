Lihat Apa yang Baru dan Tersedia untuk Diunduh dengan S&S

Setiap tahun, IBM® mengumumkan ratusan rilis perangkat lunak baru—masing-masing lebih kuat, kuat, dan aman dari sebelumnya. Banyak yang ditanamkan dengan AI dan fungsionalitas siap cloud dan semuanya dilindungi oleh dukungan teknis 24x7
Kemungkinannya adalah bahwa banyak dari rilis ini memberikan kemampuan dan peningkatan baru yang dapat Anda gunakan untuk:
Masuk ke Pengumuman IBM®. Berlangganan untuk menerima pemberitahuan email setiap hari atau mingguan. Anda memilih. Setelah berlangganan, Anda dapat memperbarui preferensi pemberitahuan kapan saja.
Gunakan manfaat IBM® Software Subscription & Support aktif Anda untuk tetap up to date dan memaksimalkan laba atas investasi S & S Anda.
Manfaatkan teknologi baru dan ditingkatkan yang disampaikan dalam pembaruan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, kegunaan, keandalan, dan ketahanan hari ini.
Unduh versi terbaru atau rilis perangkat lunak berhak Anda untuk membantu membuktikan investasi perangkat lunak Anda di masa depan.
Masuk ke Passport Advantage Online untuk mengunduh versi dan rilis baru perangkat lunak Anda.
Ulasan Kebijakan Unduhan IBM® untuk Fix Central dan situs pengunduhan program perangkat lunak.
Manfaatkan teknologi baru dan ditingkatkan yang disampaikan dalam versi dan rilis Perangkat Lunak terbaru.
Untuk memastikan peningkatan dan manfaat dukungan IBM® Software Subscription and Support (S&S) tetap berlaku, Anda harus memperbaruinya di akhir setiap jangka waktu pertanggungan.