Perangkat lunak manajemen data

Menyatukan dan mengelola data Anda untuk mendukung AI tepercaya dan real-time di seluruh perusahaan

Membangun fondasi untuk AI yang tepercaya dan dapat diskalakan​

Dapatkan akses cepat ke AI dan analitik yang andal dan hemat biaya melalui Converged Data Foundation dari IBM—arsitektur terbuka, hybrid, dan terkelola secara bertanggung jawab yang menyatukan data di setiap cloud dan sistem. Dengan mengotomatiskan integrasi data, memperkaya konteks dengan kecerdasan, dan menegakkan akses tepercaya berbasis kebijakan, klien mempercepat time to value, meningkatkan adopsi AI , meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan menunjukkan transformasi bisnis yang cepat dan terukur. 

Data siap AI untuk agen AI perusahaan

IBM watsonx.data menawarkan data yang terkelola dan siap untuk AI untuk menskalakan agen AI yang dapat diandalkan. Fondasi data yang stabil menjadi pusat keberhasilan AI di seluruh perusahaan.

 

Mengubah data yang terfragmentasi menjadi intelijen siap pakai untuk perusahaan

Data siap AI dengan konteks real-time

Lapisan konteks real-time membantu agen menghubungkan, memberikan konteks, dan mengatur data perusahaan melalui lapisan semantik dan metadata terpadu.
Optimalisasi data hybrid

Buktikan asal usul data dan alasan mengapa insight AI dihasilkan—mengurangi pengeluaran cloud, hambatan, risiko kepatuhan, dan kegagalan AI.
Penemuan data, tata kelola, dan perlindungan

Kurangi risiko paparan dengan menjadikan kepercayaan, kemudahan diaudit, dan kepatuhan sebagai landasan untuk meningkatkan skala AI seiring percepatan regulasi.
AI Agen

Terapkan asisten dan agen AI dengan cepat menggunakan pendekatan yang teratur dan akurat, serta dapat diimplementasikan dengan cepat menggunakan data yang sudah ada.
Integrasi dan akses data yang disederhanakan

Berdayakan pengguna bisnis untuk melakukan pelayanan mandiri tanpa berulang kali meminta bantuan tim data—untuk menghasilkan ide, analisis, dan inovasi secara real-time.
Penemuan, tata kelola, dan perlindungan AI

Bangun keamanan dan tata kelola sejak awal untuk menghindari pengerjaan ulang, memangkas siklus persetujuan, menyelaraskan dengan satu set metrik, dan mempercepat penerapan yang aman.
Kesiapan aman dari quantum

Dapatkan informasi tentang algoritma yang rentan, untuk mengurangi paparan terhadap serangan “kumpulkan sekarang, dekripsi nanti”.​
Analisis mainframe lanjutan dan AI

Manfaatkan analitik dan AI untuk mengurangi biaya dan latensi ETL, serta mempercepat insight dan pengambilan keputusan secara real-time.
Keamanan dan kepatuhan mainframe

Dapatkan visibilitas menyeluruh, terapkan kontrol, deteksi ancaman secara real-time, dan pastikan kontinuitas dengan validasi integritas dan pemulihan yang cepat.
Diakui sebagai pemimpin pasar*
 
  • Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data
 
  • Magic Quadrant 2024 untuk Sistem Manajemen Cloud Databases

Jelajahi perangkat lunak manajemen data IBM unggulan

IBM watsonx.data

IBM watsonx.data memungkinkan penskalaan analitik dan AI dengan semua data Anda, di mana pun data tersebut berada, melalui penyimpanan data yang terbuka, hybrid, dan terkelola.

40%
AI yang lebih akurat daripada RAG konvensional
50%
pengurangan biaya gudang data melalui optimalisasi beban kerja
Integrasi IBM watsonx.data

Integrasi IBM watsonx.data integration adalah alat integrasi data adaptif yang dirancang untuk memastikan integrasi data Anda siap menghadapi masa depan dengan bidang kontrol terpadu, yang memutus siklus penulisan ulang alur kerja yang terus-menerus, penyebaran alat, dan peningkatan utang teknis.

IBM watsonx.data intelligence

IBM watsonx.data intelligence memanfaatkan metadata untuk menemukan, menyeleksi, dan mengatur aset data di lingkungan on-premise dan cloud publik, privat, atau hybrid.

110%
peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan otomatisasi tugas-tugas penting dan menciptakan kumpulan data yang berkualitas tinggi, andal, dan aman
90%
penghematan waktu oleh para insinyur data dengan merampingkan manajemen data
IBM Planning Analytics

IBM Planning Analytics adalah perangkat lunak manajemen kinerja bisnis dengan fitur perencanaan, perkiraan, dan pelaporan.

25%
pengurangan waktu dengan menghilangkan pemodelan manual menggunakan spreadsheet
83%
peningkatan kecepatan perkiraan rantai pasokan

IBM Cognos Analytics

IBM Cognos Analytics adalah asisten AI tepercaya yang mengubah data menjadi analitik yang lebih cerdas dan insight yang dapat ditindaklanjuti untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas.

86%
pelaporan yang lebih cepat dan lebih akurat
9%
peningkatan total pendapatan penjualan
IBM Db2

IBM Db2 adalah database yang menjalankan beban kerja yang sangat penting, mendukung transaksi dengan latensi rendah dan analisis real-time di berbagai lingkungan cloud, hybrid, atau on-premise.

70%
peningkatan kecepatan pembuatan laporan melalui waktu respons kueri yang lebih cepat
4x
biaya infrastruktur yang lebih rendah

IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics adalah platform analisis statistik komprehensif yang dirancang untuk membantu organisasi dan individu mendapatkan insight yang andal dari data. Perangkat lunak ini menggabungkan pengujian statistik yang tangguh, pemodelan prediktif, regresi, dan perkiraan dengan persiapan data yang efisien dan analisis otomatis. Dengan ekstensibilitas bawaan untuk Python dan R, lisensi yang dapat diskalakan, dan fleksibilitas penerapan, perangkat lunak ini memberdayakan penggunanya di seluruh level untuk beralih dengan percaya diri dari data ke keputusan berbasis data dan dapat dipertanggungjawabkan.

