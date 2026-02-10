Deteksi ancaman yang lebih cepat, peningkatan kinerja, dan efisiensi daya yang lebih baik.
IBM Storage FlashSystem 7600 adalah solusi penyimpanan hemat biaya yang mendukung semua kemampuan canggih IBM FlashSystem dan memberikan keseimbangan kinerja, kapasitas, dan opsi konektivitas yang unggul untuk perusahaan modern. Memberikan kinerja luar biasa yang sederhana, cerdas, dan aman.
Hingga 24 perangkat flash ketersediaan tinggi NVMe dalam laci penutup penyimpanan 2U dengan replikasi berbasis jaringan di 3 lokasi untuk mencegah satu titik kegagalan.
Solusi yang cerdas yang mengoptimalkan diri sendiri ini mudah dikelola, sehingga memungkinkan organisasi untuk mengatasi tantangan penyimpanan seiring dengan pertumbuhannya.
Tingkat penyimpanan flash dengan kepadatan tinggi dalam paket yang terjangkau mencakup kompresi dan analitik prediktif yang didukung AI.
FlashCore Module 5 (FCM5) secara terus menerus memonitor data dari setiap I/O menggunakan model MK untuk mendeteksi anomali seperti ransomware dalam waktu kurang dari 1 menit.1
|Spesifikasi:
|Kapasitas maksimum yang efektif dalam satu sasis:
- 7,2 PBe
|Bandwidth maks:
- 55 GB/dtk
|Format:
- Sasis 2U
|Port I/O Maksimum:
- 32
|Kapasitas maksimum yang efektif dalam FlashSystem grid:
- 230 PBe
|Memori:
- 768 GB
- 1,5 TB
|Konektivitas: (Opsional)
- FC atau NVMe/FC 32 GB/dtk
- iSCSI atau NVMe/TCP 25/10 GB/dtk
- iSCSI atau NVMe/TCP 100/40 GB
- FC atau NVMe/FC 64 GB/dtk
|IOP Maks (hit baca 4K)
- 4,3 M
Manfaatkan perangkat lunak dan OS tertanam berkualitas perusahaan yang dapat memberikan kehidupan baru pada sistem penyimpanan lama Anda dan melindungi Anda dari serangan siber yang akan segera terjadi. Desain ringkas untuk lokasi tepi yang terbatas ruang dengan kemampuan yang konsisten untuk on-prem dan hybrid. Ideal untuk penyimpanan edge serta lingkungan virtual dan berkontainer.
Evolution Systems menggunakan teknologi IBM Storage FlashSystem untuk meningkatkan performa dan fleksibilitas penyimpanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Data Action meng-hosting solusi IBM® QRadar SIEM menggunakan IBM® FlashSystem berkinerja tinggi, secara signifikan meningkatkan analisis dan respons ancaman keamanan.
Dengan menggunakan portofolio IBM Storage, Micro Strategies menciptakan DataVault, layanan keamanan terkelola yang membantu klien dengan cepat mengidentifikasi dan memulihkan diri dari serangan siber.
Vohkus, IBM® Business Partner, menawarkan konsultasi manajemen risiko yang dibangun di sekitar penyimpanan IBM® FlashSystem 7300 untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Hubungi pakar kami untuk mendapatkan bantuan dalam mengonfigurasi IBM Storage FlashSystem untuk kebutuhan bisnis Anda.
1 Eksperimen internal oleh IBM Research menunjukkan deteksi ransomware dalam 1 menit sejak ransomware tersebut memulai proses enkripsi. Eksperimen ini dilakukan pada FlashSystem 5200 dengan 6 FCM menggunakan beban firmware 4.1. 5200 menggunakan 8.6.3 Level GA versi 8.6.3. Host yang terhubung ke 5200 menjalankan Linux dengan Filesystem XFS. Contoh khusus ini menggunakan simulator ransomware IBM® yang bernama WannaLaugh. Sistem yang mendasarinya harus kompatibel dengan FCM4.1 dan menggunakan perangkat lunak Perangkat lunak tingkat GA dimuat untuk menerima hasil yang diperoleh.
2 Dengan asumsi Pengurangan Data 5:1