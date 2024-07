Dan tidak ada keraguan bahwa RPA dapat memenuhi janjinya. Organisasi di seluruh dunia melaporkan manfaat transformasional dari pendelegasian tugas rutin ke bot.

Contohnya NBN, lembaga Belgia yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerbitkan standar. Pada tahun 2021, mereka menerapkan bot untuk melakukan tugas mengumpulkan dan memasukkan informasi pemungutan suara, sebuah pekerjaan yang melelahkan yang sebelumnya dilakukan dengan tangan. Hasilnya, NBN beralih dari menerbitkan 800 standar per tahun menjadi 2.150 standar per tahun. Karena setiap standar yang baru diterbitkan telah terbukti meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Belgia sebesar EUR 2,04 juta per tahun³, bot telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Belgia.

Atau Primanti Brothers, jaringan restoran ikonik yang berbasis di Pittsburgh, PA. Selama 89 tahun berdiri, perusahaan ini tidak pernah berhenti berinovasi, dan pada tahun 2021, perusahaan ini mengidentifikasi peluang untuk mengotomatiskan pembuatan laporan penjualan harian dari 40 situs menggunakan bot RPA. Tugas yang dulunya membutuhkan waktu 45 menit per hari bagi setiap manajer regional kini dapat diselesaikan dalam tiga menit, sehingga menghemat lebih dari 2.000 jam per tahun. Waktu ekstra tersebut berarti para manajer dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk fokus pada menyenangkan para penggemar jaringan.

Atau Credigy, spesialis bisnis keuangan konsumen yang berbasis di Atlanta, GA. Mereka melihat potensi strategis RPA pada awal tahun 2018, mengidentifikasi tugas-tugas rutin dan berulang di seluruh bisnis yang dapat memanfaatkan otomatisasi. Tugas tingkat rendah yang sebelumnya menghabiskan banyak waktu para pakar, seperti memeriksa secara manual dan menamai ulang ribuan file, didelegasikan pada bot. Pada tahun pertama menggunakan RPA, Credigy mengotomatiskan 25 proses, membebaskan para analis yang sangat terampil untuk mengerjakan negosiasi kesepakatan kompleks yang mendasari solusi keuangan kreatif yang diberikannya kepada pelanggan. Sejak itu, otomatisasi telah membebaskan lebih banyak waktu, membantu perusahaan mempertahankan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan dua digit.