Vohkus, IBM® Business Partner, menawarkan konsultasi manajemen risiko untuk pertumbuhan berkelanjutan dan pemotongan biaya
Sebuah perusahaan konsultan manajemen risiko internasional yang beroperasi di industri dengan regulasi ketat ingin mengoptimalkan sistem penyimpanannya. Perusahaan ini mengoperasikan pusat data di empat negara dan telah menggunakan infrastruktur dari vendor yang sama selama satu dekade. Namun, seiring dengan berakhirnya dukungan vendor, keandalan, kinerja, dan kapasitas pusat data mulai menurun. Setiap waktu henti atau kehilangan data dapat mengakibatkan gangguan operasional, serta potensi risiko reputasi dan penalti kontrak.
Konsultansi tersebut ingin menyelesaikan masalah yang dihadapinya saat ini dan mengonsolidasikan infrastrukturnya yang luas. Oleh karena itu, perusahaan mencari mitra penasihat yang mampu mengoptimalkan jejak infrastruktur, meningkatkan ketahanan operasional, mendukung pertumbuhan internasional yang berkelanjutan, serta menekan biaya.
Konsultasi mendekati Vohkus, IBM® Business Partner, untuk menjadi penasihat tepercaya. Dengan keahlian teknis dan konsultasi yang mendalam, Vohkus membantu perusahaan dalam mengimplementasikan teknologi strategis, mendampingi mereka di setiap tahap—mulai dari perencanaan hingga pengelolaan harian.
Dave Johnson, Kepala Spesialis Penjualan Produk di Vohkus, mengatakan, “Karena kami agnostik vendor, kami dapat fokus pada teknologi yang akan memenuhi kebutuhan spesifik setiap pelanggan; dalam hal ini, solusi IBM® Storage Platform. Kemitraan kami dengan IBM® sangat membantu kami menyegel kesepakatan. Kami mengajukan kolaborasi yang erat, sementara penawar lain menawarkan apa yang dipandang sebagai pendekatan yang terfragmentasi.”
Bekerja dengan IBM®, Vohkus merancang infrastruktur baru untuk konsultan yang dibangun di sekitar penyimpanan IBM® FlashSystem 7300 di setiap lokasi, dengan sepasang sakelar IBM® Storage Networking SAN64B-6 khusus. Semuanya dikelola melalui platform IBM® Storage Insights Pro dan IBM® Spectrum Control.
Andrew Gillan, Spesialis Penjualan Enterprise di Vohkus, berkomentar, “IBM® FlashSystem 7300 menawarkan kapasitas, kinerja, dan efisiensi biaya yang dibutuhkan oleh konsultan. Namun, yang membuat solusi ini benar-benar menonjol adalah kemudahan pengelolaannya serta ketahanan siber bawaan dari IBM® FlashCore Modules generasi keempat.”
IBM® FlashCore Modules (FCM4) adalah keluarga solid state drive kinerja tinggi dalam faktor bentuk standar 2,5 inci. FCM4 menyediakan deteksi terintegrasi, nyaris seketika, yang ditingkatkan AI untuk pertahanan tambahan terhadap ransomware. Selain itu, fungsi salinan terlindungi menawarkan snapshot data yang tidak dapat diubah dan memiliki celah udara. Jika terjadi kompromi data atau operasi yang terganggu, konsultan dapat memulihkan dari titik waktu yang diketahui dengan baik, biasanya dalam waktu hanya 60 detik.
Penerapan pertama Vohkus yang berhasil ke pusat data konsultan akan bertindak sebagai model yang akan diulang untuk tiga penerapan lainnya di negara lain. Jangkauan internasional mereka dan manajemen proyek yang terampil, dikombinasikan dengan dukungan IBM®, memungkinkan untuk menyampaikan proyek sebagai satu transisi yang mulus.
Dengan setidaknya rasio pengurangan data 2:1 dan rasio peningkatan kinerja 3:1 yang disampaikan oleh array IBM® FlashSystem, konsultan dapat merasa percaya diri dalam mempertahankan operasi penting sambil memperluas bisnisnya. Selain itu, dengan deteksi dan Salinan Terlindungi fungsi dari IBM® FlashSystem, konsultasi ini juga lebih terlindungi dari waktu henti dan hilangnya data, memperkuat ketahanan operasionalnya.
Gillan mengatakan, “Sebelumnya, klien kami memiliki tiga platform teknologi terpisah. Mereka sekarang menikmati pengelolaan seluruh lingkungan yang disederhanakan melalui IBM® Storage Insights dan IBM® Spectrum Control, meningkatkan produktivitas dan efisiensi.” Solusinya telah memotong jejak penyimpanan dari 60 menjadi hanya 6 unit rak. Hal ini juga secara signifikan mengurangi kompleksitas, Power dan pendinginan, menurunkan total biaya kepemilikan (TCO) dan menyelaraskan dengan Strategi lingkungan konsultan.
Johnson menyimpulkan, “Hubungan kami dengan IBM® telah benar-benar berkembang selama proyek ini. Ketika peluang untuk pergi ke pasar dengan IBM® di sektor lain muncul, kami akan berharap untuk mengumpulkan keahlian kami sehingga kami dapat membantu klien lain bersama-sama.”
Vohkus berkonsultasi, memasok, menerapkan, mendukung, dan mengelola semua bentuk TI bisnis. Mulai dari infrastruktur yang dialihdayakan hingga pengadaan secara elektronik dan dukungan produk, mereka memiliki rekam jejak yang kuat dalam menekan biaya operasional dan menciptakan cara kerja yang lebih efisien.
Terapkan IBM® FlashSystem untuk memungkinkan pemulihan yang lebih cepat dan perlindungan yang lebih baik terhadap kerusakan data.
