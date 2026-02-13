Perangkat lunak manajemen data

Menyatukan dan mengelola data Anda untuk mendukung AI tepercaya dan real-time di seluruh perusahaan
Dapatkan akses cepat ke AI dan analitik yang andal dan hemat biaya melalui Converged Data Foundation dari IBM—arsitektur terbuka, hybrid, dan terkelola secara bertanggung jawab yang menyatukan data di setiap cloud dan sistem. Dengan mengotomatiskan integrasi data, memperkaya konteks dengan kecerdasan, dan menegakkan akses tepercaya berbasis kebijakan, klien mempercepat time to value, meningkatkan adopsi AI , meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan menunjukkan transformasi bisnis yang cepat dan terukur.
IBM watsonx.data menawarkan data yang terkelola dan siap untuk AI untuk menskalakan agen AI yang dapat diandalkan. Fondasi data yang stabil menjadi pusat keberhasilan AI di seluruh perusahaan.
Lapisan konteks real-time membantu agen menghubungkan, memberikan konteks, dan mengatur data perusahaan melalui lapisan semantik dan metadata terpadu.
Buktikan asal usul data dan alasan mengapa insight AI dihasilkan—mengurangi pengeluaran cloud, hambatan, risiko kepatuhan, dan kegagalan AI.
Kurangi risiko paparan dengan menjadikan kepercayaan, kemudahan diaudit, dan kepatuhan sebagai landasan untuk meningkatkan skala AI seiring percepatan regulasi.
Terapkan asisten dan agen AI dengan cepat menggunakan pendekatan yang teratur dan akurat, serta dapat diimplementasikan dengan cepat menggunakan data yang sudah ada.
Berdayakan pengguna bisnis untuk melakukan pelayanan mandiri tanpa berulang kali meminta bantuan tim data—untuk menghasilkan ide, analisis, dan inovasi secara real-time.
Bangun keamanan dan tata kelola sejak awal untuk menghindari pengerjaan ulang, memangkas siklus persetujuan, menyelaraskan dengan satu set metrik, dan mempercepat penerapan yang aman.
Dapatkan informasi tentang algoritma yang rentan, untuk mengurangi paparan terhadap serangan “kumpulkan sekarang, dekripsi nanti”.
Manfaatkan analitik dan AI untuk mengurangi biaya dan latensi ETL, serta mempercepat insight dan pengambilan keputusan secara real-time.
Dapatkan visibilitas menyeluruh, terapkan kontrol, deteksi ancaman secara real-time, dan pastikan kontinuitas dengan validasi integritas dan pemulihan yang cepat.
IBM watsonx.data memungkinkan penskalaan analitik dan AI dengan semua data Anda, di mana pun data tersebut berada, melalui penyimpanan data yang terbuka, hybrid, dan terkelola.
Integrasi IBM watsonx.data integration adalah alat integrasi data adaptif yang dirancang untuk memastikan integrasi data Anda siap menghadapi masa depan dengan bidang kontrol terpadu, yang memutus siklus penulisan ulang alur kerja yang terus-menerus, penyebaran alat, dan peningkatan utang teknis.
IBM watsonx.data intelligence memanfaatkan metadata untuk menemukan, menyeleksi, dan mengatur aset data di lingkungan on-premise dan cloud publik, privat, atau hybrid.
IBM Planning Analytics adalah perangkat lunak manajemen kinerja bisnis dengan fitur perencanaan, perkiraan, dan pelaporan.
IBM Cognos Analytics adalah asisten AI tepercaya yang mengubah data menjadi analitik yang lebih cerdas dan insight yang dapat ditindaklanjuti untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas.
IBM Db2 adalah database yang menjalankan beban kerja yang sangat penting, mendukung transaksi dengan latensi rendah dan analisis real-time di berbagai lingkungan cloud, hybrid, atau on-premise.
IBM SPSS Statistics adalah platform analisis statistik komprehensif yang dirancang untuk membantu organisasi dan individu mendapatkan insight yang andal dari data. Perangkat lunak ini menggabungkan pengujian statistik yang tangguh, pemodelan prediktif, regresi, dan perkiraan dengan persiapan data yang efisien dan analisis otomatis. Dengan ekstensibilitas bawaan untuk Python dan R, lisensi yang dapat diskalakan, dan fleksibilitas penerapan, perangkat lunak ini memberdayakan penggunanya di seluruh level untuk beralih dengan percaya diri dari data ke keputusan berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan.
