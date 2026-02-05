Lihat Apa yang Baru dan Tersedia untuk Diunduh dengan S&S

    Setiap tahun, IBM® mengumumkan ratusan rilis perangkat lunak baru—masing-masing lebih kuat, kuat, dan aman dari sebelumnya. Banyak yang ditanamkan dengan AI dan fungsionalitas siap cloud dan semuanya dilindungi oleh dukungan teknis 24x7

    Kemungkinannya adalah bahwa banyak dari rilis ini memberikan kemampuan dan peningkatan baru yang dapat Anda gunakan untuk:

    • Biaya akuisisi perangkat lunak yang lebih rendah
    • meningkatkan kinerja, produktivitas, dan keamanan
    • manfaatkan AI terintegrasi untuk insight dan hasil yang lebih baik
    • mempercepat modernisasi dan transformasi

    Unduh VRM terbaru

    Manfaatkan teknologi baru dan ditingkatkan yang disampaikan dalam pembaruan untuk meningkatkan kinerja, keamanan, kegunaan, keandalan, dan ketahanan hari ini.

    Unduh versi terbaru atau rilis perangkat lunak berhak Anda untuk membantu membuktikan investasi perangkat lunak Anda di masa depan.

    Sumber daya
    Kebijakan Pengunduhan IBM®

    Ulasan Kebijakan Unduhan IBM® untuk Fix Central dan situs pengunduhan program perangkat lunak.

    Dapatkan penyempurnaan untuk perangkat lunak IBM® Anda

    Manfaatkan teknologi baru dan ditingkatkan yang disampaikan dalam versi dan rilis Perangkat Lunak terbaru.

