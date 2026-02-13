Perangkat lunak manajemen data

Dapatkan akses cepat ke AI dan analitik yang andal dan hemat biaya melalui Converged Data Foundation dari IBM—arsitektur terbuka, hybrid, dan terkelola secara bertanggung jawab yang menyatukan data di setiap cloud dan sistem. Dengan mengotomatiskan integrasi data, memperkaya konteks dengan kecerdasan, dan menegakkan akses tepercaya berbasis kebijakan, klien mempercepat time to value, meningkatkan adopsi AI , meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan menunjukkan transformasi bisnis yang cepat dan terukur.