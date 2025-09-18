Konsultasi mendekati Vohkus, IBM® Business Partner, untuk menjadi penasihat tepercaya. Dengan keahlian teknis dan konsultasi yang mendalam, Vohkus membantu perusahaan dalam mengimplementasikan teknologi strategis, mendampingi mereka di setiap tahap—mulai dari perencanaan hingga pengelolaan harian.

Dave Johnson, Kepala Spesialis Penjualan Produk di Vohkus, mengatakan, “Karena kami agnostik vendor, kami dapat fokus pada teknologi yang akan memenuhi kebutuhan spesifik setiap pelanggan; dalam hal ini, solusi IBM® Storage Platform. Kemitraan kami dengan IBM® sangat membantu kami menyegel kesepakatan. Kami mengajukan kolaborasi yang erat, sementara penawar lain menawarkan apa yang dipandang sebagai pendekatan yang terfragmentasi.”

Bekerja dengan IBM®, Vohkus merancang infrastruktur baru untuk konsultan yang dibangun di sekitar penyimpanan IBM® FlashSystem 7300 di setiap lokasi, dengan sepasang sakelar IBM® Storage Networking SAN64B-6 khusus. Semuanya dikelola melalui platform IBM® Storage Insights Pro dan IBM® Spectrum Control.

Andrew Gillan, Spesialis Penjualan Enterprise di Vohkus, berkomentar, “IBM® FlashSystem 7300 menawarkan kapasitas, kinerja, dan efisiensi biaya yang dibutuhkan oleh konsultan. Namun, yang membuat solusi ini benar-benar menonjol adalah kemudahan pengelolaannya serta ketahanan siber bawaan dari IBM® FlashCore Modules generasi keempat.”

IBM® FlashCore Modules (FCM4) adalah keluarga solid state drive kinerja tinggi dalam faktor bentuk standar 2,5 inci. FCM4 menyediakan deteksi terintegrasi, nyaris seketika, yang ditingkatkan AI untuk pertahanan tambahan terhadap ransomware. Selain itu, fungsi salinan terlindungi menawarkan snapshot data yang tidak dapat diubah dan memiliki celah udara. Jika terjadi kompromi data atau operasi yang terganggu, konsultan dapat memulihkan dari titik waktu yang diketahui dengan baik, biasanya dalam waktu hanya 60 detik.