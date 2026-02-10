Jadilah yang pertama tahu

Bergabunglah dengan daftar tunggu kami untuk mendapatkan pembaruan terbaru tentang IBM® FlashSystem seperti pengumuman rilis produk, webinar, dan banyak lagi!

Daftar sekarang

IBM® Storage FlashSystem 7600

Deteksi ancaman yang lebih cepat, peningkatan kinerja, dan efisiensi daya yang lebih baik.

Jelajahi konfigurasi dan harga Pengalaman interaktif virtual
Modul server IBM Storage FlashSystem 7600
webinar
Ilustrasi webinar dari tiga orang di layar
Acara virtual langsung: Masa depan penyimpanan tiba pada Februari 2026
Evolusi penyimpanan berikutnya dari IBM akan datang -- dan ini mendefinisikan ulang apa yang dapat dilakukan penyimpanan untuk perusahaan Anda: fondasi yang lebih cerdas dan berbasis AI untuk masa depan Anda. Bergabunglah dengan kami pada Selasa, 10 Feb 2026 - 9:00 EST
webinar
Ilustrasi webinar dari tiga orang di layar
Menciptakan Ulang Ketahanan: Bangun Strategi Ketahanan Siber Berbasis AI yang Siap untuk Masa Depan
Serangan siber semakin meningkat. Peraturan semakin ketat. Apakah strategi Anda sudah siap? Tonton putar ulang.

Kinerja tangguh untuk beban kerja kelas menengah

IBM Storage FlashSystem 7600 adalah solusi penyimpanan hemat biaya yang mendukung semua kemampuan canggih IBM FlashSystem dan memberikan keseimbangan kinerja, kapasitas, dan opsi konektivitas yang unggul untuk perusahaan modern. Memberikan kinerja luar biasa yang sederhana, cerdas, dan aman.

 Webinar on-demand: Tingkatkan keamanan data Anda sekarang dengan IBM® Power Cyber Vault: Solusi Anda untuk melawan ancaman masa kini!
Redundansi kinerja tinggi

Hingga 24 perangkat flash ketersediaan tinggi NVMe dalam laci penutup penyimpanan 2U dengan replikasi berbasis jaringan di 3 lokasi untuk mencegah satu titik kegagalan.
Dapat diskalakan untuk lingkungan dari berbagai ukuran

Solusi yang cerdas yang mengoptimalkan diri sendiri ini mudah dikelola, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengatasi tantangan penyimpanan seiring dengan pertumbuhannya.
Solusi terjangkau dan bernilai tinggi

Tingkat penyimpanan flash dengan kepadatan tinggi dalam paket yang terjangkau mencakup kompresi dan analitik prediktif yang didukung AI.
Siber tangguh sampai ke intinya

FlashCore Module 5 (FCM5) secara terus menerus memonitor data dari setiap I/O menggunakan model MK untuk mendeteksi anomali seperti ransomware dalam waktu kurang dari 1 menit.1

Lihat berapa banyak yang dapat Anda hemat dengan IBM® FlashSystem

Masukkan detail lingkungan penyimpanan Anda untuk mengestimasi TCO dan perkiraan penghematan yang dapat diberikan oleh FlashSystem.

Hitung penghematan Anda
ulasan

Spesifikasi

Spesifikasi:
Kapasitas maksimum yang efektif dalam satu sasis:
- 7,2 PBe 		Bandwidth maks:
- 55 GB/dtk 
Format:
- Sasis 2U		Port I/O Maksimum: 
- 32
Kapasitas maksimum yang efektif dalam FlashSystem grid:
- 230 PBe		Memori: 
- 768 GB
- 1,5 TB

Konektivitas: (Opsional)
- FC atau NVMe/FC 32 GB/dtk
- iSCSI atau NVMe/TCP 25/10 GB/dtk
- iSCSI atau NVMe/TCP 100/40 GB
- FC atau NVMe/FC 64 GB/dtk

IOP Maks (hit baca 4K)
- 4,3 M

Pelajari lebih lanjut tentang opsi FlashSystem.

Jelajahi detail teknis, fitur, dan contoh penggunaan untuk produk penyimpanan flash populer.

Bandingkan sistem

Cepat. Cerdas. Terjangkau

Manfaatkan perangkat lunak dan OS tertanam berkualitas perusahaan yang dapat memberikan kehidupan baru pada sistem penyimpanan lama Anda dan melindungi Anda dari serangan siber yang akan segera terjadi. Desain ringkas untuk lokasi tepi yang terbatas ruang dengan kemampuan yang konsisten untuk on-prem dan hybrid. Ideal untuk penyimpanan edge serta lingkungan virtual dan berkontainer.

 Jelajahi konfigurasi dan harga

Studi kasus

Koridor ruang server
Sistem Evolusi

Evolution Systems menggunakan teknologi IBM Storage FlashSystem untuk meningkatkan performa dan fleksibilitas penyimpanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

 Baca studi kasus
Pengusaha wanita menggunakan tablet digital di ruang pertemuan
Tindakan Data

Data Action meng-hosting solusi IBM® QRadar SIEM menggunakan IBM® FlashSystem berkinerja tinggi, secara signifikan meningkatkan analisis dan respons ancaman keamanan.

 Baca studi kasus
Pemandangan kota dengan area perumahan modern, gedung apartemen baru dan halaman hijau dengan trotoar dan pepohonan di musim gugur
Micro Strategies

Dengan menggunakan portofolio IBM Storage, Micro Strategies menciptakan DataVault, layanan keamanan terkelola yang membantu klien dengan cepat mengidentifikasi dan memulihkan diri dari serangan siber.

 Baca studi kasus
Pekerja di pusat data dengan deretan rak server, memeriksa peralatan dan mendiskusikan pekerjaan mereka
Manajemen risiko

Vohkus, IBM® Business Partner, menawarkan konsultasi manajemen risiko yang dibangun di sekitar penyimpanan IBM® FlashSystem 7300 untuk pertumbuhan berkelanjutan.

 Baca studi kasus

Contoh penggunaan

Keberlanjutan Penyimpanan
Berinvestasilah dalam penyimpanan data yang hemat energi dan padat yang memberikan dampak nyata.
Pusat data otomatis
Lihat semua data Anda di satu tempat dan andalkan tiering data berbasis AI.
Ketahanan siber yang lebih kuat
Pulihkan data dengan cepat dan tanpa gangguan jika terjadi serangan siber.
Analisis data penyimpanan
Analitik penyimpanan yang lebih cepat, waktu yang lebih cepat untuk mendapatkan insight, menggunakan alat yang dibuat dengan analitik penyimpanan flash.

Sumber daya

Percobaan
Tersedia mesin uji coba gratis di tempat Anda (lihat daftar negara)
Webinar sesuai permintaan
Lebih bertenaga, lebih gesit, dan lebih efisien dengan IBM® FlashSystem.
Video
IBM® Storage mendefinisikan ulang batas-batas pusat data.
Laporan analis
Biaya penyimpanan 40% hingga 90% lebih rendah dengan IBM® FlashSystem.
Langkah selanjutnya

Hubungi pakar kami untuk mendapatkan bantuan dalam mengonfigurasi IBM Storage FlashSystem untuk kebutuhan bisnis Anda.

 Jelajahi konfigurasi dan harga
Lebih banyak cara untuk menjelajahi FlashSystem 7600 Lembaran data rangkaian IBM FlashSystem Redbook Beli atau tingkatkan sekarang Dokumentasi interoperabilitas Dukungan Dokumentasi
Catatan kaki

Eksperimen internal oleh IBM Research menunjukkan deteksi ransomware dalam 1 menit sejak ransomware tersebut memulai proses enkripsi. Eksperimen ini dilakukan pada FlashSystem 5200 dengan 6 FCM menggunakan beban firmware 4.1. 5200 menggunakan 8.6.3 Level GA versi 8.6.3. Host yang terhubung ke 5200 menjalankan Linux dengan Filesystem XFS. Contoh khusus ini menggunakan simulator ransomware IBM® yang bernama WannaLaugh. Sistem yang mendasarinya harus kompatibel dengan FCM4.1 dan menggunakan perangkat lunak Perangkat lunak tingkat GA dimuat untuk menerima hasil yang diperoleh.

2 Dengan asumsi Pengurangan Data 5:1